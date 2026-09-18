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BJP का बड़ा सियासी दांव! 21 निर्विरोध निकाय प्रमुख बनाकर कांग्रेस को दिया बड़ा झटका, देखें लिस्ट

Rajasthan News: राजस्थान निकाय चुनाव में भाजपा के बढ़ते दबदबे के बीच कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं. अशोक गहलोत ने प्रचार में चूक की बात कही. जोधपुर समेत कई शहरों में कांग्रेस को बोर्ड गठन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Babulal Dhayal
Published:Sep 18, 2026, 05:05 PM IST | Updated:Sep 18, 2026, 05:05 PM IST
BJP का बड़ा सियासी दांव! 21 निर्विरोध निकाय प्रमुख बनाकर कांग्रेस को दिया बड़ा झटका, देखें लिस्ट
Image Credit: राजस्थान निकाय चुनाव में भाजपा के बढ़ते दबदबे के बीच कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं.

Rajasthan Nikay Chunav: नगरीय निकायों के चुनाव में भाजपा ने लगभग दो दर्जन शहरों में निर्विरोध अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया है. सीएम भजनलाल शर्मा के तूफानी प्रचार की बदौलत भाजपा ने कांग्रेस के कई किले धराशायी कर दिए. अब अशोक गहलोत जैसे दिग्गज अपनी ही पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो भाजपा में जश्न का माहौल है.

गहलोत के बयान ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किल
तीन बार के सीएम और राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में तूफान ला दिया है. गहलोत ने अपनी ही पार्टी की कमजोरी की कलई खोलकर रख दी. पूर्व सीएम ने माना कि प्रचार के दौरान कांग्रेस से बड़ी चूक हुई. अगर सारे कद्दावर नेता शहरों में जाकर रोड शो करते तो आज कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति में होती. यानी बिना नाम लिए गहलोत ने पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा की चुनावी रणनीति पर ही सवाल उठा दिए.

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गहलोत और डोटासरा के बीच संवाद पर सवाल
हकीकत ये है कि डोटासरा और गहलोत में अब सिर्फ दिखावे के रिश्ते हैं. दोनों में संवाद लगभग खत्म है. पिछले छह साल से कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे डोटासरा पूर्व सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच में फंसे हैं. यही वजह रही कि धड़ों में बंटी कांग्रेस के पास बीजेपी से मुकाबला करने के लिए न तो ताकत थी और न ही एकजुटता. बस नेता एक-दूसरे को कमजोर कर अपने भविष्य की चिंता में अपनी ही पार्टी का बंटाधार करने में जुटे थे.

जोधपुर में कांग्रेस के हाथ से फिसले निर्दलीय
कांग्रेस जहां बहुमत में थी या बहुमत के करीब थी, वहां भी पार्टी अपना बोर्ड हाथ से गंवाती नजर आ रही है. गहलोत जैसे दिग्गज जोधपुर में मोर्चा संभालते तो शायद कांग्रेस के हाथ से निर्दलीय नहीं फिसलते. लेकिन पार्टी जोधपुर में बोर्ड बनाने के प्रति कहीं गंभीरता दिखाती नजर नहीं आई. न ही किसी कद्दावर नेता ने वहां डेरा डाला और न ही निर्दलीयों को पाले में लाने की रणनीति बनाई गई. गहलोत जोधपुर में ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आए. जाहिर है बीजेपी को कांग्रेस की इसी कलह का पूरा फायदा मिला. गहलोत के गढ़ जोधपुर में भूपेंद्र सैनी और किशोर सिंह कनोड़ जैसे नेताओं ने ही कांग्रेस के सपने चकनाचूर कर दिए. निर्दलीय भाजपा के पाले में आ गए और अब जोधपुर में भाजपा का बोर्ड बनने का रास्ता साफ हो गया है.

कई शहरों में कांग्रेस के सामने मुश्किल
भीलवाड़ा में रामलाल जाट और धीरज गुर्जर की लड़ाई ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया. कोटा में शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल की लड़ाई पार्टी पर भारी पड़ गई. उदयपुर में भाजपा का मेयर बनना तय है. बीकानेर में सब कुछ ठीक रहा तो ही कांग्रेस कमाल कर पाएगी. बहुमत के बावजूद कांग्रेस में भीतरघात का खतरा बरकरार है. भरतपुर का किला बीजेपी फतह कर चुकी है. राजधानी जयपुर में बीजेपी पूर्ण बहुमत पहले ही हासिल कर चुकी है. अब निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि शनिवार को पार्टी किसे मेयर का चेहरा बनाती है.

यहां बने बीजेपी के निर्विरोध निकाय प्रमुख
भरतपुर-अनुराधा सिंह
भीलवाड़ा-जसवंत कंवर
भिवाड़ी-डॉक्टर गुंजन खटाना
चाकसू-पुष्पा शर्मा
पलसाना-नरेश कुमावत
खेतड़ी-गीता सैनी
कोटकासिम-रेखा सैनी
खेड़ली-पवन जैन
गोविंदगढ़-मधु गुप्ता
महुवा-विनीत बंसल
पहाड़ी-शीशपाल शर्मा
डीग-अर्पित गुप्ता
नगर-मानसिंह सोनी
सीकरी-चंचल कक्कड़
कामां-सत्यदेव शर्मा
उच्चैन-दिलीप कुमार
रूपवास-दिलीप सिंह
नदबई-कमलेश कटारा
बसेड़ी-राघवेंद्र सिंह
धोरीमन्ना-कीर्ति गुसाईवाल
हिंडौन-विजय चतुर्वेदी

कांग्रेस के आरोप, बीजेपी का मैनेजमेंट
यानी कांग्रेस सरकार पर पुलिसिया दमन के आरोप लगाती रही और बीजेपी चुपचाप अपना काम करती रही. बाड़ों के बाहर भले ही माहौल तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस में गोविंद डोटासरा को छोड़कर कोई भी बड़ा नेता सरकार के खिलाफ लोहा लेता कहीं नजर नहीं आया. कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों की पीड़ा गोविंद डोटासरा सोशल मीडिया के जरिए साझा करते रहे और सरकार पर आरोपों की बौछार करते रहे.

पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने गोविंद डोटासरा से अपना दर्द साझा किया, जिसमें वो कह रही हैं कि पुलिस उनके पीछे पड़ रही है. वो कई होटल बदल चुकी हैं, लेकिन पार्षदों को पुलिस से बचाना मुश्किल हो रहा है. हाल के सालों में सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या फिर बीजेपी की, इस तरह के नजारे आम हो चले हैं. क्रॉस वोटिंग और खरीद-फरोख्त इन चुनावों की कड़वी हकीकत बन चुकी है.

बीजेपी कांग्रेस पर बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर चुकी है. कांग्रेस ठीक-ठाक नतीजों के बावजूद बोर्ड बनाने में पिछड़ गई है. इसे सरकार का कुशल प्रबंधन माना जाए या कांग्रेस की आपसी फूट का नतीजा, वजह चाहे जो रही हो, सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी मेहनत के बलबूते भाजपा का हर तरफ जीत का डंका बजा दिया है.

जयपुर, जोधपुर और कोटा में 25 सितंबर को चुने जाएंगे मेयर
जयपुर, जोधपुर और कोटा में मेयर के लिए मतदान 25 सितंबर को होगा, तो जोधपुर, बीकानेर, अलवर, पाली, अजमेर समेत तमाम शहरी निकायों में 21 सितंबर को शहरी सरकार का मुखिया चुना जाएगा. जिस तरह से भाजपा एकजुट और आक्रामक होकर इन चुनावों को लड़ रही है, उससे कांग्रेस की रणनीति तार-तार हो चुकी है. माहौल पूरी तरह सरकार की तरफ झुका नजर आ रहा है. कांग्रेस को इक्का-दुक्का बड़े निकायों में जीत नसीब हो जाए तो ये किसी उपलब्धि से कम नहीं होगा. कांग्रेस के नेता निकायों में अपना प्रमुख बनाने के बजाय एक-दूसरे पर दोषारोपण कर हार की हताशा का इजहार कर रहे हैं. पायलट के पंजाब जाने के बाद अब गहलोत के निशाने पर गोविंद डोटासरा हैं.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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