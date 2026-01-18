राजस्थान मूल के नेता राज पुरोहित का मुंबई में निधन, अशोक गहलोत ने जताया गहरा शोक

Former Maharashtra Minister Raj Purohit Dies: राजस्थान के मूल निवासी और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे श्री राज के. पुरोहित का निधन अत्यंत दुखद है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता राज के. पुरोहित का 17 जनवरी 2026 की रात मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया. वे 71 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि वे राजस्थान के मूल निवासी थे, महाराष्ट्र में 5 बार विधायक रहे और मंत्री पद संभाला. गहलोत ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की.

राज के. पुरोहित का जन्म राजस्थान में हुआ था, लेकिन वे मुंबई में उत्तर भारतीय समुदाय (खासकर राजस्थानी और मारवाड़ी समुदाय) के प्रमुख नेता के रूप में उभरे. उन्होंने मुंबई के मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक का चुनाव जीता. वे महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक रहते हुए भाजपा के महत्वपूर्ण चेहरे बने और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर भी आसीन रहे. मुंबई भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. दक्षिण मुंबई में उनकी मजबूत पकड़ थी और वे जनता से गहराई से जुड़े हुए थे.

पुरोहित जी का राजनीतिक सफर काफी लंबा और प्रभावशाली रहा. वे मुंबई नगर निगम के पार्षद से शुरू होकर विधायक और मंत्री तक पहुंचे. महाराष्ट्र की राजनीति में उत्तर भारतीयों की आवाज़ बनकर उन्होंने कई मुद्दों पर संघर्ष किया. हाल ही में हुए बीएमसी चुनावों में उनके बेटे आकाश पुरोहित ने भी वार्ड नंबर 221 से जीत हासिल की थी, जो उनके राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का संकेत है.

उनके निधन से महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों राज्यों की राजनीति में शोक की लहर है. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने उन्हें एक लोकप्रिय और जन-जुड़े नेता के रूप में याद किया. उनका पार्थिव शरीर मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित राजहंस बिल्डिंग में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था.

