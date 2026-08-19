/Rajasthan Nikay Chunav: 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में होगा मतदान, 309 निकायों में चुनावी बिगुल

Rajasthan Local Body Elections: राजस्थान में लंबे समय से चल रहे नगरीय निकाय चुनाव के इंतजार पर अब विराम लग गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में चुनाव होंगे. चुनाव को ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ के तहत कराया जा रहा है. इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं.



राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी. इस दौरान राज्य निर्वाचन सचिव राजेश वर्मा भी मौजूद रहे. चुनाव कार्यक्रम सामने आने के साथ ही प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो गई है.

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27 अगस्त से शुरू होगा नामांकन

नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 27 अगस्त 2026 से शुरू होगी. इसके बाद प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे और अलग-अलग निकायों में प्रचार का दौर शुरू होगा. आयोग ने मतदान के लिए दो चरण तय किए हैं. पहले चरण में 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा. मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा. चुनाव के बाद 14 सितंबर को मतगणना होगी. यानी मतदान से लेकर नतीजों तक की पूरी प्रक्रिया सितंबर में ही पूरी हो जाएगी.



1.44 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान

राज्य में होने वाले इन चुनावों में 1 करोड़ 44 लाख 3 हजार 853 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. मतदाताओं की संख्या के लिहाज से नगर निगम जयपुर सबसे आगे है. यहां करीब 24.20 लाख मतदाता हैं. वहीं सबसे कम मतदाता इंद्रगढ़ में बताए गए हैं, जहां 4,744 वोटर्स हैं.

मतदाताओं की उम्र की बात करें तो 18 से 25 साल के मतदाताओं की हिस्सेदारी 14.7 प्रतिशत है. 26 से 35 साल के मतदाता 25.40 प्रतिशत हैं. सबसे बड़ा हिस्सा 36 से 50 साल के मतदाताओं का है, जो कुल मतदाताओं में 29 प्रतिशत हैं. 51 से 59 साल के मतदाता 13.9 प्रतिशत, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता 17 प्रतिशत हैं.



1.15 लाख से ज्यादा कर्मचारी संभालेंगे चुनाव की जिम्मेदारी

नगरीय निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए बड़े स्तर पर सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. आयोग के अनुसार 1 लाख 15 हजार 255 कार्मिक चुनाव प्रक्रिया में लगाए जाएंगे. सुरक्षा व्यवस्था के लिए 98 हजार 790 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी. चुनाव की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी. इससे मतदान से लेकर मतगणना तक की प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी.

युवा मतदाताओं पर राजनीतिक दलों की नजर

नगरीय निकाय चुनाव में युवा मतदाताओं की भी अहम भूमिका रहेगी. 18 से 25 साल के मतदाताओं की हिस्सेदारी 14.7 प्रतिशत है. ऐसे में भाजपा और कांग्रेस समेत राजनीतिक दलों की नजर इस वर्ग पर रहेगी. टिकट बंटवारे में भी युवा चेहरों को मौका मिलने की चर्चा तेज हो सकती है. वहीं 26 से 35 साल के मतदाताओं की हिस्सेदारी 25.40 प्रतिशत है. 36 से 50 साल के मतदाता कुल मतदाताओं का 29 प्रतिशत हैं. इसके अलावा 51 से 59 साल के मतदाताओं की हिस्सेदारी 13.9 प्रतिशत और 60 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की हिस्सेदारी 17 प्रतिशत है.

1.15 लाख से ज्यादा कार्मिक संभालेंगे चुनाव की जिम्मेदारी

नगरीय निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए निर्वाचन विभाग ने व्यापक तैयारी की है. चुनाव प्रक्रिया में 1 लाख 15 हजार 255 कार्मिक लगाए जाएंगे. सुरक्षा व्यवस्था के लिए 98 हजार 790 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी. चुनाव की निगरानी के लिए अलग-अलग स्तर पर पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे.

प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा तय

राज्य निर्वाचन आयोग ने पार्षद प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा भी तय कर दी है. नगर निगम पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 3 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे. नगर परिषद पार्षद प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 2.50 लाख रुपये, जबकि नगर पालिका पार्षद प्रत्याशी के लिए यह सीमा 1.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है.

दो से ज्यादा संतान वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव

इस बार नगरीय निकाय चुनाव में संतान संबंधी प्रावधान में बदलाव का असर भी दिखाई देगा. विधानसभा में बिल पारित होने के बाद दो से ज्यादा संतान वाले लोगों को भी चुनाव लड़ने के योग्य माना गया है. ऐसे में इस बार चुनाव मैदान में उतरने वाले दावेदारों की संख्या बढ़ सकती है.



प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा तय

राज्य निर्वाचन आयोग ने पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा भी तय की है. नगर निगम पार्षद प्रत्याशी 3 लाख रुपये, नगर परिषद पार्षद प्रत्याशी 2.50 लाख रुपये और नगर पालिका पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे.



आचार संहिता लागू, नई घोषणाओं पर रोक

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है. इसके चलते चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक नई विकास योजनाओं और नई घोषणाओं पर रोक रहेगी. साथ ही इस दौरान सरकारी तबादलों पर भी रोक रहेगी. हालांकि, पहले से घोषित और स्वीकृत योजनाओं के काम जारी रह सकेंगे. यानी जिन विकास कार्यों की पहले ही मंजूरी हो चुकी है, उन पर चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद रोक नहीं लगेगी.



जयपुर में आरक्षण की तस्वीर भी साफ

नगर निकाय चुनाव को लेकर जयपुर जिले में भी तैयारियां तेज हो गई हैं. जिले के 19 नगरीय निकायों के 690 वार्डों में आरक्षण की तस्वीर साफ हो चुकी है. जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में करीब साढ़े चार घंटे चली लॉटरी प्रक्रिया के जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण तय किया गया. अब चुनाव कार्यक्रम सामने आने के बाद राजनीतिक दलों और संभावित प्रत्याशियों की गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है. वार्डों के आरक्षण के बाद कई दावेदारों की नजर अपने-अपने वार्ड में टिकट और चुनावी समीकरण पर रहेगी.



संतान संबंधी प्रावधानों में बदलाव

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से यह भी बताया गया है कि नगरीय निकाय चुनाव में संतान संबंधी प्रावधानों को हटा दिया गया है. इसके चलते चुनाव लड़ने की पात्रता से जुड़े पुराने नियमों में बदलाव हुआ है. कुल मिलाकर अब राजस्थान के 309 नगरीय निकायों में चुनावी तस्वीर साफ हो गई है. 27 अगस्त से नामांकन शुरू होने के बाद चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों की स्थिति भी सामने आने लगेगी. इसके बाद 9 और 11 सितंबर को मतदान और 14 सितंबर को मतगणना के साथ नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी.

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