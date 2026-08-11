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राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: क्या शहरों का किला बचा पाएगी BJP या ग्रामीण इलाकों से कांग्रेस मारेगी बाजी?

Rajasthan Panchayat Chunav 2026: राजस्थान में निकाय और पंचायतीराज चुनाव को लेकर हलचल तेज है. 18 अगस्त को आचार संहिता लागू होने की संभावना है. बीजेपी विकास कार्यों के दम पर जीत का दावा कर रही है, वहीं, कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी है. टिकट और आरक्षण पर भी नजर है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Babulal Dhayal
Published:Aug 11, 2026, 04:43 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 04:43 PM IST
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: क्या शहरों का किला बचा पाएगी BJP या ग्रामीण इलाकों से कांग्रेस मारेगी बाजी?
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Panchayat Chunav 2026: राजस्थान में नगर निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. सप्ताह भर में आचार संहिता लगने की संभावनाओं के बीच सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है. संभावना जताई जा रही है कि 18 अगस्त को आचार संहिता लागू हो सकती है. इसके बाद गांवों से लेकर कस्बों और शहरों तक चुनावी माहौल और तेज हो जाएगा.

विकास कार्यों के दम पर बीजेपी का दावा

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बीजेपी शहरों में कराए गए विकास कार्यों और गांवों को दी गई सौगातों को चुनाव में अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दावा किया है कि ढाई साल में सरकार की ओर से कराए गए विकास कार्यों से जनता पूरी तरह संतुष्ट है. उनका कहना है कि बीजेपी इन चुनावों में दमदार प्रदर्शन करेगी.

आचार संहिता लागू होने के बाद चुनावी रणभेरी बजते ही गांव और शहरों की गलियों में चुनावी गतिविधियां बढ़ जाएंगी. दावेदार पहले टिकट हासिल करने के लिए जोर लगाएंगे और टिकट मिलने के बाद उम्मीदवार जीत के लिए पूरी ताकत लगाते नजर आएंगे.

शहरों में बीजेपी, गांवों में कांग्रेस को उम्मीद

बीजेपी की शहरों में पकड़ मजबूत मानी जाती है, ग्रामीण इलाकों में उसे कांग्रेस से मुकाबला करना पड़ता है. बीजेपी को उम्मीद है कि प्रदेश में उसकी सरकार होने का फायदा चुनाव में मिलेगा. पार्टी जनता से सरकार के साथ चलने की अपील करेगी.

नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम और ग्राम पंचायत चुनाव में सरकार की ओर से शहरों और गांवों को दी गई सौगातों को प्रमुखता से प्रचारित किया जाएगा. मंत्रियों और विधायकों की प्रतिष्ठा भी इन चुनावों में दांव पर रहेगी. नेता अपनी-अपनी पंचायत समितियों में प्रधान, जिलों में प्रमुख और शहरों में चेयरमैन व मेयर बनाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे.

हाईवे दिशा-निर्देशों को भी चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी

भजनलाल सरकार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले नेशनल हाईवे की चौड़ाई से जुड़े दिशा-निर्देशों में शहरी और ग्रामीण जनता को राहत दी है. मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि यह लोगों के साथ न्याय करने की कोशिश है. उनका दावा है कि जिन लोगों को जानबूझकर नजरअंदाज कर परेशान करने की कोशिश की गई, उन्हें राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है.

कांग्रेस भी सरकार को घेरने में जुटी

चुनावी माहौल में बीजेपी को शहरों से तो कांग्रेस को ग्रामीण जनता से बड़ी उम्मीदें हैं. कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए चुनाव से पहले जनता का समर्थन जुटाने में लगी है. कई जगह धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं. नेता सड़कों पर उतरकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं.

वहीं बीजेपी को भरोसा है कि जनता कांग्रेस के आरोपों और विरोध के बीच उसके पक्ष में मतदान करेगी और चुनाव में पार्टी का कमल खिलेगा.

टिकट की दौड़ में दावेदारों ने झोंकी ताकत

चुनाव नजदीक आते ही टिकट पाने की दौड़ भी तेज हो गई है. अलग-अलग वर्गों के दावेदार नेताओं का समर्थन हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं. कई दावेदारों के लिए टिकट मिलना जीत से पहले पहली बड़ी चुनौती होगी. वहीं वार्ड आरक्षित होने की स्थिति में कई लोगों के चुनाव लड़ने के सपनों पर पानी फिर सकता है. ऐसे में टिकट और आरक्षण की स्थिति साफ होने तक राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ने की संभावना है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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