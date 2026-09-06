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जयपुर में हर दूसरा प्रत्याशी निर्दलीय! क्या पलट जाएगा 150 वार्डों का गणित?

जयपुर नगर निगम चुनाव में इस बार भाजपा-कांग्रेस के बीच मुकाबले के साथ निर्दलीय प्रत्याशी सबसे बड़ी 'तीसरी ताकत' बनकर उभरे हैं. 150 वार्डों में कुल 723 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 366 निर्दलीय हैं.   
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Deepak Goyal
Published:Sep 06, 2026, 04:16 PM IST | Updated:Sep 06, 2026, 04:16 PM IST
जयपुर में हर दूसरा प्रत्याशी निर्दलीय! क्या पलट जाएगा 150 वार्डों का गणित?
Image Credit: Rajasthan Nikay Chunav

Rajasthan Nikay Chunav: जयपुर नगर निगम की चुनावी जंग में इस बार 'तीसरी ताकत' किसी पार्टी की नहीं, निर्दलीयों की है. 150 वार्डों में कुल 723 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन इनमें अकेले 366 निर्दलीय हैं यानी लगभग हर दूसरा चेहरा बिना बड़े दल के सिंबल के चुनाव लड़ रहा है.

भाजपा और कांग्रेस ने बराबर 149-149 प्रत्याशी उतारे हैं लेकिन टिकट में महिलाओं को हिस्सेदारी देने में कांग्रेस ने भाजपा पर बढ़त बनाई है. कांग्रेस की 58 तो भाजपा की 52 महिलाएं मैदान में हैं. कुल मिलाकर जयपुर के चुनावी रण में 475 पुरुषों के मुकाबले 248 महिलाएं ताल ठोक रही हैं. ऐसे में इस बार मुकाबला सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं.लकई वार्डों में निर्दलीय भी जीत-हार का पूरा गणित बदलने को तैयार हैं.

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चुनाव मैदान में 723 प्रत्याशी

जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों की चुनावी तस्वीर साफ होने के बाद प्रत्याशियों का दिलचस्प गणित सामने आया है. चुनाव मैदान में कुल 723 प्रत्याशी हैं. इनमें 475 पुरुष और 248 महिलाएं हैं यानी चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में करीब 34.3 फीसदी महिलाएं हैं. खास बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों की कुल संख्या में बराबरी पर हैं. दोनों पार्टियों के 149-149 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन महिलाओं को मैदान में उतारने के मामले में कांग्रेस भाजपा से आगे है.

जयपुर में निर्दलीयों का दबदबा
निर्वाचन से संबंधित पार्टीवार कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की रिपोर्ट में यही आंकड़े दर्ज हैं. कांग्रेस के 149 प्रत्याशियों में 91 पुरुष और 58 महिलाएं हैं यानी कांग्रेस के करीब 39 फीसदी प्रत्याशी महिलाएं हैं. वहीं, भाजपा के 149 प्रत्याशियों में 97 पुरुष और 52 महिलाएं हैं. भाजपा में महिला प्रत्याशियों की हिस्सेदारी करीब 35 फीसदी है. इस तरह कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले 6 महिलाएं ज्यादा मैदान में उतारी हैं, जबकि भाजपा के पुरुष प्रत्याशी कांग्रेस से 6 ज्यादा हैं. सबसे दिलचस्प आंकड़ा निर्दलीयों का है. चुनाव मैदान में 366 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिनमें 244 पुरुष और 122 महिलाएं हैं यानी कुल 723 प्रत्याशियों में हर दूसरा प्रत्याशी निर्दलीय है. निर्दलीयों की हिस्सेदारी करीब 50.6 फीसदी है. इतना ही नहीं, भाजपा और कांग्रेस को मिला दें तो दोनों के कुल 298 प्रत्याशी बनते हैं, जबकि निर्दलीय इनसे भी 68 ज्यादा हैं. वही भाजपा-कांग्रेस और निर्दलीयों के अलावा अन्य दलों के कुल 59 प्रत्याशी मैदान में हैं.

Rajasthan Nikay Chunav

महिला भागीदारी में कांग्रेस आगे
जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के लिए 723 प्रत्याशी होने का मतलब है कि हर वार्ड में औसतन करीब 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. महिला-पुरुष अनुपात देखें तो हर 100 पुरुष प्रत्याशियों के मुकाबले करीब 52 महिलाएं मैदान में हैं. भाजपा-कांग्रेस की सीधी बराबरी के बीच निर्दलीयों की बड़ी संख्या कई वार्डों में मुकाबले को त्रिकोणीय या बहुकोणीय बना हुआ है.

सबसे बड़ा सियासी आंकड़ा यह है कि भाजपा-कांग्रेस दोनों ने प्रत्याशियों की संख्या में 149-149 के साथ बराबरी की है, लेकिन कांग्रेस ने महिला भागीदारी में बढ़त बनाई है. दूसरी ओर 366 निर्दलीय यह बता रहे हैं कि इस बार जयपुर की चुनावी लड़ाई केवल दो बड़े दलों के बीच नहीं है. कुल प्रत्याशियों के आधे से अधिक हिस्से के बेहद करीब अकेले निर्दलीय हैं.

कई वार्डों में बन सकता है त्रिकोणीय मुकाबला
बहरहाल, जयपुर के चुनावी रण में तस्वीर सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस की नहीं है. दोनों बड़े दल 149-149 प्रत्याशियों के साथ बराबरी पर खड़े हैं, लेकिन 366 निर्दलीयों ने मुकाबले का गणित उलझा दिया है. अब सवाल यही है ये निर्दलीय सिर्फ वोट काटेंगे या किसी वार्ड में जीत का समीकरण ही पलट देंगे क्योंकि इस बार 150 वार्ड हैं, चेहरे 723 हैं और हर सीट की अपनी अलग सियासी कहानी है.

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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