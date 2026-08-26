/राजस्थान निकाय चुनाव में इस बार मतपत्र पर बजेगी घंटी, खनकेगा चिमटा, देखें डिजिटल दौर में अनोखे चुनाव चिन्ह

Rajasthan Nikay Chunav Unique Election Symbols : राजस्थान के निकाय और पंचायत चुनाव में रैलियों, जनसंपर्क और बैठकों में भले ही हाई-स्पीड 5G नेटवर्क, AI, इंस्टाग्राम रील्स और ड्रोन कैमरे देखने को मिले, लेकिन जब आम मतदाता बैलेट बॉक्स के सामने पहुंचेगा, तो उसे कोई स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट या इलेक्ट्रिक स्कूटर नजर नहीं आएगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों के लिए जो चुनाव चिन्ह जारी किए हैं, वे राजस्थान के गांवों-कस्बों की पुरानी चौपाल, दादी-नानी की रसोई और गुजरे जमाने की सादगी को सीधे मतपत्र पर खींच लाए हैं. आयोग की इस ताजा सूची ने डिजिटल इंडिया की चकाचौंध के बीच एक बार फिर मिट्टी, विरासत और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े देसी प्रतीक दिख रहे हैं.

देसी चीजां, देसी भरोसो -चाय की केतली से करनी तक चुनाव चिह्न

निर्दलीय प्रत्याशियों को आवंटित होने वाले 40 मुक्त चुनाव चिन्हों में चाय की केतली, चिमटा, ओखली-मूसल, लाठी, स्लेट, पेंसिल, लेटर बॉक्स, राजमिस्त्री की करनी और कोयले वाली पारंपरिक भारी इस्त्री जैसे सामान शामिल हैं. वहीं दूसरी तरफ वार्ड सदस्य पद के निर्दलीय दावेदारों के लिए उपलब्ध 40 चुनाव चिन्हों में चारपाई, हाथ से चलने वाली पत्थर की चक्की, सिलाई मशीन, डायल वाला पुराना टेलीफोन, लकड़ी काटने वाली आरी, लोहे का संदूक यानी बक्सा और लोहे की चेन जैसे प्रतीक तय किए गए हैं.

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चुनाव चिह्न में तीखी हरी मिर्च और नाव को भी मिली जगह

सिर्फ इतना ही नहीं, रसोई और सब्जी मंडी का भी इस पूरी सूची में जबरदस्त दखल देखने को मिल रहा है. मतपत्र पर इस बार फूलगोभी, मीठे अंगूर, तीखी हरी मिर्च, हाथगाड़ी, लाल ईंट, फव्वारा, साइकिल पंप और पाल वाली नाव जैसे प्रतीक भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराएंगे. बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल, कांग्रेस का हाथ का पंजा, बहुजन समाज पार्टी का हाथी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का हथौड़ा-हंसिया और तारा, आम आदमी पार्टी का झाड़ू और नेशनल पीपुल्स पार्टी का किताब चिन्ह रहेगा. इसके अलावा राजस्थान की मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टियों में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी का चुनाव चिन्ह बोतल और भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी का चुनाव चिन्ह धनुष-बाण रहेगा.

कैसे बांटे जाते हैं चुनाव चिह्न ?

चुनाव आयोग की चुनाव चिन्हों के आवंटन की आधिकारिक प्रक्रिया क्या होती है, चलिए बताते हैं आपको- नामांकन दाखिल करते समय हर निर्दलीय प्रत्याशी को आयोग की मुक्त सूची में से अपनी पसंद के तीन चुनाव चिन्हों का विकल्प वरीयता क्रम यानी पहली, दूसरी और तीसरी प्राथमिकता के आधार पर फॉर्म में भरना होता है. नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद निर्वाचन अधिकारी यानी आरओ चिन्हों का आवंटन करते हैं. अगर किसी एक चुनाव चिन्ह पर केवल एक ही प्रत्याशी ने पहली प्राथमिकता जताई है, तो वो चिन्ह सीधे उसे मिल जाता है. लेकिन अगर एक ही प्रतीक पर दो या दो से ज्यादा उम्मीदवार पहली प्राथमिकता का दावा करते हैं, तो विवाद सुलझाने के लिए निर्वाचन अधिकारी सभी प्रत्याशियों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से लॉटरी निकालते हैं. जिस प्रत्याशी का नाम लॉटरी में निकलता है, उसे वो प्रतीक दे दिया जाता है और बाकी प्रत्याशियों को उनकी अगली प्राथमिकताओं या उपलब्ध बचे हुए मुक्त चिन्हों में से प्रतीक आवंटित किए जाते हैं.

इस बार के चुनाव चिह्न क्यों लग रहे हैं अजीब ?

मारवाड़ी में एक कहावत है जिण री जड़ गहरी, उण रो भरोसो भारी यानी कि जिसकी जड़ गहरी हो, उसका भरोसा ज्यादा- जब आज हर हाथ में टचस्क्रीन मोबाइल फोन है, तब निर्वाचन आयोग के दिए ये चुनाव चिह्न आपको पुराने देसी लग सकते हैं. लेकिन इसके पीछे चुनावी मनोविज्ञान, जमीनी व्यावहारिकता और जन-संस्कृति से जुड़ी हो सकती है. भारत में स्थानीय निकाय और पंचायत स्तर पर आज भी ऐसे मतदाताओं की एक बड़ी तादाद है, जो शायद उम्मीदवारों के नाम आसानी से न पढ़ पाएं लेकिन किसी जानी-पहचानी वस्तु के आकार को एक नजर में पहचान लेते हैं. चारपाई, चिमटा, स्लेट या केतली की आकृति मतपत्र पर इतनी स्पष्ट और विशिष्ट दिखाई देती है कि मुद्रण में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता. इसके उलट यदि स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप जैसे चिन्ह मतपत्र के छोटे से ब्लॉक में छापे जाएं, तो वे महज एक चौकोर काले डिब्बे जैसे दिखेंगे, जिससे मतदाताओं के बीच असमंजस पैदा हो सकता है.स्थानीय राजनीति का मिजाज हमेशा बहुत आत्मीय और व्यक्तिगत होता है. जब कोई निर्दलीय प्रत्याशी घर-घर जाकर ये कहता है कि ‘मेरा निशान चाय की केतली है’ या ‘मुझे चारपाई पर मोहर लगाकर जिताना है’, तो वो बात सीधे वोटर के आंगन, बैठक और रसोई से भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है. ये भाषा चुनावी नारों को बेहद स्वाभाविक, लोक-लुभावन और जीवंत बना देती है.



आगामी दिनों में राजस्थान की चुनावी चौपालों और नुक्कड़ों पर लगने वाले नारों का स्वरूप भी बेहद दिलचस्प होने वाला है. जब किसी प्रत्याशी को चिमटा मिलेगा, तो वह व्यवस्था की कमियों को चिमटे से पकड़कर दुरुस्त करने का वादा करेगा. जिसे चक्की मिलेगी, वह भ्रष्टाचार और जनसमस्याओं को पीस डालने का दावा ठोकेगा. चारपाई वाला उम्मीदवार गांव के बुजुर्गों को मान-सम्मान और क्षेत्र को सुकून देने की बात कहेगा, तो केतली छाप प्रत्याशी गर्म चाय की चुस्कियों के बीच निस्वार्थ जनसेवा का भरोसा दिलाएगा.