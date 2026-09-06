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राजस्थान निकाय चुनाव से पहले गहलोत vs राठौड़! रोड शो से लेकर 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' तक घमासान

राजस्थान निकाय चुनाव के प्रचार के बीच बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है. अशोक गहलोत ने CM भजनलाल शर्मा के रोड शो पर सवाल उठाए तो राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए गहलोत के कार्यकाल और वन स्टेट, वन इलेक्शन नीति का जिक्र किया. राठौड़ ने कहा कि गहलोत को रोड शो पर सवाल उठाने के बजाय अपने विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करके दिखाना चाहिए. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Vishnu Sharma
Published:Sep 06, 2026, 06:39 PM IST | Updated:Sep 06, 2026, 06:41 PM IST
राजस्थान निकाय चुनाव से पहले गहलोत vs राठौड़! रोड शो से लेकर 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' तक घमासान
Image Credit: Rajasthan Nikay Chunav

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान में जारी निकाय चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार अब जोरों पर है. बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं. वहीं, प्रचार के साथ-साथ दिग्गज नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोड शो को लेकर सवाल उठाए तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत के बयान पर पलटवार किया. राठौड़ ने कांग्रेस के बयानों का जिक्र करते हुए वन स्टेट, वन इलेक्शन को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा.

निकाय चुनावों में अब चुनाव प्रचार परवान पर है. बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता निकाय चुनावों में जमकर प्रचार-प्रसार कर रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं. वहीं, कांग्रेस के नेता भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं. चुनाव प्रचार के बीच अब नेताओं के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोड शो को लेकर सवाल उठाए.

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अशोक गहलोत ने CM भजनलाल पर साधा निशाना
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के रोड शो को लेकर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा. गहलोत ने कहा कि सोचने वाली बात है कि मुख्यमंत्री को रोड शो करने की नौबत क्यों आई? यह पहली बार है, जब कोई मुख्यमंत्री स्थानीय निकाय के चुनावों में रोड शो कर रहा है. यह उनके लिए कोई उपलब्धि है?

अशोक गहलोत ने सरकार के ढाई साल के कामकाज पर भी सवाल उठाए. गहलोत के बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया. राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए 280 दिनों तक प्रदेश को आचार संहिता में झोंकने वाले गहलोत आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के वन स्टेट, वन इलेक्शन की नीति के तहत महज 40 दिनों में पंचायत और निकाय चुनाव पूरे करवाने के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं.

'आप भी अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखें'
राठौड़ ने कहा कि आश्चर्य है कि गहलोत बीजेपी सरकार के ढाई साल के रिपोर्ट कार्ड को चुनाव में मांग रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की विधानसभा में ही कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं, आप भी अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखें.

राठौड़ ने कहा कि गहलोत सफाईकर्मियों की भर्ती पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि भजनलाल सरकार ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी. गहलोत शायद भूल गए कि उन्होंने सफाईकर्मियों के साथ धोखा किया था. आचार संहिता से महज तीन दिन पहले भर्ती विज्ञापन निकाला, जो भर्ती पूरी ही नहीं हो पाई.

राजेंद्र राठौड़ ने अशोक गहलोत पर किया पलटवार
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोड शो पर सवाल उठाने को लेकर भी राजेंद्र राठौड़ ने अशोक गहलोत पर पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि गहलोत को मुख्यमंत्री के रोड शो पर सवाल उठाने की बजाय अपने विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करके दिखाना चाहिए. वहीं, वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर भी राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा. वन स्टेट, वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान का भी राठौड़ ने जिक्र किया। डोटासरा ने इसे असंभव बताते हुए कहा था कि इसे कोई काकाजी नहीं करा सकते. अब देख लो, आपके काकाजी ही करा रहे हैं.

निकाय चुनावों के प्रचार के बीच बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है. अब देखना होगा कि चुनाव प्रचार के साथ बढ़ती बयानबाजी का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ता है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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