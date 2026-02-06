Rajasthan Nikay Chunav: निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, SC-ST के खाते आए 2194 वार्ड

Rajasthan Nikay Chunav: प्रदेश की 309 नगरीय निकायों में होने वाले आगामी चुनावों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वार्डों की संख्या तय कर दी गई है. स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार परिसीमन के बाद बने कुल 10 हजार 245 वार्डों में से 1 हजार 795 वार्ड अनुसूचित जाति (एससी) और 399 वार्ड अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित रहेंगे. हालांकि किस निकाय में कौन सा वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा, यह अभी तय नहीं हुआ है. यह जिम्मेदारी संबंधित जिले के कलेक्टर को दी गई है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर यह निर्धारित करेंगे कि कौन से वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे. ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की तस्वीर अभी अधूरी है.

सरकार ने साफ किया है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही ओबीसी के लिए वार्डों की संख्या तय की जाएगी. संभावना है कि आयोग इस माह के अंत या मार्च के शुरुआती दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा, जिसके बाद इस पर अंतिम फैसला होगा. अगर पिछली स्थिति से तुलना करें तो बड़ा बदलाव नजर आता है. वर्ष 2019–20 में जब प्रदेश की 196 नगरीय निकायों में चुनाव हुए थे, तब कुल 7,500 वार्ड थे. इनमें 1,243 वार्ड एससी, 238 वार्ड एसटी और 1,502 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित थे. इस बार निकायों और वार्डों की संख्या बढ़ने के साथ आरक्षित वार्डों की संख्या में भी इजाफा हुआ है.



निकायों में चेयरमैन-मेयर-अध्यक्ष प्रतिनिधित्व

चुनाव वर्ष एससी एसटी ओबीसी

वर्ष 2019300639

वर्ष 20264911ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आना बाकी

वार्डों में प्रतिनिधित्व की स्थिति

चुनाव वर्षनगरीय निकायकुल वार्डएससी एसटीओबीसी

वर्ष 2019196750012432381502

वर्ष 2026 309102451795399ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आना बाकी

प्रदेश के 196 निकायों में बोर्ड कार्यकाल की स्थिति

निकायों की संख्याकार्यकाल शुरूकार्यकाल समाप्त

49नवम्बर 2019नवंबर 2024

3अक्टूबर 2020अक्टूबर 2025

3नवम्बर 2020नवम्बर 2025

50दिसम्बर 2020दिसम्बर 2025

90जनवरी 2021जनवरी 2026

1फरवरी 2021फरवरी 2026

सिर्फ वार्ड ही नहीं, बल्कि नगरीय निकाय प्रमुखों के पदों पर भी आरक्षण तय कर दिया गया है. इस बार प्रदेश में कम से कम 60 नगरीय निकाय प्रमुख एससी-एसटी वर्ग से होंगे. इनमें 49 पद अनुसूचित जाति और 11 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं. पिछली बार 196 निकायों में 30 निकाय प्रमुख एससी, 6 एसटी और 39 ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थे. उधर चुनाव की तैयारियों के बीच यह भी साफ हो गया है कि प्रदेश की लगभग सभी पुरानी नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है.

वार्डों के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे

196 में से 195 निकायों में पहले ही प्रशासक नियुक्त किए जा चुके हैं, जबकि एकमात्र निकाय का कार्यकाल इस महीने के अंत तक समाप्त हो जाएगा. 309 में से 305 निकायों में वार्डों का पुनर्गठन व परिसीमन हो चुका है. चार निकाय ऐसे हैं, जहां परिसीमन पर कोर्ट स्टे है. इनमें बोरावड (डीडवाना-कुचामन), तारानगर (चुरू), बड़ी सादड़ी (चितौडगढ़), देवगढ़ (राजसमंद) निकाय शामिल है. यहां केवल परिसीमन पर स्टे है, लेकिन चुनाव पर नहीं. इसलिए मौजूदा वार्डों के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे.



ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग 309 नगरीय निकायों में जल्द चुनाव कराने की तैयारी में है. नगरीय निकायों के इस नए आरक्षण ढांचे के साथ प्रदेश में शहरी राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी, जहां पहली बार इतने बड़े स्तर पर एससी और एसटी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने की तैयारी है.



बहरहाल, राजस्थान की सियासत का शहरी नक्शा अब पूरी तरह बदलने जा रहा है. जहां एक तरफ 10 हजार से ज्यादा वार्डों का परिसीमन हो चुका है, वहीं अब तय हो गया है कि सत्ता की चाबी किस हद तक अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हाथ में होगी. मतलब साफ है राजस्थान के शहरों में अब सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी, बल्कि प्रतिनिधित्व का चेहरा भी बदलेगा. इसी बदलाव की जमीन पर लड़ा जाएगा राजस्थान का सबसे बड़ा शहरी सरकार का चुनाव.

