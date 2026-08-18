Rajasthan Politics: राजस्थान में आगामी निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने चुनावी रणनीति को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि पार्टी टिकट वितरण में युवाओं को प्राथमिकता देगी और करीब 60 प्रतिशत तक टिकट युवा चेहरों को देने पर फोकस रहेगा. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिकट वितरण को लेकर पार्टी को महत्वपूर्ण नसीहत देते हुए कहा कि किसी नेता की सिफारिश के बजाय जमीनी हकीकत और उम्मीदवार की जीतने की क्षमता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

डोटासरा ने बताया कि अगले 2-3 दिनों में कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विधायक, विधायक प्रत्याशी, संगठन पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. इस बैठक के साथ ही निकाय और पंचायत चुनावों के लिए कांग्रेस के चुनावी अभियान का औपचारिक आगाज होगा. पार्टी का जोर ऐसे उम्मीदवारों के चयन पर रहेगा जो न केवल चुनाव जीतने की क्षमता रखते हों, बल्कि संगठन के साथ लंबे समय तक टिककर काम कर सकें.

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डोटासरा के मुताबिक, उम्मीदवारों के चयन को लेकर जिलों के नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है. अब तक करीब 27-28 जिलों के नेताओं के साथ चर्चा हो चुकी है. उन्होंने कहा कि संगठन और जनप्रतिनिधि मिलकर जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों के नाम तय करेंगे.

गहलोत की नसीहत- सिफारिश नहीं, जमीनी पकड़ देखकर दें टिकट

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी निकाय-पंचायत चुनावों को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को टिकट वितरण के मामले में स्पष्ट संदेश दिया. गहलोत ने कहा कि टिकट किसी की सिफारिश के आधार पर नहीं, बल्कि स्थानीय परिस्थितियों, उम्मीदवार की पकड़ और उसकी जीतने की क्षमता को देखते हुए दिया जाना चाहिए. गहलोत ने कहा कि कोई कितना भी बड़ा नेता हो, उसकी सिफारिश पर टिकट नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने यहां तक कहा कि अगर वे खुद किसी उम्मीदवार की सिफारिश करें, तब भी केवल उनकी सिफारिश के आधार पर टिकट नहीं मिलना चाहिए. पर्यवेक्षकों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने की पूरी छूट मिलनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि पार्टी को ऐसे जेनुइन कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए जो वास्तव में चुनाव जीत सकता है. गहलोत ने युवाओं को 50 प्रतिशत से ज्यादा टिकट देने की भी पैरवी की और कहा कि वरिष्ठ नेताओं के अनुभव के साथ नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने की जरूरत है. गहलोत ने कहा कि यदि जमीनी हकीकत के आधार पर टिकट वितरण हुआ तो कांग्रेस इन चुनावों में भारी बहुमत से जीत सकती है. उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की.

डोटासरा ने भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने अपने ढाई साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार के किए गए कामों का पांच प्रतिशत काम भी नहीं किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है और तबादलों में पैसे लेकर फैसले किए जा रहे हैं. शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर डोटासरा ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि तबादलों के लिए अलग-अलग काउंटर खुले हुए हैं. उन्होंने करीब 400 शिक्षा विभाग के तबादले निरस्त किए जाने का भी दावा किया.

डोटासरा ने पंचायत चुनावों की प्रक्रिया में देरी और लॉटरी स्थगित किए जाने को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव टालने के कारण करीब 1900 करोड़ रुपये की टीएफसी और एसएफसी राशि लैप्स होने की स्थिति बन रही है. उन्होंने एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो कांग्रेस इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएगी. डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पीछे हटने वाली नहीं है और जनता के बीच जाकर सरकार के कथित कुशासन और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाएगी.

'ट्रिपल इंजन सरकार' पर तंज

डोटासरा ने भाजपा के 'ट्रिपल इंजन सरकार' के दावे पर भी तंज कसा। उन्होंने सवाल किया कि तीसरा इंजन आखिर कौन है. उन्होंने कहा कि निकाय और पंचायत चुनावों में जनता सरकार के कामकाज का हिसाब लेगी और कांग्रेस को इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा.

वंदे मातरम् विवाद पर गहलोत का RSS-BJP पर हमला

इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वंदे मातरम् को लेकर चल रहे विवाद पर भी भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा. गहलोत ने कहा कि वंदे मातरम् पर बोलने का RSS और BJP को कोई नैतिक अधिकार नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं रहा और अब भाजपा इसी पवित्र गीत का इस्तेमाल समाज और देश को बांटने के लिए कर रही है.

गहलोत ने कहा कि कांग्रेस करीब 90 साल से वंदे मातरम् गाती आ रही है और अब भाजपा को इसकी याद आई है. गहलोत ने सवाल किया कि वंदे मातरम् से भाजपा और आरएसएस का क्या संबंध है. सोनिया गांधी को लेकर भाजपा की टिप्पणियों पर भी गहलोत ने पलटवार किया और कहा कि सोनिया गांधी ने भारतीय सार्वजनिक और सामाजिक जीवन में अपनी अलग पहचान बनाई है. उनके मुताबिक भाषणों से इतिहास नहीं बदला जा सकता.

स्कूलों में मीडिया प्रवेश के आदेश पर भी गहलोत का हमला

स्कूलों में मीडिया के प्रवेश और कवरेज को लेकर राज्य सरकार के आदेश पर भी गहलोत ने सवाल उठाए. उन्होंने सरकार से आदेश तत्काल वापस लेने की मांग की. गहलोत ने कहा कि स्कूलों में मीडिया के प्रवेश के लिए परमिशन लेना और कवरेज को नियंत्रित करना उचित नहीं है.

उन्होंने सवाल उठाया कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले क्या मुख्यमंत्री से चर्चा की गई और क्या मंत्रिमंडल की पूरी सलाह ली गई. गहलोत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को स्कूलों की व्यवस्थाएं सुधारने, बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की स्थिति पहले से ही खराब है और ऐसे में मीडिया की आवाज को रोकने की कोशिश पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है.

कुल मिलाकर निकाय और पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. एक ओर डोटासरा युवाओं को बड़े पैमाने पर टिकट देने और संगठन के स्तर पर जिताऊ उम्मीदवार तलाशने की बात कर रहे हैं. वहीं गहलोत ने सिफारिशों से दूर रहकर जमीनी पकड़ वाले उम्मीदवारों को टिकट देने की पैरवी की है. ऐसे में टिकट वितरण और उम्मीदवार चयन कांग्रेस की चुनावी रणनीति का सबसे अहम पहलू बनता नजर आ रहा है.