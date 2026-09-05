/'आपका एक भी लड़का कुंवारा नहीं रहेगा'... निकाय चुनाव में BJP नेता का बयान वायरल

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है. प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर लोगों से वोट मांग रहे हैं. इसी बीच चौमूं के भाजपा नेता रामलाल शर्मा का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो चौमूं नगर परिषद के वार्ड नंबर 20 से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार बराला के चुनावी कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम का बताया जा रहा है. वीडियो में रामलाल शर्मा प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए शादी से जुड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं. उनके इस बयान की अब खूब चर्चा हो रही है.

‘एक भी लड़का कुंवारा नहीं रहेगा’

वायरल वीडियो में रामलाल शर्मा राजकुमार बराला को चुनाव जिताने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजकुमार बराला के जीतने के बाद लोगों के काम में कोई कमी नहीं आएगी. इसी दौरान शादी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “आपका एक भी लड़का कुंवारा नहीं रहेगा.” उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

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चुनावी कार्यालय उद्घाटन में दिया बयान

मामला चौमूं नगर परिषद के वार्ड नंबर 20 का है. यहां भाजपा प्रत्याशी राजकुमार बराला के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसमें रामलाल शर्मा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच पहुंचे. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की. इसी संबोधन के दौरान उन्होंने शादी को लेकर यह टिप्पणी की.

43 साल के युवक ने मांगी थी शादी में मदद

रामलाल शर्मा का यह बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पिछले साल चौमूं क्षेत्र के एक 43 वर्षीय अविवाहित युवक ने उनसे शादी करवाने में मदद मांगी थी. चितवाड़ी निवासी कैलाश शर्मा ने पूर्व विधायक को पत्र लिखकर अपनी शादी नहीं होने की समस्या बताई थी. युवक ने कहा था कि उसकी उम्र 43 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है.

पुराने बयान से जोड़कर देख रहे लोग

बताया गया था कि कैलाश शर्मा ने सोशल मीडिया पर रामलाल शर्मा का एक बयान देखा था, जिसमें उन्होंने 40 साल की उम्र वाले अविवाहित युवाओं की शादी करवाने की बात कही थी. इसके बाद युवक ने अपनी शादी के लिए मदद की अपील की थी. अब नया बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे उसी पुराने मामले से जोड़कर देख रहे हैं.

चुनाव के बीच बयान बना चर्चा का विषय

निकाय चुनाव के बीच रामलाल शर्मा का यह बयान राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया है. भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में कही गई उनकी बात जहां कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा में है, वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. पुराने मामले का जिक्र होने से इस बयान की चर्चा और बढ़ गई है.