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निकाय चुनाव में बगावत पर बीजेपी सख्त, टिकट वितरण मंथन में CM भजनलाल समेत समेत जुटे कई बड़े नेता

Rajasthan Nikay Chunav 2026: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर BJP में टिकट वितरण का मंथन तेज हो गया है. भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संभागवार प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा चल रही है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Dinesh Tiwari
Published:Aug 29, 2026, 05:33 PM IST | Updated:Aug 29, 2026, 05:33 PM IST
निकाय चुनाव में बगावत पर बीजेपी सख्त, टिकट वितरण मंथन में CM भजनलाल समेत समेत जुटे कई बड़े नेता
Image Credit: Rajasthan Nikay Chunav

Rajasthan Nikay Chunav 2026: राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा में टिकट वितरण का मंथन तेज हो गया है. भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा बना हुआ है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मंत्री जोराराम कुमावत, मंत्री ओटाराम देवासी, मंत्री कन्हैया लाल चौधरी समेत कई नेता टिकट चयन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रदेश मुख्यालय पहुंचे.

टिकटों को लेकर चल रहे मंथन में CM भजनलाल हुए शामिल

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प्रदेश मुख्यालय में संभागवार चल रही टिकट मंथन को लेकर मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा का बोर्ड बनेगा. उन्होंने कहा कि टिकट वितरण में सभी पदाधिकारी एकजुट होकर निर्णय करेंगे और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे और निकाय चुनाव के टिकटों को लेकर चल रहे मंथन में शामिल हुए.

बगावती सुरों के बीच प्रभुलाल सैनी ने कार्यकर्ताओं से धैर्य रखने की अपील की

इधर, टिकट वितरण को लेकर सामने आ रही नाराजगी और बगावती सुरों के बीच पूर्व मंत्री एवं जयपुर संभाग के प्रभारी प्रभुलाल सैनी ने कार्यकर्ताओं से धैर्य रखने की अपील की. सैनी ने कहा कि हर चुनाव में नाराजगी और फिर वापसी होना सामान्य प्रक्रिया है. यह कार्यकर्ताओं का आखिरी चुनाव नहीं है, इसलिए उन्हें धैर्य रखना चाहिए. पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि जिसने भी पार्टी छोड़ी है, वह सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ सकता. पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं के लिए सब कुछ होती है. पार्टी ने ही नेता को खड़ा किया और उसे टिकट मांगने के काबिल बनाया है.

पार्टी ने डैमेज कंट्रोल टीम बनाई- पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी

बगावत को लेकर सैनी ने कहा कि पार्टी ने डैमेज कंट्रोल टीम बनाई है. पार्टी से बगावत करने या अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में टिकटों की घोषणा से पहले नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद भी तेज हो गई है. भाजपा नेतृत्व की कोशिश है कि निकाय चुनाव में टिकट वितरण के बाद संगठन में असंतोष को नियंत्रित रखते हुए पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में एकजुटता कायम रहे और शायद इसी एक जुटता का संदेश देने के लिए पार्टी ने तमाम विधायक को जिला अध्यक्ष भाजपा के हारे हुए प्रत्याशियों से भी टिकट वितरण मंथन किया है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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