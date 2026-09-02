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कहां गए BJP प्रत्याशी? 1 सितंबर शाम से अचानक लापता, मोबाइल बंद… पुलिस ने शुरू की तलाश

Rajasthan News: कोटपूतली-बहरोड़ के प्रागपुरा नगर पालिका वार्ड 32 से भाजपा प्रत्याशी बुद्धाराम गढ़वाल लापता हैं. बेटे ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है. 1 सितंबर शाम से उनका पता नहीं है. पुलिस CCTV के आधार पर तलाश में जुटी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 02, 2026, 07:30 PM IST | Updated:Sep 02, 2026, 07:30 PM IST
कहां गए BJP प्रत्याशी? 1 सितंबर शाम से अचानक लापता, मोबाइल बंद… पुलिस ने शुरू की तलाश
Image Credit: कोटपूतली-बहरोड़ के प्रागपुरा नगर पालिका वार्ड 32 से भाजपा प्रत्याशी बुद्धाराम गढ़वाल लापता हैं.

Kotputli News: कोटपूतली-बहरोड़ जिले में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच प्रागपुरा नगर पालिका के वार्ड नंबर 32 से भाजपा प्रत्याशी बुद्धाराम गढ़वाल के लापता होने का मामला सामने आया है. उनके बेटे राहुल चौधरी ने प्रागपुरा थाने में पिता की गुमशुदगी दर्ज कराई है. राहुल के मुताबिक उन्होंने 1 सितंबर की शाम करीब 4 बजे अपने पिता को पावटा पुलिया पर छोड़ा था. इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला. मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन बंद मिला. पुलिस ने जांच के दौरान बुद्धाराम को मोटरसाइकिल पर किसी व्यक्ति के साथ जाते हुए देखा है. फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में जुटी है.

1 सितंबर की शाम से नहीं मिली जानकारी
राहुल चौधरी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 1 सितंबर को शाम करीब 4 बजे वह अपने पिता बुद्धाराम को पावटा पुलिया पर छोड़कर गए थे. इसके बाद से परिवार के लोगों का उनसे संपर्क नहीं हो पाया. काफी देर तक जब वह घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में भी जानकारी की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

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मोबाइल बंद मिलने के बाद थाने पहुंचा परिवार
परिजनों ने बुद्धाराम के मोबाइल नंबर पर कई बार संपर्क करने की कोशिश की. हर बार मोबाइल बंद मिला. इसके बाद परिवार की चिंता बढ़ गई. काफी तलाश के बाद भी जब कोई जानकारी नहीं मिली तो राहुल चौधरी ने प्रागपुरा थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है.

मोटरसाइकिल पर जाते हुए दिखे प्रत्याशी
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि बुद्धाराम मोटरसाइकिल पर किसी व्यक्ति के साथ जाते हुए दिखाई दिए हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वह व्यक्ति कौन था और दोनों किस तरफ गए थे. इसके साथ ही आसपास के इलाकों और संभावित रास्तों की जानकारी भी जुटाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो सकेगी.

निकाय चुनाव के बीच मामला चर्चा में
बुद्धाराम गढ़वाल वार्ड नंबर 32 से भाजपा के प्रत्याशी हैं. ऐसे समय में उनके लापता होने की खबर सामने आने से स्थानीय राजनीतिक हलकों में भी चर्चा शुरू हो गई है. निकाय चुनाव को लेकर पहले से ही इलाके में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं. प्रत्याशी अपने-अपने वार्ड में लोगों से संपर्क कर रहे हैं और चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुटे हैं. ऐसे में भाजपा प्रत्याशी की गुमशुदगी का मामला सामने आना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

क्या होता है निकाय चुनाव?
निकाय चुनाव नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के लिए होते हैं. इनमें अलग-अलग वार्ड से पार्षद चुने जाते हैं. वार्ड के मतदाता अपने क्षेत्र के प्रत्याशी को वोट देते हैं. चुनाव में भाजपा, कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में होते हैं. इन चुनावों में स्थानीय मुद्दे, सड़क, पानी, सफाई और दूसरी सुविधाएं अहम मुद्दे रहते हैं.

पुलिस तलाश में जुटी
फिलहाल प्रागपुरा थाना पुलिस राहुल चौधरी की शिकायत के आधार पर बुद्धाराम गढ़वाल की तलाश कर रही है. पुलिस मोटरसाइकिल से जाने वाले रास्ते और आसपास के इलाकों की जानकारी जुटा रही है. परिवार भी अपने स्तर पर उनकी तलाश में लगा हुआ है. पुलिस की जांच आगे बढ़ने के बाद ही उनके लापता होने की पूरी वजह और स्थिति सामने आ सकेगी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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