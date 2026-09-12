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Rajasthan Congress Badabandi: निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस की बाड़ेबंदी तेज, जयपुर से जालोर तक प्रत्याशियों पर नजर

Rajasthan Congress Badabandi: राजस्थान निकाय चुनाव की वोटिंग के बाद कांग्रेस ने बोर्ड बनाने की रणनीति तेज कर दी है. जयपुर, उदयपुर, अलवर, पाली और जालोर-सांचौर में प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की गई है. निर्दलीयों की भूमिका और संभावित जोड़-तोड़ पर भी नजर है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 12, 2026, 02:49 PM IST | Updated:Sep 12, 2026, 02:49 PM IST
Rajasthan Congress Badabandi: निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस की बाड़ेबंदी तेज, जयपुर से जालोर तक प्रत्याशियों पर नजर
Image Credit: Rajasthan Congress Badabandi

Rajasthan Congress Badabandi: राजस्थान में निकाय चुनाव की वोटिंग पूरी होने के बाद अब नगर निगम और नगर पालिकाओं में बोर्ड बनाने को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को एकजुट रखने और संभावित जोड़-तोड़ से बचाने के लिए अलग-अलग जिलों में बाड़ेबंदी शुरू कर दी है. कई जगह प्रत्याशियों को बसों और निजी वाहनों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है.

जयपुर में बोर्ड बनाने की तैयारी

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जयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बोर्ड बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी का दावा है कि वह जयपुर में अच्छी मेजॉरिटी के साथ बोर्ड बनाने जा रही है. हालांकि चुनाव परिणाम से पहले खरीद-फरोख्त और जोड़-तोड़ की आशंका को देखते हुए कांग्रेस पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है.

कांग्रेस नेताओं की ओर से प्रत्याशियों को साफ तौर पर समझाया जा रहा है कि परिणाम आने के बाद उन्हें लोभ-लालच या राजनीतिक फोन के जरिए प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है. पार्टी ने अपने प्रत्याशियों से किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर 'ऑपरेशन लोटस' के जरिए उनके लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की गई तो पार्टी हर तरीके से इसके लिए तैयार है. इसी रणनीति के तहत प्रत्याशियों को एकजुट रखने पर जोर दिया जा रहा है.

उदयपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी

उदयपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा के बाद अब कांग्रेस प्रत्याशियों की भी बाड़ेबंदी की जा रही है. कांग्रेस के सभी प्रत्याशी हिरणमगरी स्थित एक होटल में पहुंचे हैं. यहां पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है.

जानकारी के अनुसार इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशियों को किसी गुप्त स्थान पर ले जाया जा सकता है. पार्टी का मकसद चुनाव परिणाम तक अपने प्रत्याशियों को एकजुट रखना और बोर्ड गठन के लिए जरूरी समीकरणों पर नजर बनाए रखना है.

अलवर में बाड़ेबंदी के दौरान हंगामा

अलवर नगर निगम में मेयर और बोर्ड बनाने की लड़ाई के बीच शुक्रवार को जयपुर के तुंगा गांव स्थित एक रिसॉर्ट में कांग्रेस की बाड़ेबंदी के दौरान हंगामा हो गया. भाजपा नेताओं के साथ वन विभाग के अधिकारी रिसॉर्ट पहुंचे. आरोप है कि वार्ड नंबर 22 के निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप मीणा को अपने साथ ले जाया गया.

कुलदीप मीणा ने बताया कि उनके परिवार के कुछ लोग बीमार हैं, इसलिए वह रिसॉर्ट से बाहर आए थे.

कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से जोड़ते हुए भाजपा सरकार पर आरोप लगाए.

मौके पर तीन जिलों की पुलिस, वन विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे. बताया गया कि कांग्रेस ने रिसॉर्ट में अपने 64 पार्टी प्रत्याशियों के साथ 8 निर्दलीय पार्षदों को भी ठहराया था. बस्सी रेंजर नमोनारायण मीणा ने इसे गोपनीय कार्रवाई बताया और कहा कि इससे ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सोशल मीडिया के जरिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी विभागों का इस्तेमाल कांग्रेस के कैंप में पार्षदों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है.

पाली में दोनों दलों की नजर निर्दलीयों पर

पाली में नगर निगम चुनाव परिणाम से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में रखा है. दोनों दलों के प्रत्याशियों को पाली से बाहर अज्ञात रिसॉर्ट में ठहराया गया है. निर्दलीय प्रत्याशियों ने अभी किसी खेमे का रुख नहीं किया है. ऐसे में यदि परिणाम के बाद निर्दलीय पार्षद निर्णायक भूमिका में आते हैं तो दोनों पार्टियों की मुश्किल बढ़ सकती है. यहां महिला अनारक्षित सीट पर मेयर का चुनाव होना है, इसलिए परिणाम के बाद कई नए राजनीतिक समीकरण सामने आने की संभावना है.

भाजपा की बाड़ेबंदी की निगरानी पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से विधायक भीमराज भाटी प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी के लिए रवाना कर चुके हैं.

जालोर-सांचौर में भी प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी

जालोर और सांचौर में मतदान के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी. दोनों पार्टियों के उम्मीदवार बीती रात ही अलग-अलग स्थानों के लिए रवाना हो गए.

भाजपा के प्रत्याशी बस में बैठकर सांचौर से रवाना हुए. देर रात भाजपा के 35 प्रत्याशियों को विधायक जीवाराम के आवास पर लाया गया, जहां से उन्हें निजी बस के जरिए गुजरात की तरफ रवाना किया गया.

वहीं कांग्रेस के 31 और 4 समर्थित प्रत्याशियों के साथ करीब आधा दर्जन निर्दलीय उम्मीदवारों को भी बाड़ेबंदी में भेजा गया. संभावित बोर्ड गठन और जोड़-तोड़ की आशंका के बीच दोनों दलों ने यह कदम उठाया है. बोर्ड गठन में निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका अहम मानी जा रही है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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