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राजस्थान निकाय चुनाव में युवाओं पर बड़ा दांव! BJP-कांग्रेस की रणनीति से मचा सियासी घमासान

राजस्थान निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. दोनों दलों का फोकस युवा वोटरों और युवा उम्मीदवारों पर है. कांग्रेस ने 60 फीसदी टिकट युवाओं को देने का ऐलान किया है, जबकि बीजेपी ने भी अधिक से अधिक युवाओं को टिकट देने की बात कही है.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Vishnu Sharma
Published:Aug 19, 2026, 08:05 PM IST | Updated:Aug 19, 2026, 08:05 PM IST
राजस्थान निकाय चुनाव में युवाओं पर बड़ा दांव! BJP-कांग्रेस की रणनीति से मचा सियासी घमासान
Image Credit: Rajasthan Nikay Chunav

Rajasthan Nikay Chunav: प्रदेश में निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है. तारीखों के ऐलान के साथ ही राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. निकाय चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही युवाओं पर दांव खेलने की तैयारी में हैं. कांग्रेस ने निकाय पंचायत चुनावों में 60 प्रतिशत टिकट युवाओं को देने का ऐलान किया है, तो वहीं बीजेपी ने भी अधिक से अधिक युवाओं को टिकट देने की बात कही है. इसके साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से प्रदेशभर में युवा सम्मेलन करने की तैयारी की जा रही है.

प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. टिकट के दावेदार नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं और अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं. इस बार निकाय चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का फोकस युवाओं पर नजर आ रहा है.

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निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ तेज हुई चुनावी सरगर्मियां
निकाय चुनाव में युवाओं पर दांव लगाने की तैयारी में बीजेपी-कांग्रेस
कांग्रेस ने 60 फीसदी टिकट युवाओं को देने का किया ऐलान
बीजेपी भी युवाओं को टिकट देने की तैयारी में
बीजेपी का आरोप- कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर
निकाय चुनाव को लेकर टिकट के दावेदारों की बढ़ने लगी कतार
टिकट की दावेदारी को लेकर नेताओं के चक्कर लगा रहे उम्मीदवार
निकाय चुनाव में युवा वोटर और युवा उम्मीदवारों पर पार्टियों का फोकस
युवाओं को अपने पाले में करने की रणनीति पर काम कर रही बीजेपी-कांग्रेस
बीजेपी युवा मोर्चा करेगा प्रदेशभर में युवा सम्मेलन
संभाग स्तर पर बड़े युवा सम्मेलन करने की बीजेपी की तैयारी
युवा वोटरों को साधने पर बीजेपी का फोकस
निकाय चुनाव में युवाओं की भूमिका रहेगी अहम

बीजेपी भी कर रही युवाओं को साधने की रणनीति पर काम
कांग्रेस की ओर से ऐलान किया गया है कि निकाय और पंचायत चुनाव में 60 प्रतिशत टिकट युवाओं को दिए जाएंगे. कांग्रेस के इस ऐलान के बाद बीजेपी भी युवाओं को साधने की रणनीति पर काम कर रही है. बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर होता है. बीजेपी ने युवाओं को टिकट देने के लिए कोई प्रतिशत तय नहीं किया है, लेकिन अधिक से अधिक युवाओं को टिकट देने की बात जरूर कही है.

निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियां युवाओं पर दांव लगाने की तैयारी में हैं. बीजेपी और कांग्रेस का मानना है कि निकाय चुनाव में युवा वोटर और युवा उम्मीदवार अहम भूमिका निभा सकते हैं. यही वजह है कि दोनों पार्टियां युवाओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही हैं.

युवाओं को 60 प्रतिशत टिकट देने का ऐलान
चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही टिकट के दावेदारों की कतार भी लंबी होती जा रही है. अलग-अलग वार्डों से दावेदार अपनी सिफारिश लेकर नेताओं तक पहुंच रहे हैं. हालांकि, राजनीतिक पार्टियों की ओर से कहा जा रहा है कि चुनावी समीकरण और जीत की संभावना को देखते हुए टिकट का फैसला किया जाएगा. ऐसे में युवाओं को कितनी हिस्सेदारी मिलती है, इस पर सभी की नजर है.

कांग्रेस ने युवाओं को 60 प्रतिशत टिकट देने का ऐलान कर दिया है. वहीं, बीजेपी भी युवाओं को साधने की तैयारी में जुट गई है. बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से प्रदेशभर में युवा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. संभाग स्तर पर बड़े युवा सम्मेलन करने की तैयारी है. इन सम्मेलनों के जरिए युवाओं को पार्टी से जोड़ने और युवा वोटरों को साधने की रणनीति पर काम किया जाएगा.

बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति
निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही युवाओं को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं. कांग्रेस 60 प्रतिशत टिकट युवाओं को देने का दावा कर रही है, तो बीजेपी ने भी अधिक से अधिक युवाओं को टिकट देने की बात कही है. अब देखना होगा कि टिकट वितरण में युवाओं को कितनी हिस्सेदारी मिलती है और राजस्थान का युवा वोटर किस पार्टी के पक्ष में जाता है.

निकाय चुनाव में युवा वोटर और युवा उम्मीदवार दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए अहम हैं. ऐसे में इस बार निकाय चुनाव में युवाओं पर खेला जा रहा सियासी दांव कितना असरदार साबित होता है, यह चुनाव परिणाम के बाद साफ होगा.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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