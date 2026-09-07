/बगावत पर बीजेपी का अल्टीमेटम, समर्थन दो वरना पार्टी से बाहर का रास्ता तय

Rajasthan Nikay Chunav: बीजेपी ने शहरी निकायों में पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बागियों को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है. पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने चेतावनी दी है कि अगर बागी नहीं माने तो मंगलवार को उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा.

अब नहीं चलेगा मान-मनौव्वल

अब न मान-मनौव्वल चलेगा और न ही कोई रियायत बरती जाएगी. बार-बार की अपीलों को नजरअंदाज करने वाले बागियों पर अब भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासन की तलवार लटका दी है. पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब मान-मनौव्वल का वक्त नहीं बचा. पार्टी के प्रति थोड़ी-बहुत भी निष्ठा बची है तो मैदान से हट जाएं, नहीं हटे तो पार्टी से बाहर निकाल दिए जाएंगे.

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309 निकायों में बागी बने सिरदर्द

तीन सौ नौ नगरीय निकायों में भाजपा के सामने दर्जनों बागी सिरदर्द बने हुए हैं. नगर निगम, नगर परिषद के साथ नगरपालिकाओं में बड़ी तादाद में निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे हैं. पार्टी का टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों की आसान समझी जा रही जीत की राह में कई जगह कांटे बिछा दिए हैं. निर्दलीयों के मैदान में आने से आमने-सामने का मुकाबला कई जगह त्रिकोणीय तो कई जगह चतुष्कोणीय में बदल गया है.

आज देर रात तक फैसला

पार्टी ने बार-बार आग्रह किया और चेतावनी भी दी, लेकिन जब बगावत का झंडा शांत नहीं हुआ तो अब पार्टी ने अनुशासन का कोड़ा चलाने का फैसला किया है. प्रदेशभर से बागियों की पूरी जानकारी प्रदेश मुख्यालय में मंगवाई गई है. या तो आज देर रात तक पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में बागी बैठ जाएंगे या फिर पार्टी उन्हें बाहर निकाल देगी. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ कहा कि पार्टी अब ज्यादा इंतजार नहीं करेगी.

जीतने वालों पर बदल सकता है पार्टी का रुख

वैसे शहरों में बीजेपी के नाम का डंका बजता है. कांग्रेस और भाजपा की आमने-सामने की चुनावी जंग में बीजेपी हमेशा बाजी मारती है. लेकिन जिसने जीवन भर बीजेपी के साथ काम किया हो, वह अचानक बागी बनकर मैदान में आ जाए तो पार्टी के सामने मुश्किलें तो आएंगी. इसलिए अब बीजेपी ऐसे ही नेताओं को हाशिये पर धकेलने की तैयारी में जुटी है. हालांकि, ये बात जरूर है कि जहां ये निर्दलीय जीतते हुए दिखाई देंगे, पार्टी का मन भी उनके लिए बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. आखिर लड़ाई मेयर, सभापति और चेयरमैन बनाने की है.