Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan Nikay Chunav: 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में होगा मतदान, 309 निकायों में चुनावी बिगुल

Rajasthan Nikay Chunav: 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में होगा मतदान, 309 निकायों में चुनावी बिगुल

Rajasthan Nikay Chunav 202: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया है. प्रदेश के 309 निकायों के 10,245 वार्डों में चुनाव होंगे. मतदान दो चरणों में 9 और 11 सितंबर को होगा, जबकि 14 सितंबर को मतगणना होगी. 27 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. चुनाव कार्यक्रम के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 19, 2026, 05:22 PM IST | Updated:Aug 19, 2026, 05:22 PM IST
Rajasthan Nikay Chunav: 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में होगा मतदान, 309 निकायों में चुनावी बिगुल
Image Credit: Rajasthan Local Body Elections

Rajasthan Local Body Elections: राजस्थान में लंबे समय से चल रहे नगरीय निकाय चुनाव के इंतजार पर अब विराम लग गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में चुनाव होंगे. चुनाव को ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ के तहत कराया जा रहा है. इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं.


राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी. इस दौरान राज्य निर्वाचन सचिव राजेश वर्मा भी मौजूद रहे. चुनाव कार्यक्रम सामने आने के साथ ही प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source


27 अगस्त से शुरू होगा नामांकन
नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 27 अगस्त 2026 से शुरू होगी. इसके बाद प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे और अलग-अलग निकायों में प्रचार का दौर शुरू होगा. आयोग ने मतदान के लिए दो चरण तय किए हैं. पहले चरण में 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा. मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा. चुनाव के बाद 14 सितंबर को मतगणना होगी. यानी मतदान से लेकर नतीजों तक की पूरी प्रक्रिया सितंबर में ही पूरी हो जाएगी.


1.44 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान
राज्य में होने वाले इन चुनावों में 1 करोड़ 44 लाख 3 हजार 853 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. मतदाताओं की संख्या के लिहाज से नगर निगम जयपुर सबसे आगे है. यहां करीब 24.20 लाख मतदाता हैं. वहीं सबसे कम मतदाता इंद्रगढ़ में बताए गए हैं, जहां 4,744 वोटर्स हैं.

मतदाताओं की उम्र की बात करें तो 18 से 25 साल के मतदाताओं की हिस्सेदारी 14.7 प्रतिशत है. 26 से 35 साल के मतदाता 25.40 प्रतिशत हैं. सबसे बड़ा हिस्सा 36 से 50 साल के मतदाताओं का है, जो कुल मतदाताओं में 29 प्रतिशत हैं. 51 से 59 साल के मतदाता 13.9 प्रतिशत, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता 17 प्रतिशत हैं.


1.15 लाख से ज्यादा कर्मचारी संभालेंगे चुनाव की जिम्मेदारी
नगरीय निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए बड़े स्तर पर सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी. आयोग के अनुसार 1 लाख 15 हजार 255 कार्मिक चुनाव प्रक्रिया में लगाए जाएंगे. सुरक्षा व्यवस्था के लिए 98 हजार 790 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी. चुनाव की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी. इससे मतदान से लेकर मतगणना तक की प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी.

युवा मतदाताओं पर राजनीतिक दलों की नजर

नगरीय निकाय चुनाव में युवा मतदाताओं की भी अहम भूमिका रहेगी. 18 से 25 साल के मतदाताओं की हिस्सेदारी 14.7 प्रतिशत है. ऐसे में भाजपा और कांग्रेस समेत राजनीतिक दलों की नजर इस वर्ग पर रहेगी. टिकट बंटवारे में भी युवा चेहरों को मौका मिलने की चर्चा तेज हो सकती है. वहीं 26 से 35 साल के मतदाताओं की हिस्सेदारी 25.40 प्रतिशत है. 36 से 50 साल के मतदाता कुल मतदाताओं का 29 प्रतिशत हैं. इसके अलावा 51 से 59 साल के मतदाताओं की हिस्सेदारी 13.9 प्रतिशत और 60 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की हिस्सेदारी 17 प्रतिशत है.

1.15 लाख से ज्यादा कार्मिक संभालेंगे चुनाव की जिम्मेदारी

नगरीय निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए निर्वाचन विभाग ने व्यापक तैयारी की है. चुनाव प्रक्रिया में 1 लाख 15 हजार 255 कार्मिक लगाए जाएंगे. सुरक्षा व्यवस्था के लिए 98 हजार 790 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी. चुनाव की निगरानी के लिए अलग-अलग स्तर पर पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे.

प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा तय

राज्य निर्वाचन आयोग ने पार्षद प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा भी तय कर दी है. नगर निगम पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 3 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे. नगर परिषद पार्षद प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 2.50 लाख रुपये, जबकि नगर पालिका पार्षद प्रत्याशी के लिए यह सीमा 1.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है.

दो से ज्यादा संतान वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव

इस बार नगरीय निकाय चुनाव में संतान संबंधी प्रावधान में बदलाव का असर भी दिखाई देगा. विधानसभा में बिल पारित होने के बाद दो से ज्यादा संतान वाले लोगों को भी चुनाव लड़ने के योग्य माना गया है. ऐसे में इस बार चुनाव मैदान में उतरने वाले दावेदारों की संख्या बढ़ सकती है.

प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा तय
राज्य निर्वाचन आयोग ने पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा भी तय की है. नगर निगम पार्षद प्रत्याशी 3 लाख रुपये, नगर परिषद पार्षद प्रत्याशी 2.50 लाख रुपये और नगर पालिका पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे.


आचार संहिता लागू, नई घोषणाओं पर रोक
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है. इसके चलते चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक नई विकास योजनाओं और नई घोषणाओं पर रोक रहेगी. साथ ही इस दौरान सरकारी तबादलों पर भी रोक रहेगी. हालांकि, पहले से घोषित और स्वीकृत योजनाओं के काम जारी रह सकेंगे. यानी जिन विकास कार्यों की पहले ही मंजूरी हो चुकी है, उन पर चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद रोक नहीं लगेगी.


जयपुर में आरक्षण की तस्वीर भी साफ
नगर निकाय चुनाव को लेकर जयपुर जिले में भी तैयारियां तेज हो गई हैं. जिले के 19 नगरीय निकायों के 690 वार्डों में आरक्षण की तस्वीर साफ हो चुकी है. जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में करीब साढ़े चार घंटे चली लॉटरी प्रक्रिया के जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण तय किया गया. अब चुनाव कार्यक्रम सामने आने के बाद राजनीतिक दलों और संभावित प्रत्याशियों की गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है. वार्डों के आरक्षण के बाद कई दावेदारों की नजर अपने-अपने वार्ड में टिकट और चुनावी समीकरण पर रहेगी.


संतान संबंधी प्रावधानों में बदलाव
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से यह भी बताया गया है कि नगरीय निकाय चुनाव में संतान संबंधी प्रावधानों को हटा दिया गया है. इसके चलते चुनाव लड़ने की पात्रता से जुड़े पुराने नियमों में बदलाव हुआ है. कुल मिलाकर अब राजस्थान के 309 नगरीय निकायों में चुनावी तस्वीर साफ हो गई है. 27 अगस्त से नामांकन शुरू होने के बाद चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों की स्थिति भी सामने आने लगेगी. इसके बाद 9 और 11 सितंबर को मतदान और 14 सितंबर को मतगणना के साथ नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

Rajasthan Nikay chunav Live: 309 निकायों में चुनावी बिगुल, 1.44 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान

प्रतापगढ़ में चुनावी बिगुल बजने से पहले बढ़ी सियासी हलचल, जानिए सभापति की कुर्सी का पूरा इतिहास

निकाय चुनाव में RLP सभी जगह उतारेगी प्रत्याशी, जिला प्रभारी बोले- भाजपा-कांग्रेस ने जनता को किया निराश

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan nikay Panchayat chunav
Rajasthan Nikay Chunav

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
स्वर्णनगरी जैसलमेर को मिली नई पहचान, महारावल जैसल देव की भव्य प्रतिमा का शिलान्यास
2
3
4
5