Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Solar Energy in Rajasthan: सौर ऊर्जा में देश में नंबर-1 बना राजस्थान, 824 करोड़ की सब्सिडी वितरित

Rajasthan Energy Department: राजस्थान ऊर्जा विभाग में नए आयाम स्थापित करने जा रहा है. प्रदेश का 'पश्चिम' क्षेत्र जहां रेतीले टीले हैं, अब वो सोना उगल रहे हैं क्योंकि वहां लगे सोलर प्लांट्स बिजली उत्पादन तो कर ही रहे हैं. साथ ही रोजगार के भी नए रास्ते खुले हैं. देश में सौर ऊर्जा उत्पादन और क्षमता स्थापित करने में राजस्थान पहले स्थान पर आ गया है. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Neha Sharma
Published: Jan 02, 2026, 01:41 PM IST | Updated: Jan 02, 2026, 01:41 PM IST

Trending Photos

राजस्थान को मार्च में मिल सकती है स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, पलक झपकते ही पहुंच जाएंगे दिल्ली-अहमदाबाद!
6 Photos
Rajasthan news

राजस्थान को मार्च में मिल सकती है स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, पलक झपकते ही पहुंच जाएंगे दिल्ली-अहमदाबाद!

राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर पलटी मारेगा मौसम, घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी

Barmer Weather Update: मावठ के बाद बाड़मेर ने ओढ़ी कोहरे की चादर, सर्द हवाओं ने छुड़ाई लोगों की धूजणी
6 Photos
barmer weather update

Barmer Weather Update: मावठ के बाद बाड़मेर ने ओढ़ी कोहरे की चादर, सर्द हवाओं ने छुड़ाई लोगों की धूजणी

डार्क जोन कैपिटल बनते जयपुर में बढ़ेगा वॉटर लेवल, 55.5 करोड़ की लागत से बड़ा प्रोजेक्ट
7 Photos
RAJASTHAN GOVERNMENT PROJECT

डार्क जोन कैपिटल बनते जयपुर में बढ़ेगा वॉटर लेवल, 55.5 करोड़ की लागत से बड़ा प्रोजेक्ट

Solar Energy in Rajasthan: सौर ऊर्जा में देश में नंबर-1 बना राजस्थान, 824 करोड़ की सब्सिडी वितरित

Rajasthan Energy Department: 31 दिसंबर 2025 तक प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 35 हजार मेगावाट से अधिक हो गई है. जो देश की कुल सौर क्षमता का लगभग 27 प्रतिशत है. राज्य सरकार के अनुसार बीते दो सालों में प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 18 हजार मेगावाट से अधिक की वृद्धि हुई है.

भूमि पर लगी देश की 1 लाख मेगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में से 31 हजार मेगावाट का योगदान राजस्थान का है. राजस्थान इस प्रगति से देश के सोलर हब के रूप में मजबूती से उभर रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह राजस्थान के पास उपलब्ध भू-भाग और साल के 320 दिन मिलने वाले सूर्य के प्रकाश को जाता है.

उपभोक्ताओं को 824 करोड़ की केन्द्रीय सब्सिडी वितरित की जा चुकी
रूफटॉप सोलर में राजस्थान का देश में 5वां स्थान है. प्रदेश में 481 मेगावाट क्षमता के 1 लाख 20 हजार 162 रूफटॉप सोलर संयंत्र पीएम सूर्यघर योजना में लगाए जा चुके हैं. प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कुल 1948 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं. पीएम सूर्यघर योजना में रूफटॉप सोलर स्थापित करने वाले उपभोक्ताओं को 824 करोड़ की केन्द्रीय सब्सिडी वितरित की जा चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्षमता का विस्तार किया जा रहा
प्रदेश में पीक ऑवर्स में अब तक अधिकतम डिमांड 19 हजार 165 मेगावाट रही है, जो 2030 तक 25 हजार 48 मेगावाट होना अनुमानित है. इसको देखते हुए प्रदेश में बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्षमता का विस्तार किया जा रहा है.

देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी विकसित किया जा रहा
बीकानेर के पूगल में 6 हजार 400 मेगावाट ऑवर बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित की जा रही है. साथ ही, यहां पर 2 हजार 450 मेगावाट क्षमता का देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी विकसित किया जा रहा है.

पीक आवर्स की डिमांड को पूरा किया जा सकेगा
नवम्बर 2027 तक स्थापित होने वाली इन परियोजनाओं से पीक आवर्स की डिमांड को पूरा किया जा सकेगा और महंगी बिजली खरीद से मुक्ति मिलेगी. स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा तथा 10 गीगावाट की ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news