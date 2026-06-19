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Breaking News: राजस्थान में तबादलों से हटी रोक, 5 जुलाई तक खुली ट्रांसफर विंडो

Rajasthan Tarsnfer News: राजस्थान सरकार ने लंबे समय से तबादलों पर लगी रोक को हटाते हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर विंडो खोल दी है. सरकार के आदेश के अनुसार 19 जून से 5 जुलाई तक विभिन्न विभागों में तबादले किए जा सकेंगे. इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. राज्यभर में लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे कार्मिक अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे.

Edited byAnsh RajReported byDeepak Goyal
Published: Jun 19, 2026, 01:49 PM|Updated: Jun 19, 2026, 03:50 PM
Breaking News: राजस्थान में तबादलों से हटी रोक, 5 जुलाई तक खुली ट्रांसफर विंडो
Image Credit: Rajasthan Tarsnfer News

Rajasthan Tarsnfer News: राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों का इंतजार अब खत्म हो गया है. सरकार ने लंबे समय से लगे ट्रांसफर बैन को हटाते हुए 19 जून से 5 जुलाई तक तबादलों की छूट दे दी है. आदेश जारी होते ही गलियारों में हलचल तेज हो गई है. जिन कर्मचारियों को लंबे समय से तबादले की आस थी अब अब वे मंत्री, विधायक और संगठन नेताओं के दरवाजों पर दस्तक देने की तैयारी में हैं.तबादला सीजन शुरू होते ही सबसे ज्यादा भीड़ उन नेताओं के आवासों पर नजर आने वाली है, जहां कर्मचारी अपनी पसंद की पोस्टिंग के लिए सिफारिश लेकर पहुंचेंगे. शिक्षा, पुलिस, बिजली, वित्त और आमजन से जुड़े विभागों में सबसे ज्यादा तबादलों की मांग सामने आने की संभावना है.

ग्रेड थर्ड शिक्षक और स्वास्थ्य विभाग को राहत नहीं
सरकार ने तबादलों से कुछ वर्गों को बाहर रखा है. स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया और शैक्षणिक व्यवस्था को देखते हुए ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले नहीं खोले गए हैं. ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों पर साल 2018 से रोक जारी है. वहीं मानसून और मौसमी बीमारियों के खतरे को देखते हुए चिकित्सा विभाग के डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारियों के तबादले भी फिलहाल नहीं होंगे. सरकार का तर्क है कि बड़े स्तर पर तबादले होने से अस्पतालों की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

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इनको मिलेगी प्राथमिकता
तबादला प्रक्रिया में एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी. कैंसर, हृदय, किडनी, फेफड़ों और गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों के मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

विधायकों की सिफारिशों का दौर शुरू
तबादला बैन हटने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसका तबादला होगा और किसकी पसंद की जगह मिलेगी. माना जा रहा है कि बीजेपी विधायकों और नेताओं की सिफारिशें इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा सकती हैं. कई विधायक लंबे समय से तबादला नीति खोलने की मांग कर रहे थे. विभागीय मंत्री सिफारिशों और जरूरतों के आधार पर तबादला सूची तैयार करेंगे, जिसके बाद विभागीय स्तर पर आदेश जारी होंगे.

16 दिन का मौका, लेकिन इच्छुक कर्मचारियों की लंबी कतार.
सरकार ने भले ही सिर्फ 16 दिन के लिए राहत दी है, लेकिन तबादले की उम्मीद लगाए बैठे हजारों कर्मचारियों के लिए यह बड़ा मौका है. अब आने वाले दिनों में सचिवालय से लेकर मंत्रियों के आवास तक तबादलों को लेकर हलचल बढ़ने वाली है. यानी राजस्थान में तबादलों का ‘सीजन’ शुरू हो चुका है अब देखना होगा कि किसकी फाइल आगे बढ़ती है और किसकी सिफारिश रंग लाती है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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