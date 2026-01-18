राजस्थान सरकार की नई ODOP नीति से बदलेगी गांवों की किस्मत, छोटे उद्योगों को मिलेगी 15 लाख तक सब्सिडी

Rajasthan ODOP Policy 2024: राजस्थान की पारंपरिक कला और स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने 'एक जिला एक उत्पाद' (One District One Product - ODOP) नीति 2024 के जरिए एक बड़े आर्थिक बदलाव का बिगुल फूंक दिया है. समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ तैयार की गई यह नीति न केवल राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सहेजेगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी अंचलों में रोजगार के स्थाई अवसर भी पैदा करेगी.

उद्यमियों के लिए 'कैपिटल सब्सिडी' का पिटारा

राज्य सरकार ने जिला स्तर पर नए उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता के द्वार खोल दिए हैं.जिसके अन्तर्गत नए सूक्ष्म उद्योगों के लिए 15 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी. जबकि छोटे उद्योगों के लिए योग्य प्रोजेक्ट कॉस्ट पर 20 लाख रुपये तक 15% की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है.आधुनिक सॉफ्टवेयर या मशीनरी खरीदने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों से तकनीक लेने पर 5 लाख रुपये तक की 50% सहायता मिलेगी.

'लोकल' को 'ग्लोबल' बनाने की तैयारी

आयुक्त, उद्योग और वाणिज्य सुरेश कुमार ओला के अनुसार, इस नीति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कारीगरों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है. जैसे ई-कॉमर्स और डिजिटल बाजार जिसके अन्तर्गत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए दो साल तक प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक का पुनर्भरण किया जाएगा. साथ ही वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए 75 हजार रुपये तक की मदद मिलेगी. प्रदर्शनी और मार्केटिंग- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाने के किराए और यात्रा खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी. उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) सुनिश्चित करने के लिए खर्च का 75% (अधिकतम 3 लाख रुपये) सरकार वहन करेगी.

41 जिलों की नई पहचान

राजस्थान के सभी 41 जिलों के विशिष्ट उत्पादों (जैसे जयपुर की ब्लू पॉटरी, जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट, बीकानेर के भुजिया-पापड़ आदि) को इस नीति के तहत क्लस्टर विकास और सामान्य सुविधा केंद्रों (CFC) के माध्यम से मजबूती दी जा रही है. यह पहल केंद्र सरकार द्वारा 2018 में शुरू किए गए विजन को राजस्थान में नए आयाम पर ले जा रही है.

राजस्थान की ODOP नीति-2024 केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि स्थानीय पहचान पर आधारित एक आधुनिक 'मार्केट इकोसिस्टम' बनाने का प्रयास है. वित्तीय प्रोत्साहन और तकनीकी सहयोग के माध्यम से यह नीति राजस्थान को आर्थिक मजबूती देने और स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये भी पढ़ें-