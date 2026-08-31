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Explainer: गोवंश के लिए खतरे की घंटी! लंपी के बढ़ते केस से राजस्थान अलर्ट, पशु हाट मेलों पर रोक, Explainer में जानें क्या है लक्षण?

Lumpy Skin Disease Rajasthan: राजस्थान में गोवंश में लंपी स्किन डिजीज के मामले बढ़ने लगे हैं. भरतपुर और डीग में लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए पशुपालन विभाग ने तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए हैं और साप्ताहिक पशु हाट मेलों पर रोक लगाई गई है. ऐसे में पशुपालकों के लिए यह समझना जरूरी है कि लंपी के शुरुआती लक्षण क्या हैं, बीमारी की पहचान कैसे होती है और पशु के बीमार पड़ने पर तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Aug 31, 2026, 09:03 AM IST | Updated:Aug 31, 2026, 09:03 AM IST
Explainer: गोवंश के लिए खतरे की घंटी! लंपी के बढ़ते केस से राजस्थान अलर्ट, पशु हाट मेलों पर रोक, Explainer में जानें क्या है लक्षण?
Image Credit: Lumpy Skin Disease Symptoms Explainer

Lumpy Skin Disease Symptoms Explainer: राजस्थान में गोवंश में लंपी स्किन डिजीज यानी LSD को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ने लगी है. भरतपुर और डीग में गोवंश में इस बीमारी के मामले लगातार सामने आने की जानकारी है. स्थिति को देखते हुए पशुपालन विभाग ने तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए हैं. साथ ही बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए साप्ताहिक पशु हाट मेलों पर भी रोक लगाई गई है.


सरकार की ओर से उठाए गए इन कदमों का मकसद संक्रमित पशुओं की आवाजाही को सीमित करना और बीमारी को दूसरे पशुओं तक पहुंचने से रोकना है. राजस्थान में पहले भी लंपी का असर देखा जा चुका है. राज्य के 2026-27 के आर्थिक समीक्षा दस्तावेज के अनुसार, वर्ष 2025-26 में लंपी से बचाव के लिए 1.08 करोड़ से अधिक गोवंश का मुफ्त टीकाकरण किया गया था. ऐसे समय में पशुपालकों के लिए जरूरी है कि वे बीमारी के शुरुआती संकेतों को पहचानें और खुद इलाज करने के बजाय समय रहते पशु चिकित्सक से संपर्क करें.

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क्या है लंपी स्किन डिजीज?
लंपी स्किन डिजीज एक वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से गाय और भैंस जैसे पशुओं को प्रभावित करती है. भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अनुसार, यह बीमारी कैप्रिपॉक्स वायरस से होती है और मच्छर, काटने वाली मक्खियां तथा टिक जैसे कीट इसके फैलाव में भूमिका निभा सकते हैं. बीमारी में पशु की त्वचा पर गोल और उभरी हुई गांठें बनने लगती हैं. कई मामलों में शुरुआत बुखार से होती है और इसके बाद शरीर पर गांठें दिखाई देने लगती हैं. पशु की भूख कम हो सकती है और दूध का उत्पादन भी घट सकता है. यही वजह है कि किसी पशु में ऐसे लक्षण दिखाई देने पर उसे सामान्य बीमारी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.


लंपी के शुरुआती लक्षण कैसे पहचानें?
लंपी की पहचान में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पशु के व्यवहार और शरीर में अचानक होने वाले बदलाव पर नजर रखी जाए.
इसके प्रमुख लक्षणों में शामिल हैं
हल्का या तेज बुखार
खाना कम कर देना या भूख खत्म होना
शरीर पर गोल, सख्त और उभरी हुई गांठें
आंख और नाक से पानी आना
कमजोरी और सुस्ती
दूध उत्पादन में कमी
कुछ मामलों में पैरों या शरीर के दूसरे हिस्सों में सूजन


सरकारी पशु चिकित्सा दिशानिर्देशों के अनुसार, बीमारी में त्वचा पर आमतौर पर 2 से 5 सेंटीमीटर तक की गोल गांठें विकसित हो सकती हैं. हालांकि, हर गांठ लंपी ही हो, यह जरूरी नहीं है. दूसरी त्वचा संबंधी बीमारियों में भी मिलते-जुलते लक्षण दिखाई दे सकते हैं. इसलिए अंतिम पुष्टि पशु चिकित्सक की जांच से ही होनी चाहिए.


गाय के शरीर पर गांठ दिखे तो सबसे पहले क्या करें?
अगर किसी गाय या दूसरे गोवंश के शरीर पर अचानक गांठें दिखाई देती हैं, बुखार है या पशु खाना छोड़ रहा है तो सबसे पहले उसे अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग रखें.


यह कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि बीमारी के फैलाव में कीटों के साथ-साथ संक्रमित पशुओं की आवाजाही भी चिंता का विषय बन सकती है. राजस्थान की पशु स्वास्थ्य संबंधी सलाह में भी बीमार पशुओं की पहचान, क्वारंटीन और पशुओं की आवाजाही को नियंत्रित करने जैसे उपायों पर जोर दिया गया है. बीमार पशु को अलग जगह रखने के साथ उसके बाड़े की सफाई रखें. मक्खियों और मच्छरों की संख्या कम करने की कोशिश करें और पशु के संपर्क में आने वाले सामान को दूसरे स्वस्थ पशुओं से साझा न करें.


लंपी हो जाए तो गाय को क्या खिलाएं?
बीमारी के दौरान पशु की भूख कम हो सकती है. ऐसे में उसे जबरदस्ती खिलाने के बजाय आसानी से खाने योग्य और पौष्टिक आहार देना बेहतर रहता है. साफ पानी हर समय उपलब्ध रखें.


पशुपालक सामान्य तौर पर पशु को उसकी आदत के अनुसार हरी या नरम चारा, पर्याप्त सूखा चारा और संतुलित पशु आहार दे सकते हैं. अगर पशु कम खा रहा है तो पशु चिकित्सक से सलाह लेकर खुराक में जरूरी बदलाव किया जा सकता है. बीमारी के दौरान शरीर में कमजोरी और पानी की कमी न हो, इसका ध्यान रखना महत्वपूर्ण है. पशु बिल्कुल खाना-पीना बंद कर दे, लगातार तेज बुखार रहे या बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे तो घर पर प्रयोग करने के बजाय तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए.


कौन सा डॉक्टर इलाज करेगा?
लंपी का संदेह होने पर पशुपालक को पंजीकृत पशु चिकित्सक या सरकारी पशु चिकित्सा केंद्र के Veterinary Assistant Surgeon (VAS)/पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करना चाहिए.


राजस्थान में पशुपालकों को घर तक पशु चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए 1962 मोबाइल वेटरिनरी सेवा भी उपलब्ध है. राज्य के आर्थिक समीक्षा दस्तावेज के अनुसार, 2025-26 में 1962 सेवा के माध्यम से 59.82 लाख पशुओं का उपचार किया गया.अगर आसपास सरकारी पशु चिकित्सालय या डिस्पेंसरी उपलब्ध है तो वहां भी पशु को दिखाया जा सकता है. गंभीर स्थिति में डॉक्टर यह तय करेगा कि पशु को मौके पर उपचार की जरूरत है या आगे की सुविधा में ले जाना चाहिए.


क्या लंपी की कोई सीधी दवा है?
यह बात समझना जरूरी है कि लंपी वायरस के खिलाफ कोई ऐसी दवा नहीं है जो सीधे वायरस को खत्म कर दे. उपचार मुख्य रूप से पशु की हालत संभालने और दूसरी जटिलताओं को रोकने पर आधारित होता है. भारत सरकार की मानक पशु चिकित्सा गाइडलाइन भी लंपी के लिए सपोर्टिव और लक्षण आधारित उपचार की बात करती है.


डॉक्टर जरूरत के हिसाब से बुखार और दर्द कम करने वाली दवाएं, पोषण संबंधी सपोर्ट और त्वचा के घावों की देखभाल जैसी सलाह दे सकता है. त्वचा पर बने घावों को साफ रखना भी जरूरी है. बिना पशु चिकित्सक की सलाह के एंटीबायोटिक, इंजेक्शन या दूसरी दवाएं देना सही नहीं है. कौन सी दवा, कितनी मात्रा में और कितने दिन देनी है, यह पशु की स्थिति देखकर डॉक्टर ही तय करे.

बीमारी से बचाव कैसे करें?
लंपी के मामले सामने आने पर बचाव सबसे महत्वपूर्ण कदम है. पशुपालक अपने स्वस्थ पशुओं को संक्रमित या संदिग्ध पशुओं से अलग रखें. बाड़े की नियमित सफाई करें और मक्खी-मच्छरों तथा दूसरे कीटों को नियंत्रित करने पर ध्यान दें. पशुओं की अनावश्यक आवाजाही और खरीद-बिक्री से बचना भी जरूरी है, खासकर जब आसपास बीमारी के मामले सामने आ रहे हों. इसी वजह से स्थानीय स्तर पर पशु हाट मेलों पर रोक जैसे प्रशासनिक कदम उठाए जाते हैं. टीकाकरण भी बीमारी की रोकथाम की अहम कड़ी है. राजस्थान में सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में लंपी से बचाव के लिए बड़े स्तर पर मुफ्त टीकाकरण कराया था.


पशुपालक इन बातों का रखें खास ध्यान
लंपी को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखाई देते ही कार्रवाई की जाए. पशु के शरीर पर गांठें दिखें, बुखार हो, खाना कम कर दे या दूध अचानक कम हो जाए तो उसे सामान्य कमजोरी मानकर इंतजार न करें. बीमार पशु को अलग करें, साफ पानी और उचित चारा दें, बाड़े की सफाई रखें और जल्द से जल्द पशु चिकित्सक से संपर्क करें. बीमारी की पुष्टि होने पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उपचार कराएं.

भरतपुर और डीग में बढ़ते मामलों के बीच तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम और पशु हाट मेलों पर रोक जैसे कदम इस बात का संकेत हैं कि प्रशासन बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सतर्क है. अब जरूरत पशुपालकों की भी है कि वे लक्षणों को पहचानें, संक्रमित पशु की आवाजाही रोकें और समय पर सरकारी पशु चिकित्सा व्यवस्था से मदद लें.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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