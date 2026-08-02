/नल खराब, गंदगी या जलभराव से परेशान? घर बैठे ऐसे दर्ज करें शिकायत, तुरंत शुरू होगी कार्रवाई

Jaipur News: क्या आपके मोहल्ले में नल खराब है? क्या आपके इलाके में नियमित सफाई नहीं हो रही या गंदगी का अंबार लगा है? सड़क पर पानी भरने से आने-जाने में परेशानी होती है? अगर इन समस्याओं की शिकायत कई बार करने के बाद भी समाधान नहीं हो रहा और आपकी बात जिम्मेदार अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो अब आपके लिए एक आसान विकल्प उपलब्ध है.

एक शिकायत में शुरू होगी कार्रवाई

Add Zee News as a Preferred Source

इस व्यवस्था की खास बात यह है कि आपकी शिकायत सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचेगी, जिससे उसके जल्द समाधान की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. कई मामलों में शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. केवल मोबाइल फोन के जरिए ही पूरी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

X पर करें शिकायत

राजस्थान सरकार ने आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए डिजिटल माध्यम उपलब्ध कराया है. इसके तहत आपको अपने मोबाइल से अपनी समस्या लिखनी है और राजस्थान सरकार के आधिकारिक X हैंडल @JanSamadhaan को टैग करना है.

शिकायत करते समय समस्या का पूरा विवरण, संबंधित फोटो या वीडियो और सही लोकेशन जरूर जोड़ें. इससे अधिकारियों को समस्या समझने और कार्रवाई करने में आसानी होगी.

ई-मेल से भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत

अगर आप चाहें तो अपनी शिकायत राजस्थान सरकार के आधिकारिक ई-मेल samadhan@rajasthan.gov.in पर भी भेज सकते हैं. यहां भी अपनी समस्या का पूरा विवरण उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि संबंधित विभाग तक शिकायत पहुंच सके.

ऑनलाइन सुनवाई की भी सुविधा

ऑनलाइन सुनवाई का लाभ लेने के लिए सबसे पहले प्रार्थी को अपने मोबाइल में X (पहले ट्विवटर) ऐप इंस्टॉल करना होगा. इसके बाद शिकायत दर्ज करते समय अपनी समस्या से जुड़े संबंधित जोन उपायुक्त, शाखा या प्रकोष्ठ प्रभारी का चयन करना होगा.

शिकायत दर्ज होने के बाद आवेदक को जोन उपायुक्त की ओर से सुनवाई की तारीख और समय की जानकारी मैसेज के माध्यम से भेजी जाएगी. इसके बाद निर्धारित जनसुनवाई शुरू होने से एक घंटे पहले प्रार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर Webex ऐप का लिंक भेजा जाएगा. इस लिंक के जरिए वह ऑनलाइन सुनवाई में शामिल होकर अपनी समस्या सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेगा.

सबसे अच्छा बात तो यह है कि आप चाहे किसी भी संभाग के हों, किसी भी जिले के हों, अगर बात सरकार के जन समाधान पोर्टल पर पहुंचेगी तो उसका निवारण जरूर किया जाएगा.

बता दें कि राजस्थान सरकार का जन समाधान पोर्टल लंबे समय से लोगों की समस्याओं का निपटारा करने में लगा है लेकिन आज भी गांव-ढाणी के कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं है.