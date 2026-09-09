/Rajasthan Nikay Chunav 2026: सुबह 10 बजे तक किस सीट पर कितनी वोटिंग? यहां देखें पूरा अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Voting Percentage: राजस्थान में लोकतंत्र का बड़ा इम्तिहान हो रहा है. प्रदेश के 39 जिलों के 162 नगरीय निकायों में आज पहले चरण का मतदान जारी है. सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी. यानी मतदाताओं के पास अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कुल 11 घंटे का समय है. पहले चरण में 5,393 वार्डों में चुनावी मुकाबला है और 20,623 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो रही है. कुल 57 लाख 52 हजार 278 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.

मतदान के लिए 7,683 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. सुबह से ही मतदान दलों ने मोर्चा संभाल लिया है और बूथों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है. पहले चरण में अलवर, बीकानेर, भीलवाड़ा और भरतपुर नगर निगम के साथ 27 नगर परिषद और 131 नगर पालिकाओं में भी चुनाव हो रहा है.

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सुबह 10 बजे तक इन निकायों में इतनी वोटिंग

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सुबह 10 बजे तक अलग-अलग नगरीय निकायों में मतदान प्रतिशत में अंतर देखने को मिला है.



रूपवास में सबसे ज्यादा, विजयनगर में सबसे कम

सुबह 10 बजे तक रूपवास नगर पालिका में 34.34 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. वहीं भीलवाड़ा जिले की बिगोद नगर पालिका में 32.26 प्रतिशत वोटिंग हुई है. बारां की सिसवाली नगर पालिका में 22.02 प्रतिशत और बाड़मेर नगर परिषद में 22.67 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

भरतपुर की भुसावर नगर पालिका में 20.68 प्रतिशत मतदान हुआ है, वहीं, ब्यावर जिले की विजयनगर नगर पालिका में 19.02 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई है. अभी तक विजयनगर का प्रतिशत सबसे कम है.

जयपुर में महिलाओं ने दिखाया मतदान का उत्साह

मतदान के दौरान लोकतंत्र के अलग-अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं. जयपुर में महिलाएं चूल्हा-चौका छोड़कर मतदान केंद्रों पर पहुंचीं. कई महिला मतदाता हाथों में पहचान पत्र लेकर अपनी बारी का इंतजार करती नजर आईं. घूंघट की ओट से मतदान करने पहुंचीं महिलाओं में भी वोट डालने को लेकर उत्साह दिखाई दिया.

ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में पारंपरिक वेशभूषा और रंग-बिरंगी ओढ़नी में महिलाएं मतदान केंद्रों तक पहुंच रही हैं. बढ़ती भीड़ के साथ मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र का रंग भी गहराता नजर आ रहा है.

सीकर के लक्ष्मणगढ़ में समर्थकों के बीच विवाद

सीकर के लक्ष्मणगढ़ के वार्ड संख्या 6 में मतदान के दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने को लेकर विवाद की सूचना सामने आई. सूचना मिलने पर सीकर पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह, थानाधिकारी महेंद्र सिंह और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा. पुलिस ने मतदान केंद्र के आसपास भीड़ जमा नहीं करने के लिए लोगों को पाबंद किया.

टोंक में भी जारी है मतदान

टोंक जिले में अलीगढ़ नगरपालिका चुनाव को लेकर मतदान जारी है. वहीं उनियारा नगरपालिका के 20 वार्डों के लिए भी मतदाता वोट डाल रहे हैं. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 20 वार्डों में 1,998 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे. यहां कुल 10,363 मतदाता हैं.

EVM में कैद हो रहा प्रत्याशियों का भविष्य

राजस्थान निकाय चुनाव के पहले चरण में 20,623 प्रत्याशी मैदान में हैं. आज का मतदान इन प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य के लिए अहम है. सुरक्षा और मतदान व्यवस्थाओं के बीच बूथों पर वोटिंग कराई जा रही है. शाम 6 बजे तक चलने वाले मतदान के बाद EVM में 162 नगरीय निकायों की नई शहरी सरकार का जनादेश कैद हो जाएगा.