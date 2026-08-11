/आरक्षण लॉटरी से पहले गरमाई सियासत, डोटासरा बोले- एक फीसदी भी छेड़छाड़ हुआ तो 2028 से पहले सरकार का समय पूरा कर देंगे

Rajasthan nikay Chunav: राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों से पहले आरक्षण लॉटरी को लेकर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमला बोला है. डोटासरा ने कहा कि आरक्षण में एक फीसदी भी इधर-उधर नहीं होने देंगे.

गोविंद सिंह डोटासरा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आरक्षण के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गई, तो कांग्रेस 2028 से पहले ही सरकार का समय पूरा कर देगी. उन्होंने कहा कि आरक्षण सामाजिक न्याय से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इसमें किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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ओबीसी सर्वे को लेकर सरकार से डोटासरा का सवाल

डोटासरा ने ओबीसी सर्वे को लेकर भी सरकार से सवाल किए. उन्होंने कहा कि ओबीसी सर्वे राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए किया गया था. नौकरी में आरक्षण तय करने के लिए नहीं... ऐसे में सर्वे के आंकड़ों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तय करने में होना चाहिए.

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि यदि ओबीसी की आबादी ज्यादा है, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में होना चाहिए. उन्होंने एससी और एसटी वर्गों की बढ़ी हुई आबादी के अनुसार, उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी वृद्धि किए जाने की मांग की. डोटासरा ने सरकार पर जातियों को आंकड़ों के जरिए आपस में लड़ाने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

92 OBC जातियों का सर्वे रिपोर्ट आयोग ने राज्य सरकार को सौंपी

उन्होंने कहा कि अलग-अलग जातियों के आंकड़े सामने रखकर समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. गौरतलब है कि राजस्थान ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने 92 ओबीसी जातियों का सर्वे कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है. रिपोर्ट में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन किया गया है.

रिपोर्ट सामने आने के बाद आगामी स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. डोटासरा ने साफ किया कि कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है और सामाजिक न्याय से जुड़े अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष जारी रखा जाएगा.

