/नल खराब, गंदगी या जलभराव से परेशान? घर बैठे ऐसे दर्ज करें शिकायत, तुरंत शुरू होगी कार्रवाई

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Jaipur News: क्या आपके मोहल्ले में नल खराब है? क्या आपके इलाके में नियमित सफाई नहीं हो रही या गंदगी का अंबार लगा है? सड़क पर पानी भरने से आने-जाने में परेशानी होती है? अगर इन समस्याओं की शिकायत कई बार करने के बाद भी समाधान नहीं हो रहा और आपकी बात जिम्मेदार अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो अब आपके लिए एक आसान विकल्प उपलब्ध है.
एक शिकायत में शुरू होगी कार्रवाई
इस व्यवस्था की खास बात यह है कि आपकी शिकायत सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचेगी, जिससे उसके जल्द समाधान की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. कई मामलों में शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. केवल मोबाइल फोन के जरिए ही पूरी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.
X पर करें शिकायत
राजस्थान सरकार ने आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए डिजिटल माध्यम उपलब्ध कराया है. इसके तहत आपको अपने मोबाइल से अपनी समस्या लिखनी है और राजस्थान सरकार के आधिकारिक X हैंडल @JanSamadhaan को टैग करना है.
शिकायत करते समय समस्या का पूरा विवरण, संबंधित फोटो या वीडियो और सही लोकेशन जरूर जोड़ें. इससे अधिकारियों को समस्या समझने और कार्रवाई करने में आसानी होगी.
#SawaiMadhopur : डिजिटल माध्यम से, सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में, गुलाब देवी अस्पताल के पास स्थित सरकारी पानी की मोटर खराब होने तथा भीषण पेयजल संकट के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई।— Jan Samadhaan (@JanSamadhaan) August 1, 2026
शिकायत पर संज्ञान लेते हुए, जाँच में पाया गया कि सीसी सड़क निर्माण के दौरान बोरिंग में,… https://t.co/5j8xJqAwwT pic.twitter.com/0fBSRZZkmh
ई-मेल से भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत
अगर आप चाहें तो अपनी शिकायत राजस्थान सरकार के आधिकारिक ई-मेल samadhan@rajasthan.gov.in पर भी भेज सकते हैं. यहां भी अपनी समस्या का पूरा विवरण उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि संबंधित विभाग तक शिकायत पहुंच सके.
ऑनलाइन सुनवाई की भी सुविधा
ऑनलाइन सुनवाई का लाभ लेने के लिए सबसे पहले प्रार्थी को अपने मोबाइल में X (पहले ट्विवटर) ऐप इंस्टॉल करना होगा. इसके बाद शिकायत दर्ज करते समय अपनी समस्या से जुड़े संबंधित जोन उपायुक्त, शाखा या प्रकोष्ठ प्रभारी का चयन करना होगा.
#Sirohi : डिजिटल माध्यम से, सिरोही जिले की शिवगंज पंचायत समिति के, राडबर गाँव में 3 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक शौचालय के बदहाल होने, गंदगी का अंबार लगने और दरवाजे टूटने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए, संबंधित विभाग द्वारा वस्तुस्थिति की जाॅंच… https://t.co/7R3IjHjvau pic.twitter.com/vpoUcEmD80— Jan Samadhaan (@JanSamadhaan) August 1, 2026
शिकायत दर्ज होने के बाद आवेदक को जोन उपायुक्त की ओर से सुनवाई की तारीख और समय की जानकारी मैसेज के माध्यम से भेजी जाएगी. इसके बाद निर्धारित जनसुनवाई शुरू होने से एक घंटे पहले प्रार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर Webex ऐप का लिंक भेजा जाएगा. इस लिंक के जरिए वह ऑनलाइन सुनवाई में शामिल होकर अपनी समस्या सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेगा.
सबसे अच्छा बात तो यह है कि आप चाहे किसी भी संभाग के हों, किसी भी जिले के हों, अगर बात सरकार के जन समाधान पोर्टल पर पहुंचेगी तो उसका निवारण जरूर किया जाएगा.
बता दें कि राजस्थान सरकार का जन समाधान पोर्टल लंबे समय से लोगों की समस्याओं का निपटारा करने में लगा है लेकिन आज भी गांव-ढाणी के कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं है.
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