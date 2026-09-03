/BJP प्रत्याशी की गुमशुदगी में आया नाटकीय मोड़! कांग्रेस प्रत्याशी थाने में धरने पर बैठीं

Rajasthan Nikay Chunav: निकाय चुनाव के बीच कोटपूतली-बहरोड़ जिले के प्रागपुरा नगर पालिका के वार्ड नंबर 32 से भाजपा प्रत्याशी बुधराम की गुमशुदगी का मामला अब नया मोड़ ले चुका है. 48 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला है. इसी बीच वार्ड 32 की कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश देवी अपने पति मेहर सिंह और बेटे के साथ बुधराम को सकुशल तलाशने की मांग को लेकर प्रागपुरा थाने में धरने पर बैठ गईं. मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर भी पहुंचे. पुलिस ने जल्द मामले का खुलासा करने का भरोसा दिया है.

बेटे ने थाने में दर्ज कराई शिकायत

भाजपा प्रत्याशी बुधराम के बेटे राहुल चौधरी ने अपने पिता की गुमशुदगी को लेकर प्रागपुरा थाने में शिकायत दी है. शिकायत के मुताबिक बुधराम घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटे. परिवार ने पहले अपने स्तर पर उन्हें आसपास के इलाकों, रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली.

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मोबाइल भी मिला बंद

राहुल चौधरी के अनुसार पिता से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला. काफी तलाश के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार ने पुलिस से गुमशुदगी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू करने की मांग की. पुलिस अब अलग-अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है.

कांग्रेस प्रत्याशी धरने पर बैठीं

मामले में उस समय नया मोड़ आया, जब वार्ड 32 से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश देवी अपने परिवार के साथ प्रागपुरा थाने पहुंचीं. उन्होंने भाजपा प्रत्याशी बुधराम को जल्द और सुरक्षित तलाशने की मांग को लेकर थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया. उनका कहना है कि लापता व्यक्ति को जल्द से जल्द खोजा जाना चाहिए.

पूर्व विधायक भी पहुंचे थाने

धरने की जानकारी मिलने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मामले में तेजी से कार्रवाई करने की बात कही. थानाधिकारी और डिप्टी स्तर के अधिकारियों ने जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने का भरोसा दिलाया.

पुलिस ने बनाई 5 टीमें

डीएसपी उमेश निठारवाल ने बताया कि भांकरी निवासी राहुल की शिकायत पर उनके पिता के लापता होने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने तलाश के लिए 5 टीमें बनाई हैं. आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. इसके साथ ही पुलिस दूसरे तकनीकी साक्ष्यों की भी मदद ले रही है.

चुनाव के बीच गुमशुदगी से बढ़ी चर्चा

निकाय चुनाव के बीच भाजपा प्रत्याशी के अचानक लापता होने से इलाके में राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई है. फिलहाल पुलिस की टीमें बुधराम की तलाश में जुटी हैं और उनके लापता होने की असली वजह सामने नहीं आई है. पुलिस का कहना है कि जांच और तलाश के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी.