/राजस्थान निकाय चुनाव में बड़ा दिन, 10,245 वार्डों की आरक्षण लॉटरी 17 अगस्त को
राजस्थान निकाय चुनाव में बड़ा दिन, 10,245 वार्डों की आरक्षण लॉटरी 17 अगस्त को
राजस्थान के 309 शहरी निकायों में चुनावी बिसात अब वार्ड स्तर पर बिछने जा रही है. 10,245 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी 17 अगस्त को होगी. लॉटरी के साथ ही तय होगा कि किस वार्ड में एससी, एसटी, ओबीसी या अनारक्षित वर्ग का प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर सकेगा. स्थानीय स्तर पर होने वाली इस लॉटरी के नतीजे हजारों पार्षद दावेदारों की राजनीतिक किस्मत तय करेंगे.
Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में 309 निकाय प्रमुखों के बाद अब निकायों के वार्डोँ की लॉटरी पर दावेदारों की निगाहे टिकी हुई हैं. तय कार्यक्रम के अनुसार, 17 अगस्त को जिला स्तर पर 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाओं के 10,245 वार्डों का लॉटरी के जरिए आरक्षण तय होगा. लॉटरी से हर निकाय में एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन तय होगा. वार्ड आरक्षण में महिलाओं को भी बड़ा हिस्सा मिलेगा.
प्रत्येक श्रेणी में 33 फीसदी वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. इसके चलते प्रदेश के निकायों में इस बार 3,356 महिला पार्षद चुनी जाएंगी. खास बात यह है कि सबसे ज्यादा महिला पार्षदों के चुनाव की जमीन भी अनारक्षित वार्डों में तैयार होगी. अनारक्षित महिला वार्ड में किसी भी वर्ग की महिला चुनाव लड़ सकेगी, जबकि सामान्य ओपन वार्ड में महिला-पुरुष दोनों के लिए चुनाव का रास्ता खुला रहेगा.
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वार्डों की आरक्षण लॉटरी केवल कागजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्थानीय राजनीति में टिकट की पूरी गणित बदलने वाली है, जिन दावेदारों ने महीनों से किसी खास वार्ड में तैयारी कर रखी है, उनकी उम्मीदें एक लॉटरी से बन भी सकती हैं और टूट भी सकती हैं. कई मौजूदा पार्षदों के वार्ड आरक्षित होने पर उनके सामने नया राजनीतिक ठिकाना तलाशने की चुनौती होगी. वहीं, अनारक्षित वार्डों की संख्या ज्यादा होने से दलों के भीतर टिकट के लिए सबसे ज्यादा घमासान भी इन्हीं वार्डों में देखने को मिल सकता है.
निकाय
संख्या
वार्ड की संख्या
नगर
10
855
नगर परिषद
47
2420
नगरपालिका
252
6970
कुल
309
10,245
आरक्षण की तस्वीर
श्रेणी
संख्या
कुल निकाय
309
कुल वार्ड
10,245
एससी के कुल वार्ड
1,794
एससी ओपन वार्ड
1,197
एससी महिला वार्ड
597
एसटी के कुल वार्ड
395
एसटी ओपन वार्ड
282
एसटी महिला वार्ड
113
ओबीसी कुल वार्ड
1933
ओबीसी ओपन वार्ड
1290
ओबीसी महिला वार्ड
643
सामान्य कुल वार्ड
6,123
सामान्य ओपन वार्ड
4,120
सामान्य महिला वार्ड
2003
संभागवार वार्डों का गणित
जयपुर संभाग में कुल निकाय
91
कुल वार्ड
2,970
एससी के कुल वार्ड
495
एससी ओपन वार्ड
331
एससी महिला वार्ड
164
एसटी के कुल वार्ड
111
एसटी ओपन वार्ड
80
एसटी महिला वार्ड
31
ओबीसी कुल वार्ड
551
ओबीसी ओपन वार्ड
371
ओबीसी महिला वार्ड
180
सामान्य कुल वार्ड
1,813
सामान्य ओपन वार्ड
1,224
सामान्य महिला वार्ड
589
भरतपुर संभाग में कुल निकाय
32
कुल वार्ड
1,070
एससी के कुल वार्ड
233
एससी ओपन वार्ड
155
एससी महिला वार्ड
78
एसटी के कुल वार्ड
41
एसटी ओपन वार्ड
29
एसटी महिला वार्ड
12
ओबीसी कुल वार्ड
193
ओबीसी ओपन वार्ड
130
ओबीसी महिला वार्ड
63
सामान्य कुल वार्ड
603
सामान्य ओपन वार्ड
401
सामान्य महिला वार्ड
202
जोधपुर संभाग में कुल निकाय
41
कुल वार्ड
1,330
एससी के कुल वार्ड
235
एससी ओपन वार्ड
156
एससी महिला वार्ड
79
एसटी के कुल वार्ड
60
एसटी ओपन वार्ड
41
एसटी महिला वार्ड
19
ओबीसी कुल वार्ड
252
ओबीसी ओपन वार्ड
166
ओबीसी महिला वार्ड
86
सामान्य कुल वार्ड
783
सामान्य ओपन वार्ड
529
सामान्य महिला वार्ड
254
जोधपुर संभाग में कुल निकाय
41
कुल वार्ड
1,330
एससी के कुल वार्ड
235
एससी ओपन वार्ड
156
एससी महिला वार्ड
79
एसटी के कुल वार्ड
60
एसटी ओपन वार्ड
41
एसटी महिला वार्ड
19
ओबीसी कुल वार्ड
252
ओबीसी ओपन वार्ड
166
ओबीसी महिला वार्ड
86
सामान्य कुल वार्ड
783
सामान्य ओपन वार्ड
529
सामान्य महिला वार्ड
254
कोटा संभाग में कुल निकाय
28
कुल वार्ड
940
एससी के कुल वार्ड
181
एससी ओपन वार्ड
120
एससी महिला वार्ड
61
एसटी के कुल वार्ड
49
एसटी ओपन वार्ड
35
एसटी महिला वार्ड
14
ओबीसी कुल वार्ड
177
ओबीसी ओपन वार्ड
119
ओबीसी महिला वार्ड
58
सामान्य कुल वार्ड
533
सामान्य ओपन वार्ड
359
सामान्य महिला वार्ड
174
उदयपुर संभाग में कुल निकाय
28
कुल वार्ड
905
एससी के कुल वार्ड
112
एससी ओपन वार्ड
73
एससी महिला वार्ड
39
एसटी के कुल वार्ड
82
एसटी ओपन वार्ड
55
एसटी महिला वार्ड
27
ओबीसी कुल वार्ड
178
ओबीसी ओपन वार्ड:
118
ओबीसी महिला वार्ड
60
सामान्य कुल वार्ड
533
सामान्य ओपन वार्ड
359
सामान्य महिला वार्ड
174
अजमेर संभाग में कुल निकाय
52
कुल वार्ड
1,695
एससी के कुल वार्ड
284
एससी ओपन वार्ड
193
एससी महिला वार्ड
91
एसटी के कुल वार्ड
35
एसटी ओपन वार्ड
27
एसटी महिला वार्ड
8
ओबीसी कुल वार्ड
334
ओबीसी ओपन वार्ड
220
ओबीसी महिला वार्ड
114
सामान्य कुल वार्ड
1,042
सामान्य ओपन वार्ड
700
सामान्य महिला वार्ड
342
बीकानेर संभाग में कुल निकाय
37
कुल वार्ड
1,335
एससी के कुल वार्ड
254
एससी ओपन वार्ड
169
एससी महिला वार्ड
85
एसटी के कुल वार्ड
17
एसटी ओपन वार्ड
15
एसटी महिला वार्ड
2
ओबीसी कुल वार्ड
248
ओबीसी ओपन वार्ड
166
ओबीसी महिला वार्ड
82
सामान्य कुल वार्ड
816
सामान्य ओपन वार्ड
548
सामान्य महिला वार्ड
268
बहरहाल, लॉटरी के बाद संभावित प्रत्याशियों की जातीय, स्थानीय और संगठनात्मक ताकत के आधार पर पार्टियों की रणनीति भी नए सिरे से बनेगी. 17 अगस्त की लॉटरी के बाद तस्वीर साफ होते ही पार्षद चुनाव के लिए असली सियासी दौड़ शुरू होगी. किसका वार्ड बचा, किसका आरक्षित हुआ और किसे नया वार्ड तलाशना पड़ेगा लॉटरी का एक पर्चा स्थानीय राजनीति के कई समीकरण बदल देगा.
मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.