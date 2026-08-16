/राजस्थान निकाय चुनाव में बड़ा दिन, 10,245 वार्डों की आरक्षण लॉटरी 17 अगस्त को

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में 309 निकाय प्रमुखों के बाद अब निकायों के वार्डोँ की लॉटरी पर दावेदारों की निगाहे टिकी हुई हैं. तय कार्यक्रम के अनुसार, 17 अगस्त को जिला स्तर पर 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाओं के 10,245 वार्डों का लॉटरी के जरिए आरक्षण तय होगा. लॉटरी से हर निकाय में एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन तय होगा. वार्ड आरक्षण में महिलाओं को भी बड़ा हिस्सा मिलेगा.

प्रत्येक श्रेणी में 33 फीसदी वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. इसके चलते प्रदेश के निकायों में इस बार 3,356 महिला पार्षद चुनी जाएंगी. खास बात यह है कि सबसे ज्यादा महिला पार्षदों के चुनाव की जमीन भी अनारक्षित वार्डों में तैयार होगी. अनारक्षित महिला वार्ड में किसी भी वर्ग की महिला चुनाव लड़ सकेगी, जबकि सामान्य ओपन वार्ड में महिला-पुरुष दोनों के लिए चुनाव का रास्ता खुला रहेगा.

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वार्डों की आरक्षण लॉटरी केवल कागजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्थानीय राजनीति में टिकट की पूरी गणित बदलने वाली है, जिन दावेदारों ने महीनों से किसी खास वार्ड में तैयारी कर रखी है, उनकी उम्मीदें एक लॉटरी से बन भी सकती हैं और टूट भी सकती हैं. कई मौजूदा पार्षदों के वार्ड आरक्षित होने पर उनके सामने नया राजनीतिक ठिकाना तलाशने की चुनौती होगी. वहीं, अनारक्षित वार्डों की संख्या ज्यादा होने से दलों के भीतर टिकट के लिए सबसे ज्यादा घमासान भी इन्हीं वार्डों में देखने को मिल सकता है.



निकाय संख्या वार्ड की संख्या नगर 10 855 नगर परिषद 47 2420 नगरपालिका 252 6970 कुल 309 10,245

आरक्षण की तस्वीर

श्रेणी संख्या कुल निकाय 309

कुल वार्ड 10,245

एससी के कुल वार्ड 1,794

एससी ओपन वार्ड 1,197

एससी महिला वार्ड 597

एसटी के कुल वार्ड 395

एसटी ओपन वार्ड 282

एसटी महिला वार्ड 113 ओबीसी कुल वार्ड 1933

ओबीसी ओपन वार्ड 1290

ओबीसी महिला वार्ड 643

सामान्य कुल वार्ड 6,123

सामान्य ओपन वार्ड 4,120

सामान्य महिला वार्ड 2003



संभागवार वार्डों का गणित

जयपुर संभाग में कुल निकाय 91 कुल वार्ड 2,970 एससी के कुल वार्ड 495

एससी ओपन वार्ड 331

एससी महिला वार्ड 164 एसटी के कुल वार्ड 111 एसटी ओपन वार्ड 80 एसटी महिला वार्ड 31

ओबीसी कुल वार्ड 551

ओबीसी ओपन वार्ड 371

ओबीसी महिला वार्ड 180

सामान्य कुल वार्ड 1,813 सामान्य ओपन वार्ड 1,224

सामान्य महिला वार्ड 589



भरतपुर संभाग में कुल निकाय 32 कुल वार्ड 1,070

एससी के कुल वार्ड 233

एससी ओपन वार्ड 155

एससी महिला वार्ड 78 एसटी के कुल वार्ड 41 एसटी ओपन वार्ड 29 एसटी महिला वार्ड 12 ओबीसी कुल वार्ड 193 ओबीसी ओपन वार्ड 130 ओबीसी महिला वार्ड 63 सामान्य कुल वार्ड 603 सामान्य ओपन वार्ड 401 सामान्य महिला वार्ड 202

जोधपुर संभाग में कुल निकाय 41 कुल वार्ड 1,330

एससी के कुल वार्ड 235

एससी ओपन वार्ड 156 एससी महिला वार्ड 79

एसटी के कुल वार्ड 60 एसटी ओपन वार्ड 41 एसटी महिला वार्ड 19

ओबीसी कुल वार्ड 252

ओबीसी ओपन वार्ड 166

ओबीसी महिला वार्ड 86 सामान्य कुल वार्ड 783

सामान्य ओपन वार्ड 529

सामान्य महिला वार्ड 254

जोधपुर संभाग में कुल निकाय 41 कुल वार्ड 1,330 एससी के कुल वार्ड 235

एससी ओपन वार्ड 156 एससी महिला वार्ड 79

एसटी के कुल वार्ड 60

एसटी ओपन वार्ड 41 एसटी महिला वार्ड 19 ओबीसी कुल वार्ड 252 ओबीसी ओपन वार्ड 166 ओबीसी महिला वार्ड 86 सामान्य कुल वार्ड 783 सामान्य ओपन वार्ड 529 सामान्य महिला वार्ड 254

कोटा संभाग में कुल निकाय 28 कुल वार्ड 940

एससी के कुल वार्ड 181

एससी ओपन वार्ड 120 एससी महिला वार्ड 61

एसटी के कुल वार्ड 49

एसटी ओपन वार्ड 35 एसटी महिला वार्ड 14 ओबीसी कुल वार्ड 177

ओबीसी ओपन वार्ड 119 ओबीसी महिला वार्ड 58

सामान्य कुल वार्ड 533

सामान्य ओपन वार्ड 359

सामान्य महिला वार्ड 174



उदयपुर संभाग में कुल निकाय 28 कुल वार्ड 905 एससी के कुल वार्ड 112 एससी ओपन वार्ड 73 एससी महिला वार्ड 39 एसटी के कुल वार्ड 82 एसटी ओपन वार्ड 55 एसटी महिला वार्ड 27 ओबीसी कुल वार्ड 178 ओबीसी ओपन वार्ड: 118 ओबीसी महिला वार्ड 60 सामान्य कुल वार्ड 533 सामान्य ओपन वार्ड 359

सामान्य महिला वार्ड 174

अजमेर संभाग में कुल निकाय 52 कुल वार्ड 1,695 एससी के कुल वार्ड 284

एससी ओपन वार्ड 193

एससी महिला वार्ड 91 एसटी के कुल वार्ड 35

एसटी ओपन वार्ड 27 एसटी महिला वार्ड 8 ओबीसी कुल वार्ड 334 ओबीसी ओपन वार्ड 220 ओबीसी महिला वार्ड 114 सामान्य कुल वार्ड 1,042 सामान्य ओपन वार्ड 700 सामान्य महिला वार्ड 342

बीकानेर संभाग में कुल निकाय 37 कुल वार्ड 1,335 एससी के कुल वार्ड 254 एससी ओपन वार्ड 169 एससी महिला वार्ड 85 एसटी के कुल वार्ड 17 एसटी ओपन वार्ड 15 एसटी महिला वार्ड 2 ओबीसी कुल वार्ड 248 ओबीसी ओपन वार्ड 166 ओबीसी महिला वार्ड 82 सामान्य कुल वार्ड 816 सामान्य ओपन वार्ड 548 सामान्य महिला वार्ड 268