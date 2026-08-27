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राजस्थान निकाय चुनाव का आज से आगाज, 10,245 वार्डों में नामांकन शुरू, सिर्फ 3 दिन मिलेगा पर्चा भरने का मौका

Jaipur News: राजस्थान की 309 निकायों के 10,245 वार्डों के लिए आज से नामांकन शुरू होगा. 27, 29 और 31 अगस्त को ही पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे. 1 सितंबर को स्क्रूटनी, 4 सितंबर को चुनाव चिन्ह और 9 व 11 सितंबर को मतदान होगा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 27, 2026, 08:08 AM IST | Updated:Aug 27, 2026, 08:08 AM IST
राजस्थान निकाय चुनाव का आज से आगाज, 10,245 वार्डों में नामांकन शुरू, सिर्फ 3 दिन मिलेगा पर्चा भरने का मौका
Image Credit: AI Image

Jaipur News: राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच आज से नामांकन प्रक्रिया का श्रीगणेश होने जा रहा है. प्रदेश की 309 नगरीय निकायों के 10 हजार 245 वार्डों के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे. नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही स्थानीय चुनाव का माहौल भी तेज होने लगेगा. खास बात यह है कि इस बार प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करने के लिए पांच दिन की घोषित अवधि में से सिर्फ तीन दिन ही मिलेंगे.

आज सुबह 10.30 बजे जारी होगी लोक सूचना

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प्रदेश की 309 निकायों में आज सुबह 10.30 बजे लोक सूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी. निर्वाचन आयोग की ओर से 27 से 31 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है.

इस अवधि में 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को रविवार होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे. ऐसे में प्रत्याशियों के पास नामांकन भरने के लिए केवल 27, 29 और 31 अगस्त के तीन दिन रहेंगे. यानी टिकट मिलने के बाद उम्मीदवारों के सामने पर्चा दाखिल करने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा. राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय दावेदारों के लिए भी ये तीन दिन बेहद अहम रहने वाले हैं.

जयपुर में 150 वार्डों के लिए 15 नामांकन केंद्र

जयपुर जिले में नगर निगम, दो नगर परिषद और 16 नगरपालिकाओं के लिए नामांकन केंद्र तय कर दिए गए हैं. जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों को 10-10 वार्ड के 15 समूहों में बांटा गया है. प्रत्येक समूह के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है. संबंधित अधिकारियों के साथ सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी लगाए गए हैं.

नामांकन पत्र लेने से लेकर चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी आगे की जिम्मेदारियां संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के पास रहेंगी. जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने जयपुर में चुनाव प्रक्रिया को लेकर तैयारियों की जानकारी दी है.

जयपुर नगर निगम के किस वार्ड का नामांकन कहां होगा

वार्ड 1 से 10 के प्रत्याशियों के लिए रीको रोड नंबर 05, वी.के.आई., सीकर रोड स्थित कार्यालय में नामांकन होगा. वार्ड 11 से 20 के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्लॉट नंबर 370, वी.के.आई. एरिया, मुरलीपुरा को केंद्र बनाया गया है. वार्ड 21 से 30 के लिए नगर निगम झोटवाड़ा जोन ऑफिस, खिरणी फाटक, झोटवाड़ा में नामांकन दाखिल किया जाएगा. वार्ड 31 से 40 के लिए शहीद मेजर दिग्विजय सिंह सुमाल राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, खातीपुरा निर्धारित है. वार्ड 41 से 50 के लिए उपखंड कार्यालय सांगानेर और वार्ड 51 से 60 के लिए पंचायत समिति कार्यालय सांगानेर में व्यवस्था की गई है. वार्ड 61 से 70 के प्रत्याशी कमरा नंबर 45, कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करेंगे.

वार्ड 71 से 80 के लिए नगर निगम जगतपुरा जोन उपायुक्त कार्यालय, नंदपुरी अंडरपास, मालवीय नगर तय किया गया है.

वार्ड 81 से 90 के लिए नगर निगम मालवीय नगर जोन ऑफिस, नई विधानसभा के पास लालकोठी में नामांकन होगा.

वार्ड 91 से 100 के लिए नगर निगम सिविल लाइंस जोन ऑफिस, टेक्नोलॉजी पार्क के पास शास्त्री नगर में केंद्र बनाया गया है.

वार्ड 101 से 110 के लिए एसीईओ पंचायत प्रकोष्ठ कक्ष, जिला परिषद कार्यालय, बनीपार्क में नामांकन लिए जाएंगे.

वार्ड 111 से 120 के लिए नगर निगम पार्ट-2, जलेबी चौक, हवामहल के पीछे और वार्ड 121 से 130 के लिए कमरा नंबर 26, कलेक्ट्रेट, बनीपार्क में व्यवस्था है.

वार्ड 131 से 140 के लिए राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मीरा मार्ग, बनीपार्क और वार्ड 141 से 150 के लिए नगर निगम हवामहल-आमेर जोन ऑफिस, पुराने पुलिस मुख्यालय, जलेबी चौक, हवामहल के पीछे नामांकन केंद्र रहेगा.

शाहपुरा और चौमूं में यहां जमा होंगे पर्चे

जयपुर जिले की नगर परिषदों के लिए भी नामांकन केंद्र निर्धारित किए गए हैं. शाहपुरा नगर परिषद के प्रत्याशी उपखंड कार्यालय शाहपुरा के न्यायालय कक्ष, कमरा नंबर 10 में नामांकन दाखिल करेंगे.

वहीं चौमूं नगर परिषद के लिए उपखंड कार्यालय चौमूं के न्यायालय कक्ष, कमरा नंबर 2 में नामांकन की व्यवस्था रहेगी.

16 नगरपालिकाओं के लिए भी केंद्र तय

जयपुर जिले की 16 नगरपालिकाओं में भी नामांकन प्रक्रिया के लिए स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं.

दूदू के लिए उपखंड कार्यालय दूदू का इजलास कक्ष, किशनगढ़ रेनवाल के लिए उपखंड कार्यालय किशनगढ़ रेनवाल का इजलास कक्ष और जोबनेर के लिए उपखंड कार्यालय जोबनेर निर्धारित किया गया है.

बस्सी में उपखंड कार्यालय बस्सी का इजलास कक्ष, सांभरलेक में उपखंड कार्यालय सांभरलेक का न्याय कक्ष प्रथम, वाटिका में सामुदायिक केंद्र का कमरा नंबर 1 और चाकसू में उपखंड कार्यालय चाकसू का न्यायालय कमरा नंबर 7 नामांकन केंद्र रहेगा.

जमवारामगढ़ में उपखंड कार्यालय का इजलास कक्ष, फागी में उपखंड कार्यालय फागी का इजलास कक्ष और नरैना में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नरैना का कमरा नंबर 1 तय किया गया है.

फुलेरा में नगरपालिका फुलेरा का कमरा नंबर 1, मनोहरपुर में उप तहसील मनोहरपुर का न्यायालय कक्ष और बगरू में उप तहसील बगरू का उप तहसीलदार कक्ष नामांकन के लिए निर्धारित है.

कानोता में नगरपालिका कानोता का कमरा नंबर 1, खेजरोली में नगरपालिका खेजरोली का कमरा नंबर 1 और कालाडेरा में आरएल सहरिया पीजी महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन का कमरा नंबर 24 नामांकन केंद्र रहेगा.

तीन दिन में बदल सकता है चुनावी समीकरण

नामांकन के लिए सिर्फ तीन दिन मिलने के कारण चुनावी गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ेंगी. राजनीतिक दलों की ओर से प्रत्याशियों के नाम सामने आने के साथ ही टिकट की खुशी, टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी और निर्दलीय मैदान में उतरने की तस्वीर भी साफ होने लगेगी.

नामांकन का यह दौर स्थानीय राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसी दौरान कई वार्डों में मुकाबले का वास्तविक स्वरूप सामने आएगा. कौन पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरता है और कौन निर्दलीय दावेदारी करता है, इसका असर चुनावी समीकरणों पर दिखाई देगा.

निकाय चुनाव का पूरा कार्यक्रम

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 27 से 31 अगस्त तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी. 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को रविवार होने के कारण नामांकन नहीं होंगे. इसलिए 27, 29 और 31 अगस्त को ही प्रत्याशी पर्चा दाखिल कर सकेंगे.

1 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच यानी स्क्रूटनी होगी. इसके बाद 3 सितंबर दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे.

4 सितंबर को चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा. इसके बाद चुनाव प्रचार और राजनीतिक गतिविधियों का दौर और तेज होगा.

पहले चरण के लिए 9 सितंबर और दूसरे चरण के लिए 11 सितंबर को मतदान होगा. वहीं 14 सितंबर को मतगणना कर चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे.

इस बार नहीं मिलेगी होम वोटिंग की सुविधा

निकाय चुनाव में इस बार होम वोटिंग की सुविधा नहीं होगी. ऐसे में मतदान से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर मतदाताओं और प्रत्याशियों को निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार ही आगे बढ़ना होगा.

नामांकन केंद्र की जानकारी जांचना होगा जरूरी

जिला निर्वाचन प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. अब प्रत्याशियों के लिए सबसे जरूरी बात यह होगी कि वे नामांकन दाखिल करने से पहले अपने वार्ड के लिए निर्धारित केंद्र की जानकारी अच्छी तरह जांच लें. अलग-अलग वार्डों के लिए अलग नामांकन केंद्र बनाए गए हैं.

चुनावी मुकाबला भले ही वार्ड स्तर पर होगा, लेकिन उम्मीदवार की चुनावी एंट्री नामांकन केंद्र से ही होगी. तीन दिन की इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय दावेदार भी मैदान में उतरेंगे. इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के साथ तस्वीर और स्पष्ट होगी. 4 सितंबर को चुनाव चिह्न आवंटित होने के बाद चुनावी मुकाबला पूरी तरह मैदान में नजर आने लगेगा.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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