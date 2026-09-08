/दीया कुमारी EXCLUSIVE, बोलीं- गहलोत जी खुद कहां हैं चुनाव में, क्यों वे चुनाव से दूर हैं ये तो बताएं?

Diya Kumari On Nikay Chunav: राजस्थान के चुनावी मौसम के बीच राजनेता गली मोहल्लों में चुनावी प्रचार में जुटे है. सीएम से लेकर मंत्री चुनावी शोर के बीच मैदान में उतरे हुए है. डिप्टी सीएम दीया कुमारी जयपुर शहर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जमकर प्रचार में जुटी हैं. विधाघर नगर से लेकर चारदीवारी तक दीया कुमारी नगर निगम चुनाव के प्रचार में लगी हैं. परकोटे में दीया कुमारी ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया. इस दौरान डिप्टी सीएम ने सवालों के जवाब दिए.

सवाल - आपका बयान काफी चर्चाओं में है, जिसमें आप कह रही हैं कि डराने धमकाने की राजनीति नहीं चलेगी. कौन डरा है, कौन धमका रहा?

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जवाब - एक प्रत्याशी को डराने धमकाने की शिकायत आई थी, जिसके बाद में मैंने मंच से कहा था कि डराने धमकाने की जरूरत नहीं है. अब डराने धमकाने का समय गया. अब विकास की ओर देश बढ रहा है. विधाधर नगर में सभी 22 उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे.

सवाल - चारदीवारी में पलायन का मुद्दा काफी चर्चा में है. बीजेपी लोकल चुनाव में किस तरह से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है?

जवाब - पलायन का मुद्दा बिल्कुल है. इसे सरकार रोकने का काम करेगी. इसके अलावा कांग्रेस ने चारदीवारी की रंगत ही बदल दी. 5 साल में कांग्रेस सरकार को चारदीवारी से लाईटिंग को उखाड़ दिया. उससे पहले जब वसुंधरा सरकार थी, तब चारदीवारी की रंगत में काफी अच्छा काम हुआ था. काफी लाइटिंग थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने सबको हटा दिया.

सवाल - अशोक गहलोत बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के बडे नेता लोकल चुनाव में उतर गए?

जवाब - गहलोत जी खुद कहां हैं चुनाव में, क्यों वे चुनाव से दूर हैं ये तो बताएं? हमारी पार्टी में एकता है, इसलिए सब मिलकर चुनाव लड रहे हैं.

सवाल - आपकी गारंटी मोदी ने ले ली, आपके सभी उम्मीदवारों की गारंटी ली. कांग्रेस में कौन ले रहा है गारंटी?

जवाब - मैं ऐसी पार्टी के बारे में बात ही नहीं करती, ना नाम लेना चाहती. क्योंकि इस पार्टी में कोई मुखिया ही नहीं है. इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता.

राजस्थान निकाय चुनाव का पूरा शेड्यूल

राजस्थान में इस बार 309 नगरीय निकायों के चुनाव दो चरणों में हो रहे हैं. इनमें 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाएं शामिल हैं. कुल 10,245 पार्षद पदों के लिए चुनाव होना है. चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई थी.

चुनाव की अधिसूचना 27 अगस्त को जारी हुई थी. नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी. नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवारों के पास नाम वापस लेने के लिए 3 सितंबर तक का समय था. इसके बाद चुनाव मैदान में बचे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए.

पहले चरण में 9 सितंबर को मतदान हो रहा है, जबकि दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे. दोनों चरणों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है. जयपुर नगर निगम समेत छह नगर निगम दूसरे चरण में मतदान करेंगे.

सभी 309 नगरीय निकायों के वोटों की गिनती 14 सितंबर को होगी. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के ताजा निर्देश के अनुसार मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी. इसके बाद नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.