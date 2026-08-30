/Rajasthan Nikay Chunav: BJP में टिकटों पर महामंथन का चौथा दिन, जयपुर संभाग की 150 सीटों पर फैसला आज

Rajasthan Nikay Chunav: जयपुर में निकाय चुनावों के टिकटों को लेकर बीजेपी में महामंथन का आज चौथा दिन है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जयपुर संभाग की सीटों पर मंथन किया जा रहा है. प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम दीया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित संभाग के नेता बैठक में मौजूद हैं. प्रभारी, जिला अध्यक्ष और पर्यवेक्षकों की ओर से तैयार किए गए पैनल पर चर्चा हो रही है. बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि आज रात तक सभी टिकट फाइनल हो जाएंगे. वहीं टिकटों को लेकर नेताओं के बयान भी सामने आए हैं.

जिताऊ और टिकाऊ कार्यकर्ताओं को टिकट देने की कवायद

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निकाय चुनावों के टिकटों को लेकर बीजेपी में महामंथन जारी है. आज महामंथन का चौथा दिन है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जयपुर संभाग की सीटों पर मंथन हो रहा है. पैनल में शामिल नामों पर चर्चा के बाद जिताऊ और टिकाऊ कार्यकर्ताओं को टिकट देने की कवायद की जा रही है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि टिकटों को लेकर पार्टी में कोई टकराव नहीं है. ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है. बीजेपी में कोई टकराव नहीं, पैनल में से नाम तय किए जा रहे हैं. जयपुर संभाग को लेकर मंथन चल रहा है. कल नामांकन का आखिरी दिन है, आज रात तक सभी टिकट फाइनल होंगे.

बीजेपी की जीत की शुरुआत अलवर से होगी- महंत बालकनाथ

वहीं अलवर की सीटों को लेकर भी बीजेपी विधायक महंत बालकनाथ ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने अलवर में किसी तरह के विवाद से इनकार करते हुए कहा कि बीजेपी की जीत की शुरुआत अलवर से होगी. बीजेपी में सभी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के काबिल हैं, जिसको टिकट मिलेगा, सब उसका साथ देंगे.



टिकट विवाद पर बीजेपी नेता अशोक परनामी ने भी दी सफाई

भरतपुर संभाग में टिकट को लेकर सामने आए विवाद पर बीजेपी नेता अशोक परनामी ने भी सफाई दी है. करौली टिकट विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि मामले को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया. टिकट वितरण के समय आपस में डिस्कशन होता है और डिस्कशन में वाद-विवाद भी होता है. एक टिकट पर विवाद था, जिसको लेकर चर्चा हुई, बाकी कुछ नहीं हुआ. किसी ने जूता नहीं दिखाई, किसी ने गमछा नहीं बांधा. जिताऊ और टिकाऊ कार्यकर्ताओं को मौका देंगे.

वहीं बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि आज जयपुर संभाग की बैठक है और जयपुर की 150 सीटों पर निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जो भी नाम आए हैं, उनपर चर्चा की जाएगी. साथ ही नेताओं के नामांकन भरने को लेकर उन्होंने इसे उनका निजी अधिकार बताया.

बीजेपी का बोर्ड बनने का भी दावा

प्रभुलाल सैनी ने जयपुर में बीजेपी का बोर्ड बनने का भी दावा किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है और सरकार के कामों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी. बच्चों के जन्म लेने से 100 साल तक की रक्षा-सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने ली है.

निकाय चुनावों के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन है. ऐसे में बीजेपी के सामने आज रात तक सभी टिकट फाइनल करने की चुनौती है. जयपुर संभाग की सीटों पर चल रहे मंथन के बाद अब देखना होगा कि पार्टी किसे अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाती है और बागी दावेदारों को किस तरह साधा जाता है.