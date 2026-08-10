/13 अगस्त को खुलेगा आरक्षण का पिटारा! मेयर-सभापति-चेयरमैन की लॉटरी, जानें किस निकाय में किसका नंबर

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. निकाय चुनाव से पहले मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण की लॉटरी की तारीख तय हो गई है. 13 अगस्त को इन तीनों पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी. यह लॉटरी सुबह 10:30 बजे स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में होगी. लॉटरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह साफ हो जाएगा कि प्रदेश के किस निकाय में मेयर, सभापति और चेयरमैन का पद किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा. ऐसे में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों की नजर अब 13 अगस्त की लॉटरी पर टिकी हुई है.

13 अगस्त को तय होगा पदों का आरक्षण

स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में 13 अगस्त की सुबह 10:30 बजे आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया होगी. इसमें मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण का फैसला किया जाएगा. लॉटरी के जरिए यह तस्वीर सामने आएगी कि प्रदेश के अलग-अलग नगर निकायों में प्रमुख पदों पर किस वर्ग को मौका मिलेगा. लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों के लिए यह तारीख काफी अहम मानी जा रही है.

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निकायों में आरक्षण की तस्वीर होगी साफ

मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण की लॉटरी निकलने के बाद प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी. अभी कई संभावित दावेदार अपने-अपने स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में आरक्षण की स्थिति सामने आने के बाद कई नेताओं की उम्मीदवारी तय हो सकेगी, जबकि कुछ दावेदारों को अपना वार्ड या चुनावी क्षेत्र बदलने की जरूरत पड़ सकती है.

वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया भी रही अहम

नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के दौरान वार्डों के आरक्षण को लेकर भी प्रक्रिया पूरी की गई थी. प्रदेशभर के सभी निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई थी. यह प्रक्रिया जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में हुई थी. लॉटरी के जरिए अलग-अलग निकायों में वार्डों का आरक्षण तय किया गया था. इसके बाद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता भी बढ़ी थी.

दावेदारों ने शुरू कर दिए थे चुनावी समीकरण

वार्डों का आरक्षण सामने आने के बाद संभावित उम्मीदवार अपने-अपने इलाकों में चुनावी समीकरण बैठाने में जुट गए थे. कई दावेदार लंबे समय से लोगों के बीच सक्रिय थे और चुनाव की तैयारी कर रहे थे. ऐसे में आरक्षण बदलने की स्थिति में कुछ उम्मीदवारों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती थी. वहीं जिन वार्डों में उनकी उम्मीदवारी के अनुकूल आरक्षण रहा, वहां उन्होंने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया था.

13 अगस्त की लॉटरी पर टिकी नजर

अब मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण की लॉटरी को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ने की उम्मीद है. 13 अगस्त को होने वाली प्रक्रिया के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा प्रमुख पद किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा. इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं के बीच चर्चाएं भी तेज हो सकती हैं. दावेदार लॉटरी के नतीजों के आधार पर अपने राजनीतिक समीकरणों को नए सिरे से देखेंगे.

आरक्षण तय होते ही बढ़ेगी चुनावी हलचल

नगर निकाय चुनाव से पहले आरक्षण की यह लॉटरी बेहद अहम मानी जा रही है. प्रमुख पदों का आरक्षण तय होने के बाद संभावित उम्मीदवारों की स्थिति भी स्पष्ट होने लगेगी. जिन नेताओं की तैयारी मौजूदा आरक्षण के हिसाब से होगी, वे आगे अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटेंगे. वहीं आरक्षण बदलने से कई नेताओं को नए विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं. ऐसे में 13 अगस्त की सुबह होने वाली लॉटरी के नतीजों का इंतजार दावेदारों के साथ-साथ राजनीतिक दल भी बेसब्री से कर रहे हैं. आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही राजस्थान में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है.