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भरतपुर, अलवर और सीकर का जिक्र कर जूली ने उठाए सरकार पर गंभीर सवाल, बोले- राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई

Tikaram Jully: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार वास्तविक आंकड़े छिपा रही है. उन्होंने भरतपुर, अलवर और सीकर की घटनाओं का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि कई मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती और अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं.

Edited byAnsh RajReported byVishnu Sharma
Published: Jul 07, 2026, 09:41 AM|Updated: Jul 07, 2026, 09:41 AM
भरतपुर, अलवर और सीकर का जिक्र कर जूली ने उठाए सरकार पर गंभीर सवाल, बोले- राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई
Image Credit: Tikaram Jully:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जूली ने सीकर के पेपर लीक मामले, भरतपुर में व्यापारियों पर हुए हमले और अलवर में हुई दुष्कर्म की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो, जब किसी बड़ी आपराधिक घटना की खबर सामने न आती हो.


उन्होंने कहा कि सीकर के पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई और बाद में मामला सीबीआई को सौंपना पड़ा. वहीं भरतपुर में दो व्यापारियों पर हुए जानलेवा हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि घायल व्यापारियों में से एक की मौत हो चुकी है, जो प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का गंभीर उदाहरण है.

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अपराध के आंकड़ों को लेकर सरकार पर लगाए आरोप

टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार अपराध के वास्तविक आंकड़े जनता के सामने नहीं रख रही है. उनका कहना था कि कई मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज ही नहीं करती, जिससे अपराध के आंकड़े कृत्रिम रूप से कम दिखाई देते हैं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य था, जबकि वर्तमान समय में शिकायतकर्ताओं को न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.


उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई बार एसडीएम और तहसीलदार जैसे सरकारी अधिकारियों को भी अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए धरने पर बैठना पड़ता है. जूली ने कहा कि परिवादियों को थानों से वापस लौटा दिया जाता है, जिससे लोगों का पुलिस व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हो रहा है.


ड्रग्स, साइबर ठगी और माफियाओं पर जताई चिंता

नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार और साइबर अपराधों को भी गंभीर चिंता का विषय बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि ड्रग्स अब शहरों और कस्बों की गलियों तक पहुंच चुका है और युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम नागरिक आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं.


जूली ने यह भी कहा कि प्रदेश में खनन माफिया और भूमाफिया सक्रिय हैं और उनके कारण कानून का डर समाप्त होता दिखाई दे रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से संगठित अपराध को बढ़ावा मिल रहा है.


सरकार से प्रभावी कार्रवाई की मांग

टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार को केवल दावों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए. उन्होंने निष्पक्ष तरीके से एफआईआर दर्ज करने, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी है और इस दिशा में गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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