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राजस्थान निकाय चुनाव: मेयर-सभापति के बाद अब वार्डों की बारी, DLB ने जिला कलेक्टरों को लिखा पत्र

Rajasthan Nikay Chunav 2026: राजस्थान में 17 अगस्त को 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकलेगी. 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगरपालिकाओं के वार्ड शामिल हैं. लॉटरी के बाद पार्षद पद के दावेदारों की चुनावी रणनीति और समीकरण बदलेंगे.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 14, 2026, 07:57 AM IST | Updated:Aug 14, 2026, 07:57 AM IST
राजस्थान निकाय चुनाव: मेयर-सभापति के बाद अब वार्डों की बारी, DLB ने जिला कलेक्टरों को लिखा पत्र
Image Credit: लॉटरी के बाद बदलेंगे चुनावी रणनीति और समीकरण.

Rajasthan Nikay Chunav 2026: जयपुर में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां अब अगले चरण में पहुंच गई हैं. 17 अगस्त को प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में कुल 10,245 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी. निकाय प्रमुखों के पदों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब वार्डों के आरक्षण की बारी है.

309 निकायों के वार्डों का होगा आरक्षण

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वार्ड आरक्षण की लॉटरी में प्रदेश के 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगरपालिकाओं के वार्ड शामिल होंगे. इनमें 10 नगर निगमों के 855 वार्ड, 47 नगर परिषदों के 2,420 वार्ड और 252 नगरपालिकाओं के 6,960 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी. इस तरह कुल 309 निकायों के 10,245 वार्डों की स्थिति तय होगी.

जिला मुख्यालयों पर तय होगा स्थान और समय

स्वायत्त शासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर वार्ड आरक्षण की लॉटरी के लिए जिला मुख्यालय पर स्थान और समय तय करने के निर्देश दिए हैं. लॉटरी की प्रक्रिया के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करने को भी कहा गया है.

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी जाएगी जानकारी

वार्डों की लॉटरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी जानकारी देने के निर्देश हैं. आरक्षण की स्थिति सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी.

दावेदारों का बदलेगा चुनावी गणित

वार्ड आरक्षण के साथ पार्षद पद के दावेदारों का चुनावी गणित भी बदल सकता है. कई दावेदारों को आरक्षण के अनुसार अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है. महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों की आरक्षण लॉटरी के बाद अब वार्डों की लॉटरी को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ने की संभावना है.

बता दें कि प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की तस्वीर साफ होने के साथ ही चुनावी दावेदारों का गणित भी बदल गया है. आरक्षण लॉटरी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित वर्ग के लिए निकाय तय किए गए हैं. इनमें प्रत्येक वर्ग में महिला आरक्षण भी निर्धारित किया गया है. संभागवार देखें तो जयपुर से लेकर उदयपुर तक अलग-अलग श्रेणियों में निकायों का आरक्षण तय होने से कई संभावित दावेदारों के लिए रास्ता खुला है, वहीं आरक्षण बदलने से कुछ दावेदारों को नए निकायों में राजनीतिक जमीन तलाशनी होगी.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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