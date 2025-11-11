Rajasthan High Alert: दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरा राजस्थान 'HIGH ALERT MODE' पर, सभी जिलों के चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर

Delhi Blast Rajasthan on High Alert: देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर दहशत की चपेट में आ गई, जब सोमवार शाम को ऐतिहासिक लाल किले के पास लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के निकट एक कार में जोरदार धमाका हो गया. प्रारंभिक जांच में धमाके के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां परखच्चे उड़ गईं. दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 अन्य घायल हुए हैं.

सीकर में भी अलर्ट जारी

दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट की घटना के बाद राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई हैं. इसी सिलसिले में सीकर जिले के रींगस रेलवे जंक्शन पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जहां जीआरपी पुलिस ने चौकसी के दांव को कई गुना बढ़ा दिया है. रोजाना हजारों श्रद्धालु श्याम भक्त और यात्री विभिन्न ट्रेनों से यहां आते-जाते हैं, जिससे स्टेशन संवेदनशील बन जाता है. प्रभारी एएसआई मुकेश सैनी के नेतृत्व में जीआरपी की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं, और हर आने-जाने वाले यात्री की गहन जांच की जा रही है. संदिग्ध व्यक्तियों और उनके सामान की विशेष तलाशी ली जा रही है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके.

अलवर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर

दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट की घटना के बाद राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं. अलवर जिले सहित शहर में हाई अलर्ट मोड लागू कर दिया गया है, जहां पुलिस ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त और पेट्रोलिंग तेज कर दी है. जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले, सभी थाना प्रभारी और सीओ एडिशनल फील्ड में तैनात हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके.

बाड़मेर भी हाई अलर्ट पर

दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की घटना ने राजस्थान के पश्चिमी सरहद वाले बाड़मेर जिले को भी सतर्क कर दिया है. सीमावर्ती जिला होने के नाते सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई हैं, और प्रशासन ने एहतियाती तौर पर पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है. बॉर्डर की ओर जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी लगाई गई है, जहां वाहनों की गहन जांच की जा रही है. सीमा से सटे थानों को चौकन्ना रहने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके.

