Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /नल खराब, गंदगी या जलभराव से परेशान? घर बैठे ऐसे दर्ज करें शिकायत, तुरंत शुरू होगी कार्रवाई

नल खराब, गंदगी या जलभराव से परेशान? घर बैठे ऐसे दर्ज करें शिकायत, तुरंत शुरू होगी कार्रवाई

Jaipur News: नल खराब, सफाई नहीं होने या जलभराव जैसी समस्याओं के लिए अब दफ्तर जाने की जरूरत नहीं. राजस्थान सरकार के @JanSamadhaan X हैंडल या ई-मेल के जरिए शिकायत दर्ज करें. जरूरत पड़ने पर X (पहले ट्विवटर) के माध्यम से ऑनलाइन जनसुनवाई में भी शामिल हो सकते हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 02, 2026, 08:33 AM IST | Updated:Aug 02, 2026, 08:33 AM IST
नल खराब, गंदगी या जलभराव से परेशान? घर बैठे ऐसे दर्ज करें शिकायत, तुरंत शुरू होगी कार्रवाई
Image Credit: नल खराब, गंदगी की समस्या होगी हल.

Jaipur News: क्या आपके मोहल्ले में नल खराब है? क्या आपके इलाके में नियमित सफाई नहीं हो रही या गंदगी का अंबार लगा है? सड़क पर पानी भरने से आने-जाने में परेशानी होती है? अगर इन समस्याओं की शिकायत कई बार करने के बाद भी समाधान नहीं हो रहा और आपकी बात जिम्मेदार अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो अब आपके लिए एक आसान विकल्प उपलब्ध है.

एक शिकायत में शुरू होगी कार्रवाई

Add Zee News as a Preferred Source

इस व्यवस्था की खास बात यह है कि आपकी शिकायत सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचेगी, जिससे उसके जल्द समाधान की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. कई मामलों में शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. केवल मोबाइल फोन के जरिए ही पूरी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

X पर करें शिकायत

राजस्थान सरकार ने आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए डिजिटल माध्यम उपलब्ध कराया है. इसके तहत आपको अपने मोबाइल से अपनी समस्या लिखनी है और राजस्थान सरकार के आधिकारिक X हैंडल @JanSamadhaan को टैग करना है.

शिकायत करते समय समस्या का पूरा विवरण, संबंधित फोटो या वीडियो और सही लोकेशन जरूर जोड़ें. इससे अधिकारियों को समस्या समझने और कार्रवाई करने में आसानी होगी.

ई-मेल से भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत

अगर आप चाहें तो अपनी शिकायत राजस्थान सरकार के आधिकारिक ई-मेल samadhan@rajasthan.gov.in पर भी भेज सकते हैं. यहां भी अपनी समस्या का पूरा विवरण उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि संबंधित विभाग तक शिकायत पहुंच सके.

ऑनलाइन सुनवाई की भी सुविधा

ऑनलाइन सुनवाई का लाभ लेने के लिए सबसे पहले प्रार्थी को अपने मोबाइल में X (पहले ट्विवटर) ऐप इंस्टॉल करना होगा. इसके बाद शिकायत दर्ज करते समय अपनी समस्या से जुड़े संबंधित जोन उपायुक्त, शाखा या प्रकोष्ठ प्रभारी का चयन करना होगा.

शिकायत दर्ज होने के बाद आवेदक को जोन उपायुक्त की ओर से सुनवाई की तारीख और समय की जानकारी मैसेज के माध्यम से भेजी जाएगी. इसके बाद निर्धारित जनसुनवाई शुरू होने से एक घंटे पहले प्रार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर Webex ऐप का लिंक भेजा जाएगा. इस लिंक के जरिए वह ऑनलाइन सुनवाई में शामिल होकर अपनी समस्या सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेगा.

सबसे अच्छा बात तो यह है कि आप चाहे किसी भी संभाग के हों, किसी भी जिले के हों, अगर बात सरकार के जन समाधान पोर्टल पर पहुंचेगी तो उसका निवारण जरूर किया जाएगा.

बता दें कि राजस्थान सरकार का जन समाधान पोर्टल लंबे समय से लोगों की समस्याओं का निपटारा करने में लगा है लेकिन आज भी गांव-ढाणी के कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

आंखों की सर्जरी के 24 घंटे बाद कुचामन के सरकारी अस्पताल में बिगड़ी हालत, 5 मरीज जयपुर SMS अस्पताल रेफर

बालोतरा में विकास को मिलेगी रफ्तार, MLA अरुण चौधरी ने करोड़ों की परियोजनाओं का किया शिलान्यास

राजस्थान के कर्मचारियों को CM भजनलाल का बड़ा तोहफा, पदोन्नति के अनुभव में 2 साल की छूट

ट्रेंडिंग न्यूज़

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

Jhunjhunu: नरहड़ दरगाह से लौटते हुए सड़क पर बीछी लाशें! टैंकर से टक्कर में पति-पत्नी समेत बच्चों की दर्दनाक मौत

छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक सस्पेंड, रोते हुए बोली- 'सर मुझे जबरन घर ले गए थे, मेरे साथ गलत काम किया'

शराब के नशे में खो बैठा होश, बिना कंडक्टर के ही रोडवेज बस ले भागा ड्राइवर, पुलिस ने पीछा कर पकड़ा

जिस घर में गूंजी थीं शहनाइयां, वहां उठी अर्थी... मेजर हमजा आरिफ की नम आंखों से होगी विदाई

सोना-चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

पश्चिम बंगाल में BJP की ऐतिहासिक जीत पर पूरे राजस्थान में जश्न, देखें वीडियो

भरतपुर में जमीन के टुकड़े ने तोड़ा रिश्ता! पति, देवर-देवरानी ने दो बहनों पर बरसाए लाठी-डंडे

राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

राजस्थान में आज बारिश का महाअलर्ट, जयपुर-उदयपुर समेत 35 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश से भीगेगा कोना-कोना!

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

टीचर की बोतल से पानी पीया तो मचा बवाल! टोंक के स्कूल में परिजनों और शिक्षिका के बीच विवाद का वीडियो वायरल

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सीकर में 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, शव पिता की दुकान पर छोड़कर भाग गया स्कूल बस ड्राइवर!

Video: जैसलमेर में असंतुलित होकर पलटी श्रद्धालुओं से भरी कार, वृद्ध की हुई मौत

Udaipur में आदमखोर तेंदुए का आतंक, खेत में काम कर रही महिला को गले से दबोचा, मौत

Gold Silver Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरा सोना, चांदी के भी दाम जारी, पढ़ें गोल्ड-सिल्वर के रेट

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान के इन शहरों को भिगोने की फिराक में है मौसम, इन जिलों में IMD ने जारी किया अलर्ट

कोटा की अरुंधति चौधरी ने ग्लासगो में लहराया तिरंगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जीता गोल्ड मेडल

पुष्कर में 50 साल का इंतजार खत्म! 43 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेगा 150 बेड वाला आधुनिक अस्पताल

Udaipur news: महिला प्रोफेसर ने लेट आने पर टोका तो, क्लास में थूक कर चला गया छात्र

अरुणाचल में शहीद हुआ राजस्थान का जवान, परिजनों ने कहा- पहले न्याय फिर अंतिम संस्कार

झुंझुनूं में शहीद के बेटे पर दिनदहाड़े हमला, बीच बाजार दामाद से ससुरालवालों ने की मारपीट

उप जिला अस्पताल के निरीक्षण पर निकले 'नंदी'! कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, Video Viral

'कम दहेज लाई थी'... क्या इसी वजह से चली गई प्रियंका की जान? कोर्ट के आदेश से बड़ा एक्शन

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

TAGS:
jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में बदलेगा मानसून का मिजाज,3 अगस्त से ट्रफ लाइन होगी शिफ्ट, जानिए आपके शहर में कैसी रहेगी बारिश
2
3
4
5