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राजस्थान के हर जिले की बदलेगी तस्वीर! सरकार ने लॉन्च किया बड़ा पंच गौरव मिशन

Jaipur News: राजस्थान सरकार ने पंच गौरव कार्यक्रम के तहत हर जिले की स्थानीय पहचान को विकास, रोजगार और ब्रांडिंग से जोड़ने की दिशा में कदम तेज किए हैं. वर्ष 2047 तक के लक्ष्य तय किए जाएंगे, ताकि स्थानीय उत्पाद, पर्यटन, कृषि और खेल को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल सके.
 

Edited bySandhya YadavReported byDeepak Goyal
Published: Jul 18, 2026, 11:57 AM|Updated: Jul 18, 2026, 11:57 AM
राजस्थान के हर जिले की बदलेगी तस्वीर! सरकार ने लॉन्च किया बड़ा पंच गौरव मिशन
Image Credit: जिलों के लिए वर्ष 2047 तक के लक्ष्य तय किए जाएंगे.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान सरकार ने अब प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को ही विकास का आधार बनाने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने पंच गौरव कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि हर जिले की स्थानीय विशेषताओं को आर्थिक विकास, रोजगार और ब्रांडिंग से जोड़ा जाए. इसके लिए वर्ष 2047 तक के दीर्घकालिक और मापनीय लक्ष्य तय करने के निर्देश भी दिए गए.

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप पंच गौरव कार्यक्रम का परिणाम आधारित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए. स्थानीय उत्पाद, कृषि, पर्यटन, खेल और वन संपदा जैसे क्षेत्रों की पहचान को संरक्षण, संवर्धन और प्रभावी ब्रांडिंग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया. बैठक में निर्देश दिए गए कि वर्ष 2024-25 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2026-27, 2029-30 और 2047 के लिए स्पष्ट लक्ष्य और प्रदर्शन संकेतक तैयार किए जाएं, ताकि कार्यक्रम की प्रगति का नियमित मूल्यांकन किया जा सके.

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जिलों की विशिष्ट पहचान को नेशनल लेवल पर बढ़ाया जाएगा
मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को प्रत्येक जिले की दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने, जनभागीदारी बढ़ाने तथा स्थानीय मेलों और सरकारी आयोजनों में पंच गौरव कार्यक्रम का व्यापक प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही पुस्तिकाओं और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए जिलों की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने पर भी जोर दिया.

उन्होंने कार्यक्रम के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने तथा सांसद-विधायक निधि, डीएमएफटी, सीएसआर और उद्योग संगठनों के सहयोग का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए. स्वीकृत कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां समयबद्ध जारी करने और राशि का उपयोग केवल उद्देश्यपरक विकास कार्यों में करने को भी कहा.

कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों का विस्तार

समीक्षा के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों के नवाचारों की सराहना करते हुए मुख्य सचिव ने उनकी कार्यप्रणाली को अन्य जिलों में भी लागू करने के निर्देश दिए. उन्होंने खेल विभाग को ग्राम पंचायत स्तर तक प्रतिभाओं की पहचान, उद्योग विभाग को स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, वन विभाग को चयनित वनस्पतियों के संरक्षण, कृषि विभाग को स्थानीय कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों के विस्तार तथा पर्यटन विभाग को पर्यटक सुविधाओं में सुधार पर विशेष फोकस करने को कहा.

बैठक में सभी जिला कलेक्टरों को कार्यक्रम से जुड़े आंकड़ों का समयबद्ध सत्यापन और पोर्टलों पर नियमित अपडेट सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए. सरकार का मानना है कि पंच गौरव कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रत्येक जिले की अलग पहचान मजबूत होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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