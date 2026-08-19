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निकाय चुनाव में नए चेहरों पर दांव लगाएगी कांग्रेस! ऑनलाइन आवेदन से होगी टिकट की स्क्रीनिंग

राजस्थान निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने युवाओं और नए चेहरों पर दांव लगाने की रणनीति बनाई है. युवा कांग्रेस ने ‘पंचायत टास्क फोर्स’ अभियान शुरू कर चुनाव लड़ने के इच्छुक युवाओं की पहचान शुरू कर दी है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक, स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों में करीब 50% टिकट युवाओं को देने की तैयारी है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 19, 2026, 08:46 PM IST | Updated:Aug 19, 2026, 08:46 PM IST
निकाय चुनाव में नए चेहरों पर दांव लगाएगी कांग्रेस! ऑनलाइन आवेदन से होगी टिकट की स्क्रीनिंग
Image Credit: Rajasthan Nikay Chunav

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुनावी रणभेरी बज चुकी है. चुनाव कार्यक्रम सामने आने और प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही सियासी दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. भाजपा के सामने जहां सत्ता में रहते हुए निकाय चुनाव में अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती है, वहीं कांग्रेस ने भी अब पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने का संकेत दे दिया है.

कांग्रेस ने चुनावी बिसात बिछाने की शुरुआत युवा वोट बैंक और नए चेहरों पर फोकस के साथ की है. प्रदेश में युवा कांग्रेस की ओर से ‘पंचायत टास्क फोर्स’ अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान के जरिए ऐसे युवाओं को तलाशने की रणनीति है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और जमीनी स्तर पर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं.

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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ संकेत दिया है कि स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस युवाओं को बड़ी हिस्सेदारी देने की तैयारी में है. पार्टी का लक्ष्य करीब 50 प्रतिशत टिकट युवाओं को देने पर है. हालांकि टास्क फोर्स में चयन होने का मतलब सीधे टिकट मिलना नहीं होगा. संभावित उम्मीदवारों के नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजे जाएंगे और अंतिम फैसला पार्टी की निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत होगा.

ऑनलाइन आवेदन से टिकट के दावेदारों की होगी स्क्रीनिंग
निकाय चुनाव में कांग्रेस टिकट वितरण की प्रक्रिया को भी व्यवस्थित करने की तैयारी में है. पार्टी की ओर से टिकट के दावेदारों से ऑनलाइन आवेदन लेने की योजना सामने आई है. प्रदेश नेतृत्व इसकी मॉनिटरिंग करेगा और दावेदारों की सक्रियता, संगठन में भूमिका और चुनाव जीतने की क्षमता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. यानी कांग्रेस इस बार केवल परंपरागत राजनीतिक चेहरों पर निर्भर रहने के बजाय युवा, सक्रिय और स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले चेहरों को आगे लाने की रणनीति पर काम कर रही है.

कांग्रेस की रणनीति केवल नगर निकाय चुनाव तक सीमित नहीं दिखाई दे रही. प्रदेश में पंचायती राज चुनाव भी राजनीतिक दलों के लिए अगली बड़ी चुनौती हैं. ऐसे में युवा कांग्रेस की टास्क फोर्स को भविष्य के पंचायत चुनावों के लिए भी संगठन तैयार करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है.

आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनावी राजनीति का तापमान बढ़ गया है. कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती संभावित दावेदारों की लंबी फेहरिस्त में से जिताऊ उम्मीदवार चुनना, गुटबाजी को नियंत्रित रखना और स्थानीय स्तर पर संगठन को एकजुट करना होगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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