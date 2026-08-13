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Rajasthan Nikay Chunav: आज खुलेगा पहला 'चुनावी राज', 309 निकाय और 41 जिला प्रमुखों की आरक्षण लॉटरी से बिगड़ेगा कई दिग्गजों का गणित

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव से पहले 13 अगस्त को मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण की लॉटरी होगी. सुबह 10:30 बजे स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में होने वाली प्रक्रिया के बाद प्रमुख पदों के आरक्षण की तस्वीर साफ हो जाएगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 13, 2026, 06:46 AM IST | Updated:Aug 13, 2026, 06:46 AM IST
Rajasthan Nikay Chunav: आज खुलेगा पहला 'चुनावी राज', 309 निकाय और 41 जिला प्रमुखों की आरक्षण लॉटरी से बिगड़ेगा कई दिग्गजों का गणित
Image Credit: राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले आज मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण की लॉटरी निकलेगी.

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां अब एक अहम पड़ाव पर पहुंच गई हैं. चुनाव से पहले मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण की स्थिति तय करने के लिए 13 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है. इन तीनों प्रमुख पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को सुबह 10:30 बजे स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में निकाली जाएगी. इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद प्रदेश के अलग-अलग नगर निकायों में प्रमुख पदों के आरक्षण की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी. चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित दावेदारों की निगाहें अब इसी प्रक्रिया पर टिकी हैं.

13 अगस्त को होगी आरक्षण की लॉटरी

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स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में 13 अगस्त को सुबह 10:30 बजे आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया शुरू होगी. इसमें मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों के लिए आरक्षण तय किया जाएगा. लॉटरी के नतीजों से यह सामने आएगा कि प्रदेश के अलग-अलग नगर निकायों में इन प्रमुख पदों पर किस वर्ग के लिए आरक्षण रहेगा. लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे नेताओं और संभावित उम्मीदवारों के लिए यह प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

प्रमुख पदों की तस्वीर साफ होने का इंतजार

नगर निकाय चुनाव में मेयर, सभापति और चेयरमैन के पद स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं. ऐसे में इन पदों का आरक्षण तय होने के बाद चुनावी तैयारियों को नई दिशा मिलने की संभावना है. अभी कई संभावित दावेदार अपने स्तर पर जनसंपर्क और राजनीतिक गतिविधियों में जुटे हुए हैं. आरक्षण की स्थिति सामने आने के बाद उन्हें यह तय करने में आसानी होगी कि वे अपनी मौजूदा तैयारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं या रणनीति में बदलाव करना होगा.

वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पहले ही हो चुकी

नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है. प्रदेशभर के सभी नगर निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई थी. इसी प्रक्रिया के माध्यम से अलग-अलग निकायों में वार्डों के आरक्षण की स्थिति तय की गई. वार्ड आरक्षण सामने आने के बाद चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों की सक्रियता भी बढ़ गई थी.

वार्ड आरक्षण के बाद बदले चुनावी समीकरण

वार्डों का आरक्षण तय होने के बाद संभावित उम्मीदवारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में चुनावी गणित पर काम शुरू कर दिया था. कई नेता पहले से ही स्थानीय लोगों के बीच सक्रिय थे और चुनाव की तैयारी कर रहे थे. हालांकि आरक्षण की स्थिति के अनुसार कुछ दावेदारों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है. वहीं जिन संभावित उम्मीदवारों के लिए वार्ड का आरक्षण अनुकूल रहा, उनकी चुनावी गतिविधियों में तेजी देखी गई.

अब प्रमुख पदों की लॉटरी पर नजर

वार्ड आरक्षण के बाद अब मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण की लॉटरी को लेकर इंतजार बढ़ गया है. 13 अगस्त को होने वाली प्रक्रिया के बाद यह साफ होगा कि प्रदेश के किस नगर निकाय में प्रमुख पद किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा. इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर चुनावी दावेदारों के बीच चल रही चर्चाओं को भी नई दिशा मिलने की संभावना है.

आरक्षण तय होते ही तेज होगी चुनावी तैयारी

प्रमुख पदों का आरक्षण सामने आने के बाद कई संभावित उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो सकती है. जिन दावेदारों के लिए आरक्षण अनुकूल रहेगा, वे अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए आगे की तैयारियां तेज कर सकते हैं. दूसरी ओर आरक्षण उनके अनुकूल नहीं होने पर कुछ नेताओं को नए विकल्पों पर विचार करना पड़ सकता है. राजनीतिक दल भी लॉटरी के बाद संभावित उम्मीदवारों को लेकर अपनी रणनीति पर मंथन कर सकते हैं.

13 अगस्त की सुबह अहम

राजस्थान के नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में 13 अगस्त की सुबह अहम रहने वाली है. सुबह 10:30 बजे होने वाली आरक्षण लॉटरी के बाद मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी. इसके बाद स्थानीय स्तर पर चुनावी गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है. संभावित दावेदार लॉटरी के नतीजों के आधार पर अपने राजनीतिक समीकरणों और आगे की रणनीति को नए सिरे से तय करेंगे. इस वजह से नगर निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे नेताओं और राजनीतिक दलों की नजर अब 13 अगस्त को होने वाली आरक्षण लॉटरी पर है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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