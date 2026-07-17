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राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव में देरी पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने कहा- हार के डर से चुनाव नहीं करा रही सरकार

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार हार के डर से संवैधानिक समयसीमा के भीतर चुनाव नहीं करा रही और विभिन्न बहानों से प्रक्रिया टाल रही है.

Edited byAman SinghReported byVishnu Sharma
Published: Jul 17, 2026, 07:15 PM|Updated: Jul 17, 2026, 07:15 PM
राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव में देरी पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने कहा- हार के डर से चुनाव नहीं करा रही सरकार
Image Credit: Tikaram JullySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Panchayat Election: प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार हार के डर से चुनाव नहीं करा रही है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत चुनाव टाल रही है. प्रदेश के निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमलावर है.

कांग्रेस का आरोप है कि सरकार चुनाव नहीं कराकर संविधान की भावना के विरुद्ध काम कर रही है. कांग्रेस का दावा है कि सरकार अक्टूबर से पहले नगर निकाय चुनाव और दिसंबर से पहले पंचायत चुनाव नहीं कराएगी. कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में बीजेपी की स्थिति कमजोर है. इसलिए सरकार चुनाव कराने से बच रही है.

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सरकार पर हार के डर से चुनाव टालने का आरोप

इधर निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार पर निशाना साधा. जूली ने कहा कि सरकार का रवैया तानाशाहीपूर्ण है. संविधान के अनुसार, चुनाव 5 साल में होने चाहिए, लेकिन सरकार बहाने बनाकर चुनाव टाल रही है. बार-बार कोर्ट की फटकार लग रही है, कभी OBC आयोग तो कभी कोई और बहाना बनाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हार के डर से चुनाव नहीं करा रही है और नियम विरुद्ध परिसीमन किया गया है.

पंचायत और निकाय चुनावों में जानबूझकर देरी की जा रही- अशोक गहलोत

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर सरकार पर हमला बोला. गहलोत ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनावों में जानबूझकर देरी की जा रही है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि आयोग चुनाव नहीं करवा सकता तो बताए, जज करवा देंगे. गहलोत ने इसे सरकार की प्रशासनिक विफलता का प्रमाण बताया.

कुल मिलाकर निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी है. कांग्रेस प्रदेशभर में चुनावों को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रही है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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