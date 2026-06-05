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राजस्थान में इबोला वायरस का पहला संदिग्ध मामला! युगांडा से आई महिला आइसोलेशन में, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

Ebola Case Reported in Jaipur: राजस्थान में इबोला वायरस का पहला संदिग्ध मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. जानकारी के अनुसार युगांडा से राजस्थान घूमने आई एक विदेशी महिला में इबोला जैसे लक्षण पाए गए हैं. एहतियात के तौर पर महिला को जयपुर के RUHS अस्पताल में भर्ती कर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है.

Edited byAnsh RajReported byPreeti tanwar
Published: Jun 05, 2026, 12:07 PM|Updated: Jun 05, 2026, 12:07 PM
राजस्थान में इबोला वायरस का पहला संदिग्ध मामला! युगांडा से आई महिला आइसोलेशन में, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
Image Credit: Ai Generated Image

Jaipur Ebola Virus Suspected Case: राजस्थान में इबोला वायरस के पहले संदिग्ध मामले ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. जयपुर में एक विदेशी महिला को इबोला जैसे लक्षण मिलने के बाद अस्पताल में भर्ती कर आइसोलेशन में रखा गया है. हालांकि अभी तक संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा विशेषज्ञ पूरी सतर्कता बरत रहे हैं.


क्या हुआ है?
जानकारी के अनुसार युगांडा से राजस्थान घूमने आई एक विदेशी महिला में इबोला वायरस जैसे लक्षण पाए गए हैं. इसके बाद उसे जयपुर के RUHS अस्पताल में भर्ती कर विशेष निगरानी में रखा गया है. अस्पताल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए हैं.

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राजस्थान के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉ रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि इबोला के संभावित खतरे क़ो देखते हुए स्वास्थ्य विभाग जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मेडिकल टीमों के लगातार सम्पर्क में है और जो विदेश से आने वाले यात्री है खासकर अफ्रीकी देशो की यात्रा कर लौट रहे है उन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए है ,संदिग्ध लक्षण पाए जाने पर तत्काल आइसोलेशन और उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इबोला को अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है ,किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती जा रही है.

डॉ रवि प्रकाश शर्मा, पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर राजस्थान ने ज़ी राजस्थान से बात करते हुए बताया कि इबोला जैसी गंभीर और संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट ने जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल को डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में चिन्हित किया है. यहां विशेष आइसोलेशन वार्ड, प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ और आवश्यक दवाओं व सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा अन्य जिला अस्पतालों को भी संदिग्ध मरीजों की पहचान और प्राथमिक उपचार के लिए तैयार रहने को कहा गया है.चिकित्सा विभाग ने सभी अस्पतालों को संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.


इबोला के प्रमुख लक्षण

* अचानक तेज बुखार आना

* गंभीर सिरदर्द और शरीर में तेज दर्द
* मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द

* गले में खराश या दर्द
* अत्यधिक कमजोरी और थकान महसूस होना

* भूख कम लगना
संक्रमण बढ़ने पर दिखने वाले गंभीर लक्षण
* उल्टी और दस्त की शिकायत
* पेट में तेज दर्द

* त्वचा पर लाल चकत्ते
* आंखों का लाल होना

* शरीर के अंदर और बाहर रक्तस्राव


मामला कहां सामने आया?
यह मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर में सामने आया है. महिला का इलाज जयपुर स्थित RUHS अस्पताल में चल रहा है, जहां उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है ताकि किसी भी संभावित संक्रमण के खतरे को रोका जा सके.


यह घटना कब सामने आई?
स्वास्थ्य विभाग को महिला में संदिग्ध लक्षण मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई. अब उसके सैंपल जांच के लिए पुणे की विशेष लैब भेजे गए हैं. रिपोर्ट आज शाम या अगले दिन सुबह तक आने की संभावना जताई जा रही है.


कौन हैं मरीज और किसे है खतरा?
मरीज एक विदेशी महिला बताई जा रही है जो युगांडा से राजस्थान आई थी. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाने और आवश्यक निगरानी रखने की प्रक्रिया अपना रहा है. हालांकि अभी तक किसी अन्य व्यक्ति में संक्रमण जैसे लक्षण सामने नहीं आए हैं.


जांच क्यों कराई जा रही है?
इबोला वायरस दुनिया के सबसे गंभीर संक्रामक रोगों में से एक माना जाता है. इसलिए किसी भी संदिग्ध लक्षण को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई जाती है. डॉक्टरों का कहना है कि केवल लक्षणों के आधार पर इबोला की पुष्टि नहीं की जा सकती, इसके लिए लैब रिपोर्ट आवश्यक है.


स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है?
RUHS अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अनिल गुप्ता के अनुसार फिलहाल महिला में इबोला संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है. सैंपलों की जांच रिपोर्ट आने तक मरीज को आइसोलेशन में रखा गया है और विशेषज्ञ डॉक्टर उसकी लगातार निगरानी कर रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग ने भी सतर्कता बढ़ा दी है.


इस खबर का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
यह खबर लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा और संक्रामक रोगों के प्रति जागरूक करती है. हालांकि फिलहाल इबोला संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसे मामलों में अफवाहों से बचना और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना बेहद जरूरी है. यदि आप हाल ही में विदेश यात्रा से लौटे हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों को नजरअंदाज न करें और तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें.


FAQ: इबोला वायरस संदिग्ध मामला

Q1. क्या राजस्थान में इबोला वायरस की पुष्टि हो गई है?
नहीं, फिलहाल केवल संदिग्ध मामला सामने आया है. अंतिम पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगी.


Q2. मरीज को कहां भर्ती किया गया है?
महिला को जयपुर के RUHS अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है.


Q3. महिला कहां से राजस्थान आई थी?
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला युगांडा से राजस्थान घूमने आई थी.


Q4. इबोला वायरस की जांच कहां हो रही है?
महिला के सैंपल पुणे की विशेष लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं.


Q5. क्या आम लोगों को घबराने की जरूरत है?
नहीं. स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभी संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है और सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं.


Q6. रिपोर्ट कब तक आ सकती है?
अस्पताल प्रशासन के अनुसार रिपोर्ट आज शाम तक या अगले दिन सुबह तक आने की संभावना है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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