Rajasthan nikay chunav: मतदान को आसान बनाने के लिए निकाय चुनाव में नया फॉर्मूला, पढ़ें राज्य निर्वाचन आयोग की नई गाइडलाइंस

Rajasthan nikay chunav Explainer: राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी निकाय चुनाव (नगर निगम, नगरपालिका, नगर परिषद) की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की हैं. इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और भीड़-रहित बनाना है.

मुख्य नियम क्या हैं?

प्रति मतदान केंद्र अधिकतम 1400 वोटर: यदि किसी बूथ पर 1400 से ज्यादा मतदाता हैं, तो सहायक मतदान केंद्र (Assistant Polling Station) बनाया जाएगा.

औसत 1100 वोटर प्रति बूथ: राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि औसतन 1100 मतदाता प्रति पोलिंग बूथ रखे जाएं. न्यूनतम 900 और अधिकतम 1200 वोटर का प्रावधान प्रभावी होगा.

सहायक केंद्र उसी भवन में: यदि सहायक बूथ बनाना पड़े, तो वह मुख्य मतदान केंद्र वाले ही भवन में स्थापित किया जाएगा, ताकि मतदाताओं को अलग जगह न जाना पड़े.

2 किमी से ज्यादा दूरी नहीं: मतदान केंद्र की व्यवस्था ऐसी होगी कि किसी भी मतदाता को 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. इससे बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं को सुविधा मिलेगी.

एक बूथ पर सिर्फ एक वार्ड के मतदाता: निकाय चुनाव में वार्ड ही निर्वाचन क्षेत्र होगा. एक मतदान केंद्र पर केवल उसी वार्ड के मतदाता ही वोट डाल सकेंगे, जिससे गलत बूथ पर वोटिंग जैसी समस्याएं कम होंगी.

इन नियमों से क्या फायदे होंगे?

मतदान में सुगमता: औसत 1100 वोटर होने से पोलिंग बूथ पर भीड़ कम रहेगी. मतदाताओं को लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे समय की बचत होगी और मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है.

दूरी की सुविधा: 2 किमी की सीमा से विशेषकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और दूर-दराज के इलाकों में रहने वालों को मतदान करना आसान हो जाएगा.

प्रबंधन आसान: सहायक केंद्र उसी भवन में बनने से सुरक्षा, चुनाव कर्मचारियों की व्यवस्था और ईवीएम/सामग्री का प्रबंधन सरल रहेगा.

भ्रम कम: एक बूथ पर एक ही वार्ड के वोटर होने से वोटर लिस्ट में नाम ढूंढना आसान होगा और गलत वार्ड में वोट डालने की गलतियां लगभग खत्म हो जाएंगी.

संभावित चुनौतियां क्या हैं?

संसाधनों पर दबाव: बूथों की संख्या बढ़ने से अधिक चुनाव कर्मचारी, ईवीएम मशीनें, बैलेट यूनिट और पुलिस बल की जरूरत पड़ेगी. इससे चुनाव बजट बढ़ सकता है.

स्थान की कमी: शहरी इलाकों में बड़े भवन उपलब्ध न होने पर सहायक केंद्र बनाने में दिक्कत आ सकती है.

परिवार स्तर पर असुविधा: यदि 1400+ वोटर होने पर सूची दो हिस्सों में बंटती है, तो एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग बूथ (उसी भवन में) पर वोट डाल सकते हैं, जिससे थोड़ी परेशानी हो सकती है.



ये गाइडलाइंस राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को भेजी हैं, ताकि निकाय चुनाव (जिनकी संभावना 2026 में है) निष्पक्ष, सुगम और उच्च मतदान के साथ संपन्न हों. यह बदलाव मतदाताओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. अधिक जानकारी के लिए sec.rajasthan.gov.in पर विजिट करें.

