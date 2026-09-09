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Rajasthan Nikay Chunav 2026: सुबह 10 बजे तक किस सीट पर कितनी वोटिंग? यहां देखें पूरा अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Voting Percentage: राजस्थान निकाय चुनाव के पहले चरण में सुबह 10 बजे तक कई नगरीय निकायों में मतदान जारी है. रूपवास में 34.34%, बिगोद में 32.26% और विजयनगर में 19.02% वोटिंग दर्ज हुई.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 09, 2026, 11:03 AM IST | Updated:Sep 09, 2026, 11:03 AM IST
Rajasthan Nikay Chunav 2026: सुबह 10 बजे तक किस सीट पर कितनी वोटिंग? यहां देखें पूरा अपडेट
Image Credit: कई नगरीय निकायों में मतदान जारी.

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Voting Percentage: राजस्थान में लोकतंत्र का बड़ा इम्तिहान हो रहा है. प्रदेश के 39 जिलों के 162 नगरीय निकायों में आज पहले चरण का मतदान जारी है. सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी. यानी मतदाताओं के पास अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कुल 11 घंटे का समय है. पहले चरण में 5,393 वार्डों में चुनावी मुकाबला है और 20,623 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो रही है. कुल 57 लाख 52 हजार 278 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.

मतदान के लिए 7,683 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. सुबह से ही मतदान दलों ने मोर्चा संभाल लिया है और बूथों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है. पहले चरण में अलवर, बीकानेर, भीलवाड़ा और भरतपुर नगर निगम के साथ 27 नगर परिषद और 131 नगर पालिकाओं में भी चुनाव हो रहा है.

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सुबह 10 बजे तक इन निकायों में इतनी वोटिंग
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सुबह 10 बजे तक अलग-अलग नगरीय निकायों में मतदान प्रतिशत में अंतर देखने को मिला है.


रूपवास में सबसे ज्यादा, विजयनगर में सबसे कम
सुबह 10 बजे तक रूपवास नगर पालिका में 34.34 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. वहीं भीलवाड़ा जिले की बिगोद नगर पालिका में 32.26 प्रतिशत वोटिंग हुई है. बारां की सिसवाली नगर पालिका में 22.02 प्रतिशत और बाड़मेर नगर परिषद में 22.67 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

भरतपुर की भुसावर नगर पालिका में 20.68 प्रतिशत मतदान हुआ है, वहीं, ब्यावर जिले की विजयनगर नगर पालिका में 19.02 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई है. अभी तक विजयनगर का प्रतिशत सबसे कम है.

जयपुर में महिलाओं ने दिखाया मतदान का उत्साह
मतदान के दौरान लोकतंत्र के अलग-अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं. जयपुर में महिलाएं चूल्हा-चौका छोड़कर मतदान केंद्रों पर पहुंचीं. कई महिला मतदाता हाथों में पहचान पत्र लेकर अपनी बारी का इंतजार करती नजर आईं. घूंघट की ओट से मतदान करने पहुंचीं महिलाओं में भी वोट डालने को लेकर उत्साह दिखाई दिया.

ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में पारंपरिक वेशभूषा और रंग-बिरंगी ओढ़नी में महिलाएं मतदान केंद्रों तक पहुंच रही हैं. बढ़ती भीड़ के साथ मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र का रंग भी गहराता नजर आ रहा है.

सीकर के लक्ष्मणगढ़ में समर्थकों के बीच विवाद
सीकर के लक्ष्मणगढ़ के वार्ड संख्या 6 में मतदान के दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने को लेकर विवाद की सूचना सामने आई. सूचना मिलने पर सीकर पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह, थानाधिकारी महेंद्र सिंह और पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा. पुलिस ने मतदान केंद्र के आसपास भीड़ जमा नहीं करने के लिए लोगों को पाबंद किया.

टोंक में भी जारी है मतदान
टोंक जिले में अलीगढ़ नगरपालिका चुनाव को लेकर मतदान जारी है. वहीं उनियारा नगरपालिका के 20 वार्डों के लिए भी मतदाता वोट डाल रहे हैं. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 20 वार्डों में 1,998 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे. यहां कुल 10,363 मतदाता हैं.

EVM में कैद हो रहा प्रत्याशियों का भविष्य
राजस्थान निकाय चुनाव के पहले चरण में 20,623 प्रत्याशी मैदान में हैं. आज का मतदान इन प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य के लिए अहम है. सुरक्षा और मतदान व्यवस्थाओं के बीच बूथों पर वोटिंग कराई जा रही है. शाम 6 बजे तक चलने वाले मतदान के बाद EVM में 162 नगरीय निकायों की नई शहरी सरकार का जनादेश कैद हो जाएगा.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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