/राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव में देरी पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने कहा- हार के डर से चुनाव नहीं करा रही सरकार

Rajasthan Panchayat Election: प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार हार के डर से चुनाव नहीं करा रही है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत चुनाव टाल रही है. प्रदेश के निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमलावर है.

कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चुनाव नहीं कराकर संविधान की भावना के विरुद्ध काम कर रही है. कांग्रेस का दावा है कि सरकार अक्टूबर से पहले नगर निकाय चुनाव और दिसंबर से पहले पंचायत चुनाव नहीं कराएगी. कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में बीजेपी की स्थिति कमजोर है. इसलिए सरकार चुनाव कराने से बच रही है.

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सरकार पर हार के डर से चुनाव टालने का आरोप

इधर निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार पर निशाना साधा. जूली ने कहा कि सरकार का रवैया तानाशाहीपूर्ण है. संविधान के अनुसार, चुनाव 5 साल में होने चाहिए, लेकिन सरकार बहाने बनाकर चुनाव टाल रही है. बार-बार कोर्ट की फटकार लग रही है, कभी OBC आयोग तो कभी कोई और बहाना बनाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हार के डर से चुनाव नहीं करा रही है और नियम विरुद्ध परिसीमन किया गया है.

पंचायत और निकाय चुनावों में जानबूझकर देरी की जा रही- अशोक गहलोत

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर सरकार पर हमला बोला. गहलोत ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनावों में जानबूझकर देरी की जा रही है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि आयोग चुनाव नहीं करवा सकता तो बताए, जज करवा देंगे. गहलोत ने इसे सरकार की प्रशासनिक विफलता का प्रमाण बताया.

कुल मिलाकर निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी है. कांग्रेस प्रदेशभर में चुनावों को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रही है.