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राजस्थान की सियासत में किस जाति का सबसे ज्यादा दबदबा ? ओबीसी रिपोर्ट के आंकड़े

Rajasthan Politics : राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था, वो तस्वीर अब साफ हो चुकी है, साथ ही ये भी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का डेटा ये बता गया है कि राजस्थान की जातिगत राजनीति में एक बहुत बड़ा असंतुलन है.  

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Published:Aug 10, 2026, 10:14 AM IST | Updated:Aug 10, 2026, 11:07 AM IST
राजस्थान की सियासत में किस जाति का सबसे ज्यादा दबदबा ? ओबीसी रिपोर्ट के आंकड़े
Image Credit: AI

Rajasthan Politics : राजस्थान के सामाजिक ढाचें में लगभग 45 प्रतिशत का भारी भरकम वजन रखने वाले ओबीसी वर्ग की ये रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी, ये चर्चा प्रदेश भर में होने लगी. रिटायर्ड जस्टिस मदनलाल भाटी की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने प्रदेश भर के 74.85 लाख ओबीसी परिवारों का गहन जमीनी सर्वे किया. इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 19 अलग-अलग पैमानों पर डेटा जुटाया गया है, जिसमें जातियों की सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का गहराई से आकंलन किया गया. वो बात अलग है. इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि किस जिले में किस जाति का प्रतिशत कितना है. सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए 'ट्रिपल टेस्ट' के सिद्धांतों पर आधारित ये रिपोर्ट अब आगामी स्थानीय चुनावों में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का मुख्य आधार बनने जा रही है. इस रिपोर्ट का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सत्ता और प्रतिनिधित्व का लाभ केवल कुछ प्रभावशाली जातियों तक सीमित न रहे, बल्कि राजनीतिक रूप से हाशिए पर खड़े लोगों को भी मुख्यधारा में लाया जा सके.

राजनीतिक प्रतिनिधित्व वाली टॉप 6 जातियां

रिपोर्ट में किस जाति का राजनीति में दिखा दबदबा ?
रिपोर्ट में जो बात सामने आई वो सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी. रिपोर्ट ये बताती है कि राजस्थान की जातिगत राजनीति में एक बहुत बड़ा असंतुलन है. जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्य में ओबीसी वर्ग की कुल आबादी लगभग 3.80 करोड़ है, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या के 45 प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है. प्रदेश की ओबीसी सूची में कुल 92 जातियां शामिल हैं, लेकिन आयोग के इस विस्तृत सर्वे ने ये चौंकाने वाला सच सामने रखा है कि इनमें से सिर्फ 11 जातियों का ही पंचायत और निकाय स्तर की राजनीति में जबरदस्त दबदबा है. जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो जाट समुदाय 71.76 लाख से अधिक आबादी के साथ सबसे आगे है, जिसके बाद यादव समाज की आबादी करीब 51 लाख है और फिर गुर्जर समुदाय का स्थान आता है. इन बड़ी और प्रभावशाली जातियों ने ऐतिहासिक रूप से स्थानीय निकायों में अधिकतर पदों पर कब्जा जमाए रखा है. इसका सीधा नुकसान बाकी की 81 उन जातियों को हुआ है, जो संख्या बल और संसाधनों में पिछड़ी होने के कारण कभी उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल नहीं कर पाईं. आयोग ने स्पष्ट रूप से सिफारिश की है कि आरक्षण तय करते समय केवल जनसंख्या को ही एकमात्र आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि जातियों के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि सभी 92 जातियों को सत्ता में समान और न्यायसंगत भागीदारी मिल सके ऐसा किए जाने की जरूरत है.

रिपोर्ट का चुनावों पर क्या पड़ेगा प्रभाव?

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आने वाले चुनावों में इस रिपोर्ट का असर बहुत ही व्यापक और दूरगामी होने वाला है. राजस्थान में नवंबर में 14,403 ग्राम पंचायतों, 309 नगरीय निकायों और लगभग 10,245 वार्डों के लिए चुनाव होने हैं. अगर रिपोर्ट को आधार बनाते हुए इसे हूबहू अमल में लाया जाता है, तो इन सभी सीटों पर ओबीसी आरक्षण की लॉटरी, अब इसी रिपोर्ट के आधार पर निकाली जाएगी. अलबत्ता, एक तरफ जहां ओबीसी वर्ग अपनी 45 फीसदी आबादी के आधार पर पूरे 21 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण की उम्मीद कर रहा है, वहीं रिपोर्ट के संकेत कुछ और ही कहानी बयां करते हैं. सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा और मेवाड़ और पूर्वी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में बड़ी एसटी - एससी आबादी होने की वजह से ओबीसी आरक्षण औसतन 13 से 14 प्रतिशत के आसपास ही सिमट सकता है. इसके बावजूद, ये नया वर्गीकरण चुनावी राजनीति के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है. अब वार्डों का परिसीमन और आरक्षण इस तरह से तय किया जाएगा , जिससे राजनीतिक रूप से अति-पिछड़ी जातियों के लिए सरपंच, प्रधान, वार्ड पार्षद और अध्यक्ष बनने के दरवाजे खुलेंगे. सरकार जल्द ही इस रिपोर्ट के आधार पर वार्डों की लॉटरी निकालेगी, जिसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आगामी पंचायत और निकाय चुनावों में कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी और राजस्थान के जमीनी लोकतंत्र में सत्ता का नया स्वरूप कैसा होगा. आपको क्या लगता है, अपनी राय हमारे साथ सांझा करें.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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