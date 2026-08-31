/Rajasthan Nikay Chunav: BJP की 145 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, 8 मुस्लिम चेहरों को मौका

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान के जयपुर में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर वार्ड 76 में भाजपा के टिकट को लेकर गफलत की स्थिति बन गई है. मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के इस वार्ड से पूर्व डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत को पार्टी का प्रत्याशी बताया जा रहा है, जबकि विधायक कालीचरण सराफ ने कुलदीप मिश्रा को भाजपा का सिंबल दे दिया. टिकट को लेकर सामने आए इस विवाद के बाद पार्टी संगठन में हलचल बढ़ गई है.

वहीं, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने कहा कि पुनीत कर्णावत और कुलदीप मिश्रा दोनों ही पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं. इस मामले में दोनों पक्षों के साथ बैठकर बातचीत कर समाधान निकाला जाएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा में संगठन सबसे पहले है और संगठन के स्तर पर ही इस विवाद को सुलझाया जाएगा.

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8 मुस्लिम चेहरों पर बीजेपी ने खेला दांव

इधर, जयपुर नगर निगम चुनाव 2026 को लेकर भाजपा ने 150 में से 145 वार्डों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर बड़ा सियासी दांव खेला है. पार्टी ने इस सूची में 8 मुस्लिम चेहरों को टिकट देकर नए समीकरण साधने की कोशिश की है. इनमें सबसे चौंकाने वाला फैसला वार्ड 19 की सामान्य सीट से शहनवाज अंसारी को प्रत्याशी बनाना माना जा रहा है. मुस्लिम चेहरों को टिकट देकर भाजपा ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी और चुनावी समीकरणों को अपने पक्ष में करने की रणनीति का संकेत दिया है.

वार्ड 19 – शहनवाज अंसारी

वार्ड 109 – जाकिर खान कायमखानी

वार्ड 113 – फरीदुद्दीन ‘जैकी’

वार्ड 117 – शब्बो जहां

वार्ड 128 – माजिद पठान

वार्ड 136 – मिजाना मिर्जा

वार्ड 137 – रहीस मंसूरी

वार्ड 146 – अफसाना

वार्ड 4 — पिंकी देवी शर्मा

वार्ड 6 — स्नेहलता साबू

वार्ड 7 — पूजा

वार्ड 8 — सुमन अग्रवाल

वार्ड 9 — मंजू अग्रवाल

वार्ड 10 — पलक यादव

वार्ड 20 — डॉ. उदिता सिंह चौहान

वार्ड 25 — चंचल कंवर

वार्ड 26 — श्रवणी देवी

वार्ड 32 — श्वेता सुरोलिया

वार्ड 33 — सीमा यादव

वार्ड 46 — शिवकांता पांडे

वार्ड 47 — दीपा नाथावत

वार्ड 56 — रेखा सैनी

वार्ड 58 — सरोज वर्मा

वार्ड 59 — बबली वर्मा

वार्ड 69 — पूनम चोयल

वार्ड 70 — सुशीला देवी

वार्ड 71 — निशा गौड़

वार्ड 72 — गट्टू

वार्ड 73 — जयश्री गर्ग

वार्ड 75 — पूजा सन्मुखानी

वार्ड 80 — दलजीत कौर

वार्ड 82 — ममता यादव

वार्ड 86 — उषा टाटीवाल

वार्ड 87 — प्रतिभा शर्मा

वार्ड 88 — शशि कुमारी मिश्रा

वार्ड 90 — सरोज कंवर

वार्ड 92 — शीला शर्मा

वार्ड 94 — सुनीता मेहरा

वार्ड 100 — कविता शर्मा

वार्ड 107 — अनुराधा माहेश्वरी

वार्ड 108 — मीनाक्षी पारीक

वार्ड 110 — ज्योति खंडेलवाल

वार्ड 116 — लक्ष्मी देवी कोली

वार्ड 117 — शबाब जहां

वार्ड 123 — पूनम मेहता

वार्ड 124 — मनभरी देवी

वार्ड 125 — लक्ष्मी देवी उज्जैनिया

वार्ड 126 — रीमा उमरवाल

वार्ड 133 — सीमा पारीक

वार्ड 136 — मिजाना मिर्जा

वार्ड 138 — ममता

वार्ड 139 — रेनू खंडेलवाल

वार्ड 142 — मंजू महावर

वार्ड 143 — निधि सैनी

वार्ड 145 — वंदना जोशी

वार्ड 146 — अफसाना

वार्ड 148 — मीनू सैनी

वार्ड 149 — सीनू पारीक

वार्ड 150 — शालू मीणा

भाजपा ने 47 प्रत्याशियों की सूची की जारी

वहीं, जोधपुर में नगर निगम चुनाव 2026 को लेकर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है. पार्टी ने 47 वार्डों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है. सूची जारी होने के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं और दावेदारों में हलचल तेज हो गई है.