/जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों का आरक्षण तय! किस वार्ड में कौन लड़ेगा चुनाव? देखें पूरी लिस्ट

Jaipur Nikay Chunav: निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. जयपुर जिले के 19 नगरीय निकायों के 690 वार्डों में आरक्षण की तस्वीर अब साफ हो गई है. जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में करीब साढ़े चार घंटे तक चली लॉटरी प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण तय किया गया.

दो स्कूली बच्चियों ने अलग-अलग वर्गों के लिए लॉटरी निकाली

कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में हुई लॉटरी प्रक्रिया में दो स्कूली बच्चियों ने अलग-अलग वर्गों के लिए लॉटरी निकाली. प्रक्रिया के दौरान विधायक कालीचरण सराफ, जमवारामगढ़ विधायक महेंद्रपाल मीणा सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. जयपुर जिले में एक नगर निगम, दो नगर परिषद और 16 नगरपालिकाओं के कुल 690 वार्ड हैं. इनमें जयपुर नगर निगम के 150, चौमूं और शाहपुरा नगर परिषद के 100 तथा 16 नगरपालिकाओं के 440 वार्ड शामिल हैं. जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में 50 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. उधर नगर परिषद चौमूं के 45 और शाहपुरा के 55 वार्डों का आरक्षण तय हुआ. वहीं नगरपालिका सांभर, चाकसू फुलेरा, जोबनेर, बगरू, किशनगढ-रेनवाल, बस्सी, नरायना, मनोहरपुर, वाटिका, फागी, जमवारामगढ, दूदू, कानोता, कालाडेरा, खेजरोली के 440 वार्डों का भी लॉटरी का जरिए आरक्षण तय हुआ.

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वर्गवार आरक्षण इस प्रकार रहेगा

जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों का आरक्षण

एससी - 20 वार्ड: 13 एससी सामान्य और 7 एससी महिला

एसटी - 6 वार्ड: 4 एसटी सामान्य और 2 एसटी महिला

ओबीसी - 30 वार्ड: 20 ओबीसी सामान्य और 10 ओबीसी महिला

सामान्य - 94 वार्ड: 63 सामान्य और 31 सामान्य महिला

नगर निगम कुल वार्डों की संख्या-150

ओपन सामान्य वर्ग के 63 वार्ड अनारक्षित

नगर निगम के सामान्य अनारक्षित वार्डों में वार्ड संख्या 1, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 49, 54, 57, 62, 67, 71, 74, 76, 77, 78, 81, 89, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 109, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 121, 127, 128, 130, 134, 135, 137, 140 और 141 शामिल हैं.

31 वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित

सामान्य महिला के लिए वार्ड 4, 6, 7, 8, 9, 20, 25, 32, 46, 56, 70, 73, 87, 88, 92, 100, 107, 108, 110, 116, 117, 123, 125, 126, 133, 136, 138, 139, 145, 148 और 149 आरक्षित किए गए हैं.

एससी वर्ग के लिए 20 वार्ड आरक्षित

एससी सामान्य के लिए वार्ड 37, 45, 50, 55, 63, 65, 66, 79, 84, 85, 115, 129 और 132 आरक्षित किए गए हैं. एससी महिला के लिए वार्ड 58, 59, 69, 72, 86, 124 और 142 आरक्षित हैं.

एसटी वर्ग के 6 वार्ड आरक्षित

एसटी सामान्य के लिए वार्ड 60, 61, 64 और 131 आरक्षित किए गए हैं, जबकि एसटी महिला के लिए वार्ड 68 और 150 तय हुए हैं.

ओबीसी वर्ग के लिए 30 वार्ड आरक्षित

ओबीसी सामान्य के लिए वार्ड 2, 12, 18, 23, 27, 38, 39, 41, 42, 48, 51, 52, 53, 82, 83, 91, 113, 122, 144 और 147 आरक्षित किए गए हैं.

ओबीसी महिला के लिए वार्ड 10, 26, 33, 75, 80, 90, 94, 102, 143 और 146 आरक्षित किए गए हैं.

बहरहाल, आरक्षण की घोषणा के साथ ही कई वार्डों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों का गणित बदल गया है. लंबे समय से टिकट की तैयारी कर रहे नेताओं में किसी के लिए मैदान खुल गया है तो किसी को अब दूसरे वार्ड का रुख करना पड़ सकता है. महिला आरक्षण के चलते कई वार्डों में नए चेहरे सामने आने की संभावना है. अब आरक्षण की तस्वीर साफ होने के बाद राजनीतिक दलों में वार्डवार संभावित प्रत्याशियों के नामों पर मंथन तेज होगा.