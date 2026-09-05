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'आपका एक भी लड़का कुंवारा नहीं रहेगा'... निकाय चुनाव में BJP नेता का बयान वायरल

Rajasthan News: रामलाल शर्मा का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा, “आपका एक भी लड़का कुंवारा नहीं रहेगा.” चौमूं में चुनावी कार्यालय उद्घाटन के दौरान दिए इस बयान को लोग पिछले साल शादी के लिए मदद मांगने वाले 43 वर्षीय युवक के मामले से जोड़ रहे हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Pradeep kumar soni
Published:Sep 05, 2026, 10:03 PM IST | Updated:Sep 05, 2026, 10:03 PM IST
'आपका एक भी लड़का कुंवारा नहीं रहेगा'... निकाय चुनाव में BJP नेता का बयान वायरल
Image Credit: रामलाल शर्मा का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा, “आपका एक भी लड़का कुंवारा नहीं रहेगा.”

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है. प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर लोगों से वोट मांग रहे हैं. इसी बीच चौमूं के भाजपा नेता रामलाल शर्मा का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो चौमूं नगर परिषद के वार्ड नंबर 20 से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार बराला के चुनावी कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम का बताया जा रहा है. वीडियो में रामलाल शर्मा प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए शादी से जुड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं. उनके इस बयान की अब खूब चर्चा हो रही है.

‘एक भी लड़का कुंवारा नहीं रहेगा’
वायरल वीडियो में रामलाल शर्मा राजकुमार बराला को चुनाव जिताने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजकुमार बराला के जीतने के बाद लोगों के काम में कोई कमी नहीं आएगी. इसी दौरान शादी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “आपका एक भी लड़का कुंवारा नहीं रहेगा.” उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

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चुनावी कार्यालय उद्घाटन में दिया बयान
मामला चौमूं नगर परिषद के वार्ड नंबर 20 का है. यहां भाजपा प्रत्याशी राजकुमार बराला के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसमें रामलाल शर्मा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच पहुंचे. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की. इसी संबोधन के दौरान उन्होंने शादी को लेकर यह टिप्पणी की.

43 साल के युवक ने मांगी थी शादी में मदद
रामलाल शर्मा का यह बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पिछले साल चौमूं क्षेत्र के एक 43 वर्षीय अविवाहित युवक ने उनसे शादी करवाने में मदद मांगी थी. चितवाड़ी निवासी कैलाश शर्मा ने पूर्व विधायक को पत्र लिखकर अपनी शादी नहीं होने की समस्या बताई थी. युवक ने कहा था कि उसकी उम्र 43 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है.

पुराने बयान से जोड़कर देख रहे लोग
बताया गया था कि कैलाश शर्मा ने सोशल मीडिया पर रामलाल शर्मा का एक बयान देखा था, जिसमें उन्होंने 40 साल की उम्र वाले अविवाहित युवाओं की शादी करवाने की बात कही थी. इसके बाद युवक ने अपनी शादी के लिए मदद की अपील की थी. अब नया बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे उसी पुराने मामले से जोड़कर देख रहे हैं.

चुनाव के बीच बयान बना चर्चा का विषय
निकाय चुनाव के बीच रामलाल शर्मा का यह बयान राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया है. भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में कही गई उनकी बात जहां कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा में है, वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. पुराने मामले का जिक्र होने से इस बयान की चर्चा और बढ़ गई है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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