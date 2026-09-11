/Rajasthan Nikay Chunav 2026: राजस्थान निकाय चुनाव में सुबह 10 बजे तक 20.51% मतदान, जानिए कहां कितनी वोटिंग

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Voting Percentage: राजस्थान में आज फिर लोकतंत्र का बिगुल बज रहा है. नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में शहरों की सरकार चुनने के लिए मतदान जारी है. इस चरण में 87 लाख 60 हजार 884 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. कुल 147 नगरीय निकायों में 18,266 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में लॉक होगी. 4,774 वार्डों में मतदाता तय करेंगे कि उनके शहर की कमान किसके हाथ जाएगी. इसके लिए प्रदेशभर में 9,758 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं.

सुबह 10 बजे तक 20.51% मतदान, छोटे शहर आगे

नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ. सुबह 10 बजे तक प्रदेश में 20.51% मतदान दर्ज किया गया. धोरीमन्ना नगर पालिका में 44.38% मतदान के साथ सबसे ज्यादा वोटिंग हुई. इसके बाद बड़ौदामेव में 44.02%, गजसिंहपुर में 42.51%, मनोहरथाना में 42.34% और बाप नगर पालिका में 41.62% मतदान दर्ज हुआ.

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बड़े शहरों में मतदान की रफ्तार धीमी

सुबह के शुरुआती घंटों में बड़े शहरों में मतदान की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही. जोधपुर नगर निगम में 19.96%, पाली नगर निगम में 19.14% और जयपुर नगर निगम में 16.23% मतदान हुआ. अजमेर नगर निगम में 14.58% और कोटा नगर निगम में 14.55% वोट पड़े. वहीं उदयपुर नगर निगम में सबसे कम 12.06% मतदान दर्ज किया गया.

6 बड़े शहरों की सत्ता पर दांव

दूसरे चरण में 6 नगर निगमों में भी मतदान हो रहा है. अजमेर, जयपुर, जोधपुर, पाली, कोटा और उदयपुर नगर निगम की सत्ता का फैसला आज मतदाता करेंगे. एक वोट से प्रत्याशियों की जीत-हार तय होगी और दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है. 18,266 उम्मीदवारों की उम्मीदें अब मतदाताओं के फैसले पर टिकी हैं.

धौलपुर में बुजुर्गों से युवाओं तक दिखा उत्साह

मतदान के दौरान प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से चुनावी माहौल की तस्वीरें सामने आ रही हैं. धौलपुर में बाड़ी, बसेड़ी और सरमथुरा में मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला. बुजुर्ग लाठी के सहारे मतदान केंद्रों तक पहुंचे, जबकि युवा जोश के साथ वोट डालने पहुंचे. महिलाओं में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया और उन्होंने लोकतंत्र के पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

पदमपुर में भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प

श्रीगंगानगर के पदमपुर में वार्ड नंबर 9 के बूथ पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर सामने आई. सूचना के बाद मौके पर भारी पुलिस जाप्ता पहुंचा. पुलिस की मौजूदगी में करीब 20 मिनट तक गहमागहमी बनी रही. वार्ड नंबर 9 की सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए हॉट सीट मानी जा रही है. यहां सुबह 10 बजे तक करीब 30% मतदान हो चुका था.

हनुमानगढ़ में जोनल मजिस्ट्रेट पर दुर्व्यवहार का आरोप

हनुमानगढ़ के वार्ड 15 के मतदान केंद्र पर जोनल मजिस्ट्रेट दीपक भारोटिया पर मीडियाकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने और अपशब्द कहने का आरोप लगा. सवाल पूछे जाने पर उनके वहां से चले जाने की बात सामने आई. मामले पर अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ऐसा व्यवहार गलत है. मीणा ने कहा कि मीडिया हो या आम आदमी, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए. जोनल मजिस्ट्रेट को हिदायत दी गई है.

रतनगढ़ में फिर खराब हुई EVM, लंबी कतार

चूरू के रतनगढ़ में बूथ संख्या 32 पर एक बार फिर EVM में तकनीकी खराबी की खबर सामने आई. इससे पहले छह वोट पड़ने के बाद मशीन रुक गई थी. अब 333 वोट डलने के बाद फिर EVM खराब हो गई. पूर्व में खराब होने के बाद मशीन नहीं बदली गई थी और उस समय मतदाताओं को करीब आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा था.

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