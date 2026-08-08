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राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

Rajasthan Nikay Election: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं. प्रदेशभर के सभी निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को सभी जिला कलेक्ट्रेट में निकलेगी. वहीं 14 अगस्त को DLB में मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Published:Aug 08, 2026, 11:06 PM IST | Updated:Aug 08, 2026, 11:06 PM IST
राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण
Image Credit: Rajasthan nikay chunav

Rajasthan Nikay Election: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. प्रदेशभर के सभी निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जाएगी. इसके बाद 14 अगस्त को मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण की लॉटरी होगी. 13 और 14 अगस्त को होने वाली इन दोनों प्रक्रियाओं के बाद प्रदेश में निकाय चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी.

13 अगस्त को वार्ड आरक्षण की लॉटरी

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प्रदेशभर के सभी निकायों के वार्डों के आरक्षण के लिए 13 अगस्त को लॉटरी निकाली जाएगी. यह प्रक्रिया सभी जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में होगी. लॉटरी के जरिए अलग-अलग निकायों में वार्डों का आरक्षण तय किया जाएगा. वार्ड आरक्षण तय होने के बाद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों की सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है. आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद दावेदार अपने-अपने वार्ड में चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटेंगे.

14 अगस्त को मेयर-सभापति पदों की लॉटरी

वार्ड आरक्षण के अगले दिन यानी 14 अगस्त को DLB में पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी. इसमें मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों का आरक्षण तय किया जाएगा. इन पदों का आरक्षण तय होने के बाद राजनीतिक दलों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों की तस्वीर भी और स्पष्ट होगी.

13 और 14 अगस्त को साफ होगी चुनावी तस्वीर

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच 13 और 14 अगस्त की तारीखें बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं. पहले दिन वार्डों का आरक्षण तय होगा, जबकि दूसरे दिन मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होगी. आरक्षण की लॉटरी पूरी होने के बाद निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी गतिविधियां तेज होने की संभावना है. संभावित उम्मीदवार अपने समीकरणों के अनुसार, रणनीति बनाएंगे और राजनीतिक दल भी स्थानीय स्तर पर चुनावी तैयारियों को गति देंगे.

आरक्षण के बाद बढ़ेगी चुनावी हलचल

वार्ड और प्रमुख पदों का आरक्षण तय होने के साथ ही निकाय चुनाव को लेकर दावेदारों की सक्रियता बढ़ सकती है. कई वार्डों में आरक्षण की स्थिति बदलने से संभावित उम्मीदवारों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है. ऐसे में 13 और 14 अगस्त को होने वाली आरक्षण लॉटरी राजस्थान के आगामी नगर निकाय चुनाव के लिहाज से अहम पड़ाव साबित होगी.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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