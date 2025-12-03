राजस्थान SIR-2026 में देशभर में नंबर-1, 5.46 करोड़ में से 5.43 करोड़ प्रपत्र किए अपलोड

Rajasthan News: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR–2026) में राजस्थान ने देशभर में एक बार फिर शानदार बढ़त हासिल की है. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय समय सीमा से पहले राज्य ने 99.5% गणना प्रपत्रों को डिजिटाइज कर मिसाल कायम की है. यह उपलब्धि न सिर्फ तकनीक के बेहतरीन उपयोग को दर्शाती है, बल्कि प्रदेश के निर्वाचन तंत्र के मजबूत समन्वय, जमीनी मेहनत और पारदर्शी कार्यप्रणाली का प्रमाण भी है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि राज्य में कुल 5 करोड़ 46 लाख 56 हजार 215 गणना प्रपत्रों में से 5 करोड़ 43 लाख से अधिक ECI-Net पर सफलतापूर्वक अपलोड किए जा चुके हैं यानी लगभग पूरा काम समय सीमा से पहले यह आंकड़ा राजस्थान को देश में सबसे आगे खड़ा करता है.

महाजन ने बताया कि मतदाताओं की मैपिंग में भी राजस्थान देशभर में अव्वल है. प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों कपासन, बायतु, सलूंबर, लोहावट, नगर, सिकराय, ओसियां, शाहपुरा और बामनवास में 99% से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है. इससे मतदाताओं को बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि जिनकी मैपिंग पूरी हो चुकी है, उन्हें पुनरीक्षण प्रक्रिया में किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी.

कपासन विधानसभा क्षेत्र 99.46% मैपिंग के साथ सबसे आगे है, जहां 2.73 लाख से अधिक मतदाताओं में सिर्फ लगभग 1,500 को ही दस्तावेज देने होंगे. राजस्थान ने डिजिटाइजेशन के मोर्चे पर भी कमाल किया है.

बाड़मेर, सलूंबर, बालोतरा, झालावाड़, फलौदी, भरतपुर, चूरू, दौसा और बारां ये 9 जिले 100% डिजिटाइजेशन के साथ आदर्श के रूप में सामने आए हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस सफलता की रीढ़ जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे बीएलओ हैं, जिन्होंने 46,000 से अधिक पोलिंग बूथों पर घर-घर जाकर मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाने का अहम काम पूरा किया. उनका यह प्रयास मतदाता सुविधा, चुनावी पारदर्शिता, बूथवार सटीकता और चुनावी प्रबंधन को मजबूत करता है.

उन्होंने कहा कि SIR–2026 की उपलब्धि केवल आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब इच्छा शक्ति, तकनीक और टीमवर्क साथ हों, तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं पहले से अधिक विश्वसनीय और जन–केंद्रित बनती हैं. राजस्थान का यह प्रदर्शन आने वाले चुनावों के लिए मतदाता सूची को और अधिक सटीक, व्यवस्थित और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

