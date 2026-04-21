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13 साल बीतने के बाद भी अब तक अधूरी है देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी!

Barmer News: राजस्थान के आर्थिक विकास का इंजन साबित होने जा रही पचपदरा रिफाइनरी 13 साल से राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Apr 21, 2026, 01:34 PM|Updated: Apr 21, 2026, 04:05 PM
13 साल बीतने के बाद भी अब तक अधूरी है देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी!
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Barmer News: देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका अंतिम रूप से इसका उद्घाटन करने वाले थे तब एक दिन पहले आग लग गई.
आग लगने के बाद कारणों और नुकसान का आंकलन किया जा रहा है लेकिन यह तय है कि एक बार फिर रिफाइनरी के उद्घाटन में देरी तो होगी ही साथ ही उसकी लागत बढ़ने वाली है अर्थात जनता के लिए रिफाइनरी का इंतजार 'महंगा' साबित होने जा रहा है. इधर, इस मामले को लेकर प्रदेश में एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है,

पचपदरा में स्थापित की गई भारत के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और सह पेट्रोकेमिकल परिसर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अर्थात 21 अप्रैल को समर्पित करने वाले थे. उद्घाटन के करीब 24 घंटे पहले ही रिफाइनरी में आग लग गई और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा निरस्त हो गया.

आग के कारणों के साथ ही हुए नुकसान के लिए उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है. वहीं, दूसरी ओर इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में एक बार फिर सियासत शुरू हो गई. स्थापना के समय से ही रिफाइनरी का विवादों और सियासत का नाता रहा है, जो आज 13 साल बाद नहीं पीछा नहीं छूट रहा है.

आरोप-प्रत्यारोप

बीजेपी-कांग्रेस के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए हैं. इससे ऐसा लगता है कि इन नेताओं को रिफाइनरी से ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी के क्रेडिट की चिंता है.

कांग्रेस-बीजेपी राज में शिलान्यास, हर इंतजार में हुई
महंगी राजनीतिक विवाद, बढ़ती लागत, दोबारा शिलान्यास और उद्घाटन से ठीक पहले लगी आग के इस परियोजना को बहुचर्चित बना दिया है.

पचपदरा रिफाइनरी
तीन सरकारें, दो बार शिलान्यास, हर बार विवाद, बढ़ता रहा इंतजार और लागत.
वर्ष 2012 में बाड़मेर के लीलाणा से पचपदरा में किया गया शिफ्ट.
22 सितम्बर 2013 को सोनिया गांधी ने पहला शिलान्यास किया, लागत 27 हजार 230 करोड़.
इसके बाद 2017 में नए समझौते के बाद इसे पुनर्जीवित किया गया.
16 जनवरी 2018 को पीएम मोदी ने दोबारा कार्य शुभारंभ किया गया. लागत 43 हजार 129 करोड़ तय की गई.
शुरू में परियोजना अक्टूबर 2022 तक पूरी होने का लक्ष्य था लेकिन समय सीमा जून 2023 तक बढ़ाई.
2 जून 2023 कोविड और देरी के कारण लागत बढ़ गई 72 हजार 937 करोड़ रुपये.
जुलाई 2025 में भजनलाल सरकार में दूसरा संशोधन, लागत हो गई 79 हजार 459 करोड़ रुपये.
रिफाइनरी को लगाने को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के बजाय खुद श्रेय लेने में जुटे रहे.
कांग्रेस इसे गहलोत का विजन बताती रही है, जबकि बीजेपी ने रिव्यू करके प्रदेश के बेहतर हित वाला बताया.
सरकार के विरोध में उतरे थे मंत्री और विधायक
रिफाइनरी शुरू में बाड़मेर जिले के बायतु तहसील के लीलाणा गांव में बननी थी. उस समय अशोक गहलोत सरकार ने इसकी नींव रखी थी लेकिन तत्कालीन राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी और बायतु विधायक कर्नल सोनाराम चौधरी अपनी सरकार के विरोध में उतरे. यही नहीं मंत्री हेमाराम ने इस्तीफा दे दिया. तत्कालीन CM अशोक गहलोत ने मनाने के लिए प्रतिनिधि भी भेजे लेकिन विरोध शांत नहीं हुआ, जिसके बाद मजबूरन रिफाइनरी पचपदरा स्थानांतरित कर दिया गया.
उद्घाटन से पहले लगी आग
21 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रिफाइनरी का लोकार्पण करने वाले थे लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले, 20 अप्रैल की दोपहर को रिफाइनरी के CDU (क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट) के हीट एक्सचेंजर में भयानक आग लग गई.

उत्पादन में देरी और लागत बढ़ेगी
इस हादसे के कारण रिफाइनरी में क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग रुक गई है. विशेषज्ञों के अनुसार, मरम्मत में अब लगभग 4 महीने का समय लग सकता है, जिससे व्यावसायिक उत्पादन में देरी होगी. देरी होने के कारण भी सरकार को राजस्व में नुकसान के साथ ही लागत में भी बढ़ोत्तरी होगी अर्थात कहा जा सकता है कि रिफाइनरी का यह इंतजार एक बार फिर महंगा होने जा रहा है.

इधर घटना के बाद, विपक्ष ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा ने इसे पूर्ववर्ती सरकार के समय का मुद्दा बताते हुए, वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार के दौरान तेजी से विकास का दावा किया है.

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