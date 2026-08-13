/निकाय चुनाव का पूरा गणित साफ! 309 नगर निकायों में आरक्षण की लॉटरी, OBC-SC-ST को कितनी सीटें?

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Rajasthan Nikay Chunav: प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की तस्वीर साफ होने के साथ ही चुनावी दावेदारों का गणित भी बदल गया है. आरक्षण लॉटरी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित वर्ग के लिए निकाय तय किए गए हैं. इनमें प्रत्येक वर्ग में महिला आरक्षण भी निर्धारित किया गया है. संभागवार देखें तो जयपुर से लेकर उदयपुर तक अलग-अलग श्रेणियों में निकायों का आरक्षण तय होने से कई संभावित दावेदारों के लिए रास्ता खुला है, वहीं आरक्षण बदलने से कुछ दावेदारों को नए निकायों में राजनीतिक जमीन तलाशनी होगी.
संभागवार ओबीसी आरक्षण का बंटवारा (60 निकाय)
1- जयपुर संभाग: अजीतगढ़, विराटनगर, विद्याविहार, मलसीसर, बहादुरपुर, भिवाडी, श्रीमाधोपुर, राजगढ़ (अलवर), चिड़ावा, पलसाना, दांतारामगढ़, मुण्डावर और डूंडलोद ओबीसी के लिए आरक्षित हैं.
-ओबीसी महिला : नीमराना, बांदीकुई, नौगांव, खेतड़ी, दौसा और खाटूश्यामजी
2- अजमेर संभाग: नागौर, हमीरगढ, रियांबड़ी, सरवाड़, डीडवाना, बासनी और जैतारण.
-ओबीसी महिला : जायल, लाडनूं और नावां.
3- जोधपुर संभाग: भोपालगढ, रानीखुर्द, बालोतरा, आहोर, बिलाडा
-ओबीसी महिला : जसोल, खुडाला-फालना और बालोतरा-सत्ता
4- कोटा संभाग: अन्ता, झालावाड़ और सुकेत
-ओबीसी महिला : अकलेरा और कोटा
5- बीकानेर संभाग: सुजानगढ़, लूणकरणसर, खाजूवाला, नोखा और राजगढ़ (चूरू)
-ओबीसी महिला : सरदारशहर और श्रीकेसरीसिंहपुर
6- भरतपुर संभाग: रूपवास, बौंली, बृजनगर और सवाईमाधोपुर.
-ओबीसी महिला : सरमथुरा और राजाखेडा.
7- उदयपुर संभाग: कुशलगढ़, धरियावद और कानोड़ .
-ओबीसी महिला : देवगढ़ और सांगवाड़ा
अनुसूचित जाति (50 निकाय)
1- जयपुर संभाग: जमवारामगढ़, बुहाना, धोंद, रामगढ़ (अलवर), मांढण, टपूकड़ा, मनोहरपुर, कनोता, सिकराय.
-एससी महिला: कठूमर, बरसी, बड़ोदमेव, भांडारेज.
2- अजमेर संभाग: पुष्कर, खाटूदूर्द, पीपलू, टांटोटी, देवली.
-एससी महिला: मेड़तारोड, दूनी, बोराड़ा.
3- जोधपुर संभाग: सायला, मारवाड़-जंक्शन, मंडार, तिवरी, सिणधरी, समदड़ी, सोजतरोड.
एससी महिला: मथानिया, धोरीमन्ना, बाप.
4- कोटा संभाग: अटरू, सुल्तानपुर, देई.
-एससी महिला: डग.
5- बीकानेर संभाग: साहवा, गोलूवाला, टिब्बी.
-एससी महिला: नापासर, घड़साना.
6- भरतपुर संभाग: उच्चैन, मण्डरायल, बसेड़ी, मणिया, खण्डार, वजीरपुर.
-एससी महिला: सपोटरा, टोडाभीम, सूरोठ.
7- उदयपुर संभाग: आकोला.
एससी महिला: कोई नहीं.
अनुसूचित जनजाति (11 निकाय)
1- जयपुर संभाग: मंडावर, मालाखेड़ा, रामगढ़-पचवारा और मंडावरी.
-एसटी महिला- लवाण और वाटिका.
2- उदयपुर संभाग: बांसवाड़ा, अरनोद और मावली.
-एसटी महिला- वल्लभनगर.
3- भरतपुर संभाग: बामनवास.
-एसटी महिला- कोई नहीं
(अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर संभाग में एसटी वर्ग के लिए निकाय आरक्षित नहीं है)
अनारक्षित वर्ग के लिए
1- जयपुर संभाग (53 निकाय)
-अनारक्षित वर्ग (35 निकाय) - चौमूं, महवा, मंडावा, खैरथल, रींगस, जयपुर, रामगढ़-शेखावाटी, बानसूर, खण्डेला, फागी, कालाडेरा, जाखल, बग्गड़, बसवा, खेड़ली, नारायणा, पिलानी, मुकुन्दगढ़, सांभर, दूदू, लोसल, झुंझुनूं, किशनगढ़बास, लक्ष्मणगढ़ (सीकर), तिजारा, फुलेरा, नीमकाथाना, चाकसू, सूरजगढ़, बहरोड़, शाहपुरा, उदयपुरवाटी, लालसोट और फतेहपुर-शेखावाटी.
-महिला (18 निकाय) : अलवर, नारायणपुर, सिंघाना, कोटकासिम, सीकर, सुल्ताना, बगरू, नवलगढ़, बिसाऊ, थानागाजी, जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल, मण्ड्रेला, बड़ौद, लक्ष्मणगढ़ (अलवर), खेजरोली, पावटा-प्रागपुरा और गोविन्दगढ़-रामबास.
2- अजमेर संभाग (34 निकाय)
-अनारक्षित वर्ग (23 निकाय)- बनेड़ा, केकड़ी, आसींद, मसूदा, कुचामनसिटी, पीसांगन, निवाई, टोडारायसिंह, ब्यावर, मालपुरा, किशनगढ़, डिग्गी, बीगोद, रायपुर, कुचेरा, परबतसर, डेगाना, शाहपुरा (भीलवाड़ा), मकराना, नसीराबाद, मूण्डवा, टोंक और उनियारा.
-महिला (11 निकाय) : गंगापुर (भीलवाड़ा), विजयनगर (ब्यावर), सावर, बिजौलिया, अजमेर, भीलवाड़ा, लाम्बाहरिसिंह, जहाजपुर, मेड़तासिटी, गुलाबपुरा और मांडलगढ़.
3- जोधपुर संभाग (23 निकाय):
-अनारक्षित वर्ग (15 निकाय)- सांचौर, सिवाना, सादड़ी, आबूपर्वत, चौहटन, शिवगंज, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, भीनमाल, पिण्डवाड़ा, जैसलमेर, सुमेरपुर, फालौदी और सोजतसिटी.
-महिला (8 निकाय) : गुढ़ामलानी, पोकरण, पाली, सिरोही, पीपाड़शहर, बाली, आबूरोड और तख्तगढ़.
4- कोटा संभाग (19 निकाय):
-अनारक्षित वर्ग (13 निकाय)- मांगरोल, सीसवाली, बूंदी, हिंडोली, केशवरायपाटन, लाखेरी, नैनवा, भवानीमंडी, झालरापाटन, मनोहरथाना, पिड़ावा, रामगंजमंडी और सांगोद.
-महिला (6 निकाय) : इन्द्रगढ़, कापरेन, बारां, छबड़ा, इटावा और खानपुर.
5- बीकानेर संभाग (25 निकाय):
-अनारक्षित वर्ग (17 निकाय)- देशनोक, रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर, रतनगढ़, पीलीबंगा, चूरू, श्रीविजयनगर, राजलदेसर, गजसिंहपुर, श्रीडूंगरगढ़, श्रीगंगानगर, पदमपुर, रावतसर, नोहर, तारानगर, भादरा और बीकानेर.
-महिला (8 निकाय) : सूरतगढ़, हनुमानगढ़, छापर, सार्दुलशहर, संगरिया, बीदासर, अनूपगढ़ और रतननगर.
6- भरतपुर संभाग (16 निकाय):
-अनारक्षित वर्ग (11 निकाय)- भुसावर, पहाड़ी, डीग, नदबई, बाड़ी, सैंपऊ, कुम्हेर, कामां, धौलपुर, गंगापुरसिटी और करौली.
-महिला (5 निकाय) : सीकरी, बयाना, भरतपुर, वैर और हिण्डौनसिटी.
7- उदयपुर संभाग (18 निकाय):
-अनारक्षित वर्ग (12 निकाय)- उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, नाथद्वारा, प्रतापपुरगढ़ी, बड़ीसादड़ी, रावतभाटा, छोटीसादड़ी, आमेट, सलूम्बर और भीण्डर.
-महिला (6 निकाय) : निम्बाहेड़ा, प्रतापगढ़, बेगूं, भीम, कपासन और फतेहनगर-सनवाड़.
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