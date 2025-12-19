जयपुर में 22 दिसंबर को नहीं आएगा पानी, क्या आपका इलाका तो नहीं है लिस्ट में शामिल?

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर में 22 दिसंबर को पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी क्योंकि बीसलपुर प्रोजेक्ट का शटडाउन होगा. इसके चलते जयपुर तक पीने का पानी नहीं पहुंचेगा इसलिए पहले से पेयजल उपभोक्ता पानी की व्यवस्था कर लें ताकि बाद परेशानी ना हो. आखिरकार कौन-कौन से इलाकों में नहीं होगी सप्लाई?

3 घंटे बीसलपुर का शटडाउन

पिंकसिटी में 22 दिसंबर को बीसलपुर से पानी की सप्लाई नहीं होगी. जेवीवीएनएल द्वारा बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना के बालावाला पम्पिंग स्टेशन पर सुधार कार्य करेगा. 132 केवीजीएसएस पर वार्षिक मरम्मत का सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा, जिसकी वजह से 3 घंटे का विद्युत शटडाउन लिया जाएगा.

इस कारण बालावाला पंपिंग स्टेशन पर पंप हाउस पूरी तरह से बंद रहेगा, जिससे शाम की सप्लाई पूरी तरह से बाधित रहेगी. जलदाय विभाग ने पेयजल उपभोक्ताओं से अपील की है पहले से ही पानी का व्यवस्था कर लें.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये इलाके रहेंगे प्रभावित

जयपुर शहर में प्रताप नगर क्षेत्र, सांगानेर क्षेत्र, सीतापुरा, दुर्गापुरा, मालवीय नगर, बापू नगर, महेश नगर, बरकत नगर, सिविल लाईन, ज्योति नगर, शांति नगर, सिंधी कॉलोनी, आदर्श नगर, जवाहर नगर, ट्रक स्टैंड, मानसरोवर, श्याम नगर, विद्युत नगर, संजय नगर, ऑफिसर कैम्पस, झोटवाड़ा, वी. के. आई. विद्याधर नगर, मुरलीपुरा, शास्त्री नगर, गोपालबाडी, बनीपार्क, अम्बाबाडी, जगतपुरा, खोनागोरियान, इंदिरा गांधी नगर, मुहाना मोड, जामडोली, सुभाष नगर, पृथ्वीराज नगर, जी.डब्ल्यू.डी प्रोजेक्ट क्षेत्र और गोविंद नगर शामिल हैं.

23 दिसंबर से सप्लाई सुचारू करने का दावा

शाम को पेयजल सप्लाई आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी. हालांकि चारदीवारी क्षेत्र की सम्पूर्ण सांयकालीन जलापूर्ति नियमित रूप से सुचारू की जाएगी. विभाग का दावा है कि 23 दिसंबर से समस्त पेयजल सप्लाई सुचारू हो जाएगी.

आमतौर पर बीसलपुर प्रोजेक्ट का शटडाउन रखरखाव या तकनीकी कारणों की वजह से किया जाता है. इससे जयपुर के कई इलाकों में पानी सप्लाई बंद की जाती है. यह शटडाउन कुछ घंटों या एक दिन के लिए किया जाता है. बीसलपुर परियोजना राजस्थान की एक प्रमुख पेयजल और सिंचाई परियोजना मानी जाती है, जो टोंक में बनास नदी पर है. इसके साथ ही जयपुर, अजमेर, टोंक जिलों को पीने का पानी और टोंक को कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी देता है.

बता दें कि इस बांध का निर्माण 1987 में शुरू हुआ था और 1996 में काम पूरा हुआ था. इसकी लागत 832 करोड़ रुपये थी और यह बनास, खारी और डाई नदियों के पानी से भरता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-