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मतदान से पहले ही 77 वार्डों का फैसला! BJP के 44 पार्षद निर्विरोध, कांग्रेस से आगे निकले निर्दलीय

Rajasthan News: राजस्थान निकाय चुनाव में मतदान से पहले ही 31 जिलों के 77 वार्डों में नतीजे तय हो गए. इनमें भाजपा के 44, कांग्रेस के 16 और निर्दलीय 17 पार्षद निर्विरोध चुने गए. 37 महिलाएं भी बिना चुनाव लड़े जीतीं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 05, 2026, 04:19 PM IST | Updated:Sep 05, 2026, 04:19 PM IST
मतदान से पहले ही 77 वार्डों का फैसला! BJP के 44 पार्षद निर्विरोध, कांग्रेस से आगे निकले निर्दलीय
Image Credit: राजस्थान निकाय चुनाव में मतदान से पहले ही 31 जिलों के 77 वार्डों में नतीजे तय हो गए.

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान अभी होना बाकी है, लेकिन 77 वार्डों में चुनावी नतीजा पहले ही तय हो गया है. प्रदेश के 31 जिलों के इन वार्डों में सिर्फ एक-एक उम्मीदवार मैदान में बचा था. ऐसे में सभी 77 उम्मीदवारों को निर्विरोध पार्षद चुन लिया गया. इनमें सबसे ज्यादा 44 पार्षद भाजपा के हैं. कांग्रेस के 16 और 17 निर्दलीय उम्मीदवार भी बिना चुनाव लड़े जीत गए. यानी मतदान से पहले ही भाजपा को इन 77 वार्डों में बढ़त मिल गई है.

77 में से 44 सीटें भाजपा के खाते में
निर्विरोध चुने गए पार्षदों की संख्या देखें तो भाजपा सबसे आगे है. 77 में से 44 सीटें भाजपा को मिली हैं. वहीं कांग्रेस के 16 उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं और 17 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी बिना मुकाबले अपनी सीट पक्की कर ली है. इस तरह निर्विरोध चुने गए पार्षदों में आधे से ज्यादा भाजपा के हैं.

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निकाय चुनाव में कई बार पार्टी के बड़े नेताओं से ज्यादा स्थानीय समीकरण काम करते हैं. वार्ड स्तर पर उम्मीदवार की पहचान, स्थानीय लोगों से जुड़ाव और दूसरे प्रत्याशियों की स्थिति काफी मायने रखती है. ऐसे में किसी वार्ड में मुकाबला खत्म हो जाना वहां के स्थानीय राजनीतिक समीकरणों की ओर भी इशारा करता है.

हालांकि सिर्फ इन 77 सीटों को देखकर पूरे राजस्थान में भाजपा की स्थिति को मजबूत मान लेना सही नहीं होगा. फिर भी मतदान शुरू होने से पहले ही 44 सीटें अपने नाम कर लेना भाजपा के लिए निश्चित तौर पर शुरुआती फायदा है.

डीग में सबसे ज्यादा वार्डों में मुकाबला खत्म
निर्विरोध चुनाव के मामले में डीग सबसे आगे रहा. यहां 10 वार्डों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला नहीं हुआ. इसके बाद चित्तौड़गढ़ में छह, सीकर में पांच और अलवर, झुंझुनूं, जोधपुर तथा खैरथल-तिजारा में चार-चार वार्डों में उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए. डीग का आंकड़ा इसलिए भी खास है क्योंकि यह नया जिला है. यहां बृजनगर नगर पालिका में ही चार वार्ड ऐसे रहे, जहां मतदान की जरूरत नहीं पड़ी और उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए.

77 निर्विरोध पार्षदों में 37 महिलाएं
इन 77 निर्विरोध चुने गए पार्षदों में महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा है. कुल 37 महिलाएं बिना चुनाव लड़े पार्षद बन गई हैं. यानी निर्विरोध चुने गए पार्षदों में करीब 48 फीसदी महिलाएं हैं. इनमें भाजपा की 22 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस की आठ और निर्दलीय सात महिला उम्मीदवार निर्विरोध जीती हैं. यह आंकड़ा निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए तय सीटों और महिला उम्मीदवारों की मजबूत मौजूदगी को भी दिखाता है.

सवाल सिर्फ जीत का नहीं, मुकाबला खत्म होने का भी
किसी उम्मीदवार का निर्विरोध चुना जाना आमतौर पर स्थानीय स्तर पर उसकी स्वीकार्यता या राजनीतिक सहमति का संकेत माना जाता है. लेकिन इस बार राजस्थान के निकाय चुनाव में 77 वार्डों का निर्विरोध हो जाना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि नामांकन वापस लेने के बाद कई जगह मुकाबला पूरी तरह खत्म हो गया.

इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों के सामने कई जगह बागी और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनौती बने हुए हैं. ऐसे माहौल में किसी वार्ड में सिर्फ एक उम्मीदवार का बचना स्थानीय राजनीति की अलग तस्वीर दिखाता है. इसका मतलब यह भी हो सकता है कि दूसरे उम्मीदवारों ने चुनाव से हटने का फैसला किया या उन्हें मुकाबले में आगे बढ़ने की स्थिति नहीं लगी.

भाजपा को शुरुआती बढ़त, लेकिन बड़ी परीक्षा बाकी
77 निर्विरोध सीटों में से 44 भाजपा के खाते में जाना पार्टी के लिए चुनाव से पहले अच्छी खबर है. इन वार्डों में भाजपा को अब प्रचार करने, वोट मांगने या मतदान के दिन बूथ तक मतदाताओं को लाने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि इसे पूरे निकाय चुनाव की जीत मानना अभी जल्दबाजी होगी.

अब असली मुकाबला उन वार्डों में होगा, जहां भाजपा और कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवारों के सामने बागी और निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं. इन सीटों पर कौन अपनी पार्टी का वोट बचा पाता है, कौन बागियों को रोक पाता है और कौन मतदाताओं को बूथ तक लाने में सफल रहता है, यही चुनाव की असली तस्वीर तय करेगा. इसलिए 77 वार्डों में फैसला भले ही मतदान से पहले हो गया हो, लेकिन राजस्थान की बड़ी सियासी लड़ाई अभी बाकी है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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