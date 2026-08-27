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29 और 31 अगस्त को बढ़ेगी गहमागहमी, टिकट कटने के बाद बगावत का भी डर

Rajasthan Urban Body Elections 2026: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव-2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पहले दिन जयपुर के नामांकन केंद्रों पर खास चहल-पहल नहीं दिखाई दी. इसकी बड़ी वजह भाजपा और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं होना है. 28 अगस्त को रक्षाबंधन का अवकाश रहेगा, ऐसे में 29 और 31 अगस्त नामांकन के लिए अहम दिन होंगे. पढ़ें पूरी खबर, वो भी विस्तार से...

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 27, 2026, 03:27 PM IST | Updated:Aug 27, 2026, 03:27 PM IST
29 और 31 अगस्त को बढ़ेगी गहमागहमी, टिकट कटने के बाद बगावत का भी डर
Image Credit: Jaipur Municipal Elections

Jaipur Municipal Elections: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव-2026 की लोकसूचना जारी होने के साथ ही 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है. चुनावी कार्यक्रम शुरू होने के बाद राजनीतिक दलों और दावेदारों में हलचल तो दिखाई दे रही है, लेकिन नामांकन के पहले दिन जयपुर में इसका असर नामांकन केंद्रों पर नजर नहीं आया.


सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी अपने-अपने केंद्रों पर मौजूद रहे. चुनाव प्रक्रिया के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी. अधिकारी नामांकन पत्र जमा कराने वाले प्रत्याशियों का इंतजार करते रहे, लेकिन पहले दिन बड़ी संख्या में पर्चे जमा नहीं हुए.

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कई दावेदार नामांकन पत्र लेने जरूर पहुंचे. उन्होंने चुनाव से जुड़े दस्तावेज और प्रक्रिया की जानकारी भी ली, लेकिन नामांकन दाखिल करने वालों की संख्या कम रही. इसकी सबसे बड़ी वजह राजनीतिक दलों की ओर से टिकट का ऐलान नहीं होना माना जा रहा है. भाजपा और कांग्रेस जैसे प्रमुख दलों में टिकट को लेकर दावेदारों की नजर पार्टी की सूची पर टिकी है. हर वार्ड में कई नेता और स्थानीय कार्यकर्ता टिकट की दौड़ में हैं. ऐसे में अधिकतर दावेदार पहले यह साफ होने का इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी किसे अधिकृत प्रत्याशी बनाती है.


29 और 31 अगस्त को बदल जाएगी तस्वीर
नामांकन प्रक्रिया के बीच 28 अगस्त को रक्षाबंधन का अवकाश रहेगा. इसका सीधा मतलब है कि उम्मीदवारों के पास नामांकन दाखिल करने के लिए 29 और 31 अगस्त के दो प्रमुख दिन ही बचेंगे. यही दो दिन चुनावी गतिविधियों के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं. जयपुर में इस बार 150 वार्ड हैं और इनके लिए 15 नामांकन केंद्र बनाए गए हैं. जैसे ही भाजपा और कांग्रेस की ओर से टिकटों का ऐलान होगा, इन केंद्रों पर भीड़ बढ़ने की संभावना है. पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे तो टिकट की दौड़ में पीछे रह गए दावेदार भी अपना अगला कदम तय करेंगे.


यही वह स्थिति होगी जहां चुनावी मुकाबला केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं रहेगा. टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता और स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले दावेदार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं. राजनीतिक दलों के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती होगी. किसी वार्ड में पार्टी से टिकट नहीं मिलने वाला मजबूत दावेदार अगर निर्दलीय के तौर पर मैदान में आता है, तो वह पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के वोटों में सेंध लगा सकता है.


2020 में 575 निर्दलीयों ने ठोकी थी ताल
जयपुर के पिछले नगर निगम चुनाव के आंकड़े इस आशंका को और मजबूत करते हैं. वर्ष 2020 में जयपुर के ग्रेटर और हैरिटेज नगर निगम में कुल 250 वार्ड थे. इन चुनावों में भाजपा ने दोनों नगर निगमों को मिलाकर 245 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जबकि कांग्रेस ने 247 उम्मीदवारों को टिकट दिया था. इसके मुकाबले 575 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था. यानी भाजपा और कांग्रेस के कुल 492 प्रत्याशियों की तुलना में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 83 ज्यादा थी.


ग्रेटर नगर निगम में 365 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, जबकि हैरिटेज में 210 उम्मीदवारों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा. इससे साफ है कि टिकट वितरण के बाद पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने वाले दावेदार जयपुर की राजनीति में पहले भी बड़ी संख्या में सामने आते रहे हैं. हालांकि निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत का आंकड़ा पार्टियों की तुलना में कम रहा, लेकिन उनका वोट शेयर महत्वपूर्ण था. यही वजह है कि इस बार भी राजनीतिक दल टिकट बांटते समय केवल जीतने वाले प्रत्याशी पर नहीं, बल्कि संभावित बागी उम्मीदवारों और उनके स्थानीय प्रभाव पर भी नजर रखेंगे.


ग्रेटर में भाजपा, हैरिटेज में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर
2020 के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो ग्रेटर और हैरिटेज में दोनों प्रमुख दलों के प्रदर्शन में अंतर दिखाई देता है. ग्रेटर नगर निगम में भाजपा ने 147 प्रत्याशी उतारे थे. इनमें से 88 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. यानी भाजपा का जीत अनुपात करीब 59.9 प्रतिशत रहा. वहीं कांग्रेस ने 148 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन इनमें से 49 ही जीत सके. कांग्रेस का जीत अनुपात करीब 33.1 प्रतिशत रहा.


हैरिटेज नगर निगम में तस्वीर कुछ अलग रही. यहां कांग्रेस ने 99 प्रत्याशी उतारे और 47 उम्मीदवार जीतकर आए. कांग्रेस का जीत अनुपात करीब 47.5 प्रतिशत रहा. भाजपा ने 98 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जिनमें से 42 उम्मीदवार विजयी हुए. भाजपा का जीत अनुपात करीब 42.9 प्रतिशत रहा. इन आंकड़ों से साफ है कि 2020 में ग्रेटर में भाजपा का प्रदर्शन मजबूत रहा, जबकि हैरिटेज में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया.

निर्दलीयों का वोट शेयर पार्टियों के लिए चिंता की वजह
निर्दलीय उम्मीदवारों की असली ताकत उनके जीत के आंकड़े से ज्यादा उनके वोट शेयर में दिखाई दी. ग्रेटर नगर निगम में निर्दलीय उम्मीदवारों को कुल वोटों में 23.46 प्रतिशत हिस्सा मिला था. हैरिटेज में भी निर्दलीयों का वोट शेयर 18.29 प्रतिशत रहा.


ग्रेटर में निर्दलीय उम्मीदवारों का वोट शेयर कांग्रेस के 35.14 प्रतिशत के मुकाबले कम जरूर था, लेकिन 23.46 प्रतिशत वोट किसी भी चुनाव में छोटा आंकड़ा नहीं माना जा सकता. खासतौर पर तब, जब कई वार्डों में जीत का अंतर कम हो. हैरिटेज में कांग्रेस को 42.82 प्रतिशत और भाजपा को 37.11 प्रतिशत वोट मिले थे. निर्दलीयों को मिले 18.29 प्रतिशत वोट बताते हैं कि स्थानीय उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में मतदाताओं को अपनी तरफ खींचा था.


इस बार वार्डों की संख्या 250 से घटकर 150 हो गई है. ऐसे में टिकट के लिए दावेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा और बढ़ सकती है. एक वार्ड में कई मजबूत दावेदार होने की स्थिति में एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा, जबकि बाकी लोगों को राजनीतिक रूप से अगला रास्ता चुनना होगा.


टिकट कटने के बाद बगावत बन सकती है बड़ा मुद्दा
चुनाव में सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि टिकट वितरण के बाद कितने दावेदार बागी होते हैं. भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए टिकट वितरण आसान काम नहीं होगा. पार्टी के सामने जातीय समीकरण, स्थानीय पकड़, जीतने की क्षमता, संगठन में सक्रियता और पिछले चुनावों के प्रदर्शन जैसे कई पहलुओं को देखना होगा.


इसके अलावा महिला आरक्षण और महिला दावेदारों को लेकर भी पार्टियों को संतुलन बनाना होगा. 2020 में भाजपा ने ग्रेटर में 54 और हैरिटेज में 34 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया था. कांग्रेस ने ग्रेटर में 60 और हैरिटेज में 40 महिला उम्मीदवार मैदान में उतारी थीं. वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों में 175 महिलाएं थीं. इस बार भी टिकट वितरण के दौरान महिला दावेदारों की उम्मीदों को पूरा करना राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण होगा. टिकट की घोषणा के बाद नाराजगी सामने आती है तो उसका असर नामांकन के आखिरी दो दिनों में साफ दिखाई दे सकता है.

करीब 11 हजार मतदाताओं ने NOTA चुना था
2020 के जयपुर नगर निगम चुनाव में केवल निर्दलीय उम्मीदवार ही मतदाताओं के लिए विकल्प नहीं थे. बड़ी संख्या में मतदाताओं ने किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करने की स्थिति में NOTA का विकल्प चुना था. हैरिटेज नगर निगम में NOTA को 4,190 वोट मिले थे, जो करीब 0.78 प्रतिशत था. वहीं ग्रेटर नगर निगम में 6,782 मतदाताओं ने NOTA दबाया था. इसका वोट शेयर करीब 0.95 प्रतिशत रहा. दोनों नगर निगमों को मिलाकर NOTA के खाते में करीब 10,972 वोट गए थे. यह आंकड़ा बताता है कि मतदाताओं का एक वर्ग ऐसा भी था जिसने उपलब्ध प्रत्याशियों में से किसी को भी चुनने के बजाय NOTA को प्राथमिकता दी.


इस बार 150 वार्डों पर सबकी नजर
2020 के चुनाव के मुकाबले इस बार जयपुर के वार्डों की संख्या 250 से घटकर 150 हो गई है. इसका असर राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ना तय है. कम वार्ड होने का मतलब यह है कि टिकट की दौड़ में शामिल दावेदारों के लिए अवसर भी सीमित होंगे. पार्टी के लिए यह स्थिति उम्मीदवार चयन को और चुनौतीपूर्ण बना सकती है. जिस नेता को टिकट नहीं मिलेगा, उसके समर्थक भी नाराज हो सकते हैं. यदि नाराज नेता निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ता है तो मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय हो सकता है. ऐसे में 29 और 31 अगस्त केवल नामांकन की तारीखें नहीं होंगी, बल्कि जयपुर की स्थानीय राजनीति के लिए बड़े फैसलों के दिन भी साबित हो सकती हैं.


पहले दिन की खामोशी के बाद अब असली तस्वीर सामने आएगी
नामांकन के पहले दिन भले ही जयपुर के केंद्रों पर सन्नाटा रहा हो, लेकिन यह शांति लंबे समय तक रहने वाली नहीं है. टिकटों की घोषणा होते ही चुनावी गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है. पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के साथ टिकट से वंचित दावेदार भी अपनी रणनीति सामने रखेंगे. 2020 के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवारों को नजरअंदाज करना राजनीतिक दलों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. 575 निर्दलीयों का मैदान में उतरना और ग्रेटर में उनका 23.46 प्रतिशत वोट शेयर इस बात का उदाहरण है.


इस बार 150 वार्डों में मुकाबला होगा. ऐसे में हर वार्ड में टिकट के बाद पैदा होने वाली नाराजगी का असर अलग हो सकता है. कहीं पार्टी का बागी उम्मीदवार मुकाबला कठिन कर सकता है तो कहीं निर्दलीय प्रत्याशी जीत के समीकरण तक बदल सकता है. फिलहाल सभी की नजर भाजपा और कांग्रेस की प्रत्याशी सूचियों पर है. टिकट किसे मिलता है, किसका नाम कटता है और टिकट नहीं मिलने के बाद कौन मैदान में उतरता है. इन सवालों के जवाब 29 और 31 अगस्त के नामांकन के साथ सामने आएंगे. यही दो दिन बताएंगे कि 2026 का जयपुर नगर निकाय चुनाव कितना सीधा मुकाबला है और कहां बगावत पार्टियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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