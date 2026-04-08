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21 अप्रैल को PM मोदी करेंगे पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन, 72,000 हजार करोड़ की लागत से हुई तैयार

Jaipur News: प्रधानमंत्री 21 अप्रैल 2026 को राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा में मेगा रिफाइनरी का उद्घाटन करने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे राज्य के आर्थिक विकास और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने वाला ऐतिहासिक कदम बताया है. यह परियोजना मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान की तस्वीर बदलने वाली ‘भाग्यरेखा’ साबित हो सकती है. पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Apr 08, 2026, 09:45 AM IST | Updated:Apr 08, 2026, 09:45 AM IST

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21 अप्रैल को PM मोदी करेंगे पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन, 72,000 हजार करोड़ की लागत से हुई तैयार

Jaipur News: राजस्थान वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 21 अप्रैल 2026 को बाड़मेर जिले के पचपदरा में रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे. इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को अवगत कराया है.

मुख्यमंत्री ने अपने मैसेज में इसे राजस्थान के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन मारवाड़ सहित पूरे राज्य के आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा. उन्होंने विश्वास जताया कि यह परियोजना न केवल औद्योगिक प्रगति को गति देगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगी. उन्होंने इसे प्रदेश की ‘भाग्यरेखा’ करार दिया.

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान आगमन पूरे प्रदेश के लिए सम्मान और उत्साह का विषय है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की समस्त जनता की ओर से प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा. 'पधारो म्हारे देश' की परंपरा के साथ उनका भव्य स्वागत करने की तैयारियां भी की जा रही हैं.

दरअसल, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन तथा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी शिष्टाचार भेंट की.

पचपदरा रिफाइनरी परियोजना को राजस्थान के औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसके संचालन से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है.

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बता दें कि बालोतरा जिले में निर्मित पचपदरा रिफाइनरी को राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है. करीब 72,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह मेगा परियोजना प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करेगी. परियोजना में राज्य सरकार की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है. इसके माध्यम से हजारों प्रत्यक्ष और लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा.

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