/Breaking News: राजस्थान में तबादलों से हटी रोक, 5 जुलाई तक खुली ट्रांसफर विंडो

Rajasthan Tarsnfer News: राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों का इंतजार अब खत्म हो गया है. सरकार ने लंबे समय से लगे ट्रांसफर बैन को हटाते हुए 19 जून से 5 जुलाई तक तबादलों की छूट दे दी है. आदेश जारी होते ही गलियारों में हलचल तेज हो गई है. जिन कर्मचारियों को लंबे समय से तबादले की आस थी अब अब वे मंत्री, विधायक और संगठन नेताओं के दरवाजों पर दस्तक देने की तैयारी में हैं.तबादला सीजन शुरू होते ही सबसे ज्यादा भीड़ उन नेताओं के आवासों पर नजर आने वाली है, जहां कर्मचारी अपनी पसंद की पोस्टिंग के लिए सिफारिश लेकर पहुंचेंगे. शिक्षा, पुलिस, बिजली, वित्त और आमजन से जुड़े विभागों में सबसे ज्यादा तबादलों की मांग सामने आने की संभावना है.

ग्रेड थर्ड शिक्षक और स्वास्थ्य विभाग को राहत नहीं

सरकार ने तबादलों से कुछ वर्गों को बाहर रखा है. स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया और शैक्षणिक व्यवस्था को देखते हुए ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले नहीं खोले गए हैं. ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों पर साल 2018 से रोक जारी है. वहीं मानसून और मौसमी बीमारियों के खतरे को देखते हुए चिकित्सा विभाग के डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारियों के तबादले भी फिलहाल नहीं होंगे. सरकार का तर्क है कि बड़े स्तर पर तबादले होने से अस्पतालों की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

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इनको मिलेगी प्राथमिकता

तबादला प्रक्रिया में एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी. कैंसर, हृदय, किडनी, फेफड़ों और गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों के मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

विधायकों की सिफारिशों का दौर शुरू

तबादला बैन हटने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसका तबादला होगा और किसकी पसंद की जगह मिलेगी. माना जा रहा है कि बीजेपी विधायकों और नेताओं की सिफारिशें इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा सकती हैं. कई विधायक लंबे समय से तबादला नीति खोलने की मांग कर रहे थे. विभागीय मंत्री सिफारिशों और जरूरतों के आधार पर तबादला सूची तैयार करेंगे, जिसके बाद विभागीय स्तर पर आदेश जारी होंगे.

16 दिन का मौका, लेकिन इच्छुक कर्मचारियों की लंबी कतार.

सरकार ने भले ही सिर्फ 16 दिन के लिए राहत दी है, लेकिन तबादले की उम्मीद लगाए बैठे हजारों कर्मचारियों के लिए यह बड़ा मौका है. अब आने वाले दिनों में सचिवालय से लेकर मंत्रियों के आवास तक तबादलों को लेकर हलचल बढ़ने वाली है. यानी राजस्थान में तबादलों का ‘सीजन’ शुरू हो चुका है अब देखना होगा कि किसकी फाइल आगे बढ़ती है और किसकी सिफारिश रंग लाती है.

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