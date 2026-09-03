Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /BJP प्रत्याशी की गुमशुदगी में आया नाटकीय मोड़! कांग्रेस प्रत्याशी थाने में धरने पर बैठीं

BJP प्रत्याशी की गुमशुदगी में आया नाटकीय मोड़! कांग्रेस प्रत्याशी थाने में धरने पर बैठीं

Rajasthan News: कोटपूतली-बहरोड़ के प्रागपुरा वार्ड 32 से भाजपा प्रत्याशी बुधराम लापता हैं. 48 घंटे बाद भी सुराग नहीं मिला. कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश देवी थाने में धरने पर बैठीं. पुलिस ने 5 टीमें बनाकर CCTV और तकनीकी साक्ष्यों से तलाश शुरू की है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Amit kumar yadav
Published:Sep 03, 2026, 08:15 PM IST | Updated:Sep 03, 2026, 08:15 PM IST
BJP प्रत्याशी की गुमशुदगी में आया नाटकीय मोड़! कांग्रेस प्रत्याशी थाने में धरने पर बैठीं
Image Credit: कोटपूतली-बहरोड़ के वार्ड 32 से भाजपा प्रत्याशी बुधराम लापता होने पर कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश देवी धरने पर बैठीं.

Rajasthan Nikay Chunav: निकाय चुनाव के बीच कोटपूतली-बहरोड़ जिले के प्रागपुरा नगर पालिका के वार्ड नंबर 32 से भाजपा प्रत्याशी बुधराम की गुमशुदगी का मामला अब नया मोड़ ले चुका है. 48 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला है. इसी बीच वार्ड 32 की कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश देवी अपने पति मेहर सिंह और बेटे के साथ बुधराम को सकुशल तलाशने की मांग को लेकर प्रागपुरा थाने में धरने पर बैठ गईं. मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर भी पहुंचे. पुलिस ने जल्द मामले का खुलासा करने का भरोसा दिया है.

बेटे ने थाने में दर्ज कराई शिकायत
भाजपा प्रत्याशी बुधराम के बेटे राहुल चौधरी ने अपने पिता की गुमशुदगी को लेकर प्रागपुरा थाने में शिकायत दी है. शिकायत के मुताबिक बुधराम घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटे. परिवार ने पहले अपने स्तर पर उन्हें आसपास के इलाकों, रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली.

Add Zee News as a Preferred Source

मोबाइल भी मिला बंद
राहुल चौधरी के अनुसार पिता से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला. काफी तलाश के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार ने पुलिस से गुमशुदगी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू करने की मांग की. पुलिस अब अलग-अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है.

कांग्रेस प्रत्याशी धरने पर बैठीं
मामले में उस समय नया मोड़ आया, जब वार्ड 32 से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश देवी अपने परिवार के साथ प्रागपुरा थाने पहुंचीं. उन्होंने भाजपा प्रत्याशी बुधराम को जल्द और सुरक्षित तलाशने की मांग को लेकर थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया. उनका कहना है कि लापता व्यक्ति को जल्द से जल्द खोजा जाना चाहिए.

पूर्व विधायक भी पहुंचे थाने
धरने की जानकारी मिलने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मामले में तेजी से कार्रवाई करने की बात कही. थानाधिकारी और डिप्टी स्तर के अधिकारियों ने जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने का भरोसा दिलाया.

पुलिस ने बनाई 5 टीमें
डीएसपी उमेश निठारवाल ने बताया कि भांकरी निवासी राहुल की शिकायत पर उनके पिता के लापता होने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने तलाश के लिए 5 टीमें बनाई हैं. आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. इसके साथ ही पुलिस दूसरे तकनीकी साक्ष्यों की भी मदद ले रही है.

चुनाव के बीच गुमशुदगी से बढ़ी चर्चा
निकाय चुनाव के बीच भाजपा प्रत्याशी के अचानक लापता होने से इलाके में राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई है. फिलहाल पुलिस की टीमें बुधराम की तलाश में जुटी हैं और उनके लापता होने की असली वजह सामने नहीं आई है. पुलिस का कहना है कि जांच और तलाश के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Rajasthan Politics: मालपुरा चुनाव में बागी बिगाड़ सकते हैं समीकरण, निर्दलीयों पर टिकी बोर्ड की राह

निकाय चुनावों में बीजेपी का युवाओं पर फोकस, जल्द होगा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान

कांग्रेस का ‘मिशन निकाय चुनाव’ तैयार! टिकट से बगावत और बोर्ड तक, ऐसे साधेगी पूरा चुनावी गेम

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan news
Rajasthan Nikay Chunav

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
BJP प्रत्याशी की गुमशुदगी में आया नाटकीय मोड़! कांग्रेस प्रत्याशी थाने में धरने पर बैठीं
2
3
4
5