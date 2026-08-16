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राजस्थान निकाय चुनाव में बड़ा दिन, 10,245 वार्डों की आरक्षण लॉटरी 17 अगस्त को

राजस्थान के 309 शहरी निकायों में चुनावी बिसात अब वार्ड स्तर पर बिछने जा रही है. 10,245 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी 17 अगस्त को होगी. लॉटरी के साथ ही तय होगा कि किस वार्ड में एससी, एसटी, ओबीसी या अनारक्षित वर्ग का प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर सकेगा. स्थानीय स्तर पर होने वाली इस लॉटरी के नतीजे हजारों पार्षद दावेदारों की राजनीतिक किस्मत तय करेंगे.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 16, 2026, 02:20 PM IST | Updated:Aug 16, 2026, 02:22 PM IST
राजस्थान निकाय चुनाव में बड़ा दिन, 10,245 वार्डों की आरक्षण लॉटरी 17 अगस्त को
Image Credit: Rajasthan Panchayat Chunav

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में 309 निकाय प्रमुखों के बाद अब निकायों के वार्डोँ की लॉटरी पर दावेदारों की निगाहे टिकी हुई हैं. तय कार्यक्रम के अनुसार, 17 अगस्त को जिला स्तर पर 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाओं के 10,245 वार्डों का लॉटरी के जरिए आरक्षण तय होगा. लॉटरी से हर निकाय में एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन तय होगा. वार्ड आरक्षण में महिलाओं को भी बड़ा हिस्सा मिलेगा.

प्रत्येक श्रेणी में 33 फीसदी वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. इसके चलते प्रदेश के निकायों में इस बार 3,356 महिला पार्षद चुनी जाएंगी. खास बात यह है कि सबसे ज्यादा महिला पार्षदों के चुनाव की जमीन भी अनारक्षित वार्डों में तैयार होगी. अनारक्षित महिला वार्ड में किसी भी वर्ग की महिला चुनाव लड़ सकेगी, जबकि सामान्य ओपन वार्ड में महिला-पुरुष दोनों के लिए चुनाव का रास्ता खुला रहेगा.

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वार्डों की आरक्षण लॉटरी केवल कागजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्थानीय राजनीति में टिकट की पूरी गणित बदलने वाली है, जिन दावेदारों ने महीनों से किसी खास वार्ड में तैयारी कर रखी है, उनकी उम्मीदें एक लॉटरी से बन भी सकती हैं और टूट भी सकती हैं. कई मौजूदा पार्षदों के वार्ड आरक्षित होने पर उनके सामने नया राजनीतिक ठिकाना तलाशने की चुनौती होगी. वहीं, अनारक्षित वार्डों की संख्या ज्यादा होने से दलों के भीतर टिकट के लिए सबसे ज्यादा घमासान भी इन्हीं वार्डों में देखने को मिल सकता है.

निकायसंख्यावार्ड की संख्या
नगर10855
नगर परिषद472420
नगरपालिका2526970
कुल 30910,245

आरक्षण की तस्वीर

श्रेणीसंख्या
कुल निकाय309
 
कुल वार्ड10,245
 
एससी के कुल वार्ड1,794
 
एससी ओपन वार्ड1,197
 
एससी महिला वार्ड597
 
एसटी के कुल वार्ड395
 
एसटी ओपन वार्ड282
 
एसटी महिला वार्ड113
ओबीसी कुल वार्ड1933
 
ओबीसी ओपन वार्ड1290
 
ओबीसी महिला वार्ड643
 
सामान्य कुल वार्ड6,123
 
सामान्य ओपन वार्ड4,120
 
सामान्य महिला वार्ड2003
 

संभागवार वार्डों का गणित

जयपुर संभाग में कुल निकाय91
कुल वार्ड2,970
एससी के कुल वार्ड495
 
एससी ओपन वार्ड331
 
एससी महिला वार्ड164
एसटी के कुल वार्ड111
एसटी ओपन वार्ड80
एसटी महिला वार्ड31
 
ओबीसी कुल वार्ड551
 
ओबीसी ओपन वार्ड371
 
ओबीसी महिला वार्ड180
 
सामान्य कुल वार्ड1,813
सामान्य ओपन वार्ड1,224
 
सामान्य महिला वार्ड589
 
भरतपुर संभाग में कुल निकाय32
कुल वार्ड1,070
 
एससी के कुल वार्ड233
 
एससी ओपन वार्ड155
 
एससी महिला वार्ड78
एसटी के कुल वार्ड41
एसटी ओपन वार्ड29
एसटी महिला वार्ड12
ओबीसी कुल वार्ड193
ओबीसी ओपन वार्ड130
ओबीसी महिला वार्ड63
सामान्य कुल वार्ड603
सामान्य ओपन वार्ड401
सामान्य महिला वार्ड202
जोधपुर संभाग में कुल निकाय41
कुल वार्ड1,330
 
एससी के कुल वार्ड235
 
एससी ओपन वार्ड156
एससी महिला वार्ड79
 
एसटी के कुल वार्ड60
एसटी ओपन वार्ड41
एसटी महिला वार्ड19
 
ओबीसी कुल वार्ड252
 
ओबीसी ओपन वार्ड166
 
ओबीसी महिला वार्ड86
सामान्य कुल वार्ड783
 
सामान्य ओपन वार्ड529
 
सामान्य महिला वार्ड254
जोधपुर संभाग में कुल निकाय41
कुल वार्ड1,330
एससी के कुल वार्ड235
 
एससी ओपन वार्ड156
एससी महिला वार्ड79
 
एसटी के कुल वार्ड60
 
एसटी ओपन वार्ड41
एसटी महिला वार्ड19
ओबीसी कुल वार्ड252
ओबीसी ओपन वार्ड166
ओबीसी महिला वार्ड86
सामान्य कुल वार्ड783
सामान्य ओपन वार्ड529
सामान्य महिला वार्ड254
कोटा संभाग में कुल निकाय28
कुल वार्ड940
 
एससी के कुल वार्ड181
 
एससी ओपन वार्ड120
एससी महिला वार्ड61
 
एसटी के कुल वार्ड49
 
एसटी ओपन वार्ड35
एसटी महिला वार्ड14
ओबीसी कुल वार्ड177
 
ओबीसी ओपन वार्ड119
ओबीसी महिला वार्ड58
 
सामान्य कुल वार्ड533
 
सामान्य ओपन वार्ड359
 
सामान्य महिला वार्ड174
 
उदयपुर संभाग में कुल निकाय28
कुल वार्ड905
एससी के कुल वार्ड112
एससी ओपन वार्ड73
एससी महिला वार्ड39
एसटी के कुल वार्ड82
एसटी ओपन वार्ड55
एसटी महिला वार्ड27
ओबीसी कुल वार्ड178
ओबीसी ओपन वार्ड:118
ओबीसी महिला वार्ड60
सामान्य कुल वार्ड533
सामान्य ओपन वार्ड359
 
सामान्य महिला वार्ड174
अजमेर संभाग में कुल निकाय52
कुल वार्ड1,695
एससी के कुल वार्ड284
 
एससी ओपन वार्ड193
 
एससी महिला वार्ड91
एसटी के कुल वार्ड35
 
एसटी ओपन वार्ड27
एसटी महिला वार्ड8
ओबीसी कुल वार्ड334
ओबीसी ओपन वार्ड220
ओबीसी महिला वार्ड114
सामान्य कुल वार्ड1,042
सामान्य ओपन वार्ड700
सामान्य महिला वार्ड342
बीकानेर संभाग में कुल निकाय37
कुल वार्ड1,335
एससी के कुल वार्ड254
एससी ओपन वार्ड169
एससी महिला वार्ड85
एसटी के कुल वार्ड17
एसटी ओपन वार्ड15
एसटी महिला वार्ड2
ओबीसी कुल वार्ड248
ओबीसी ओपन वार्ड166
ओबीसी महिला वार्ड82
सामान्य कुल वार्ड816
सामान्य ओपन वार्ड548
सामान्य महिला वार्ड268

बहरहाल, लॉटरी के बाद संभावित प्रत्याशियों की जातीय, स्थानीय और संगठनात्मक ताकत के आधार पर पार्टियों की रणनीति भी नए सिरे से बनेगी. 17 अगस्त की लॉटरी के बाद तस्वीर साफ होते ही पार्षद चुनाव के लिए असली सियासी दौड़ शुरू होगी. किसका वार्ड बचा, किसका आरक्षित हुआ और किसे नया वार्ड तलाशना पड़ेगा लॉटरी का एक पर्चा स्थानीय राजनीति के कई समीकरण बदल देगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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