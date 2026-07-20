Rajasthan News: राजस्थान में बीते लंबे वक्त से लंबित पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ी प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. अब चुनाव 15 नवंबर तक कराने की तैयारी की जा रही है. इस संबंध में सोमवार यानी 20 जुलाई को हाई कोर्ट में भी अहम सुनवाई प्रस्तावित है, जिसमें राज्य सरकार अपनी ओर से विस्तृत जवाब पेश करेगी.

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक

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जानकारी के अनुसार, 19 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में पंचायत राज विभाग, स्वायत्त शासन विभाग (एलएसजी), राज्य निर्वाचन आयोग तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने चुनाव की तैयारियों और कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा की. बैठक में चुनावी कार्यक्रम को लेकर संभावित समय-सीमा पर भी सहमति बनी.

सूत्रों के मुताबिक, ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया चुनाव कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनी हुई है. ओबीसी आयोग को अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त तक सरकार को देनी है. आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद पंचायत राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग लगभग 10 दिनों के अंदर लॉटरी और वार्डों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करेंगे.

इसके बाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्गीकरण और आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी. पूरी प्रक्रिया पूरी होते ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा. वर्तमान प्रस्तावित योजना के अनुसार, आयोग 15 नवंबर तक पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न कराने की तैयारी में चल रहा है.

दोपहर 2 बजे के बाद होगी सुनवाई

इस पूरे मामले पर सोमवार को हाई कोर्ट में दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होगी. अदालत के समक्ष राज्य सरकार चुनाव तैयारियों, ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया और प्रस्तावित समय-सीमा की जानकारी देगी. कहा जा रहा है कि सरकार अदालत को यह भरोसा दिलाएगी कि सभी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.

गौरतलब है कि प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव लंबे समय से लंबित हैं. चुनाव में देरी को लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर हमलावार रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी करना आवश्यक है. इसी वजह से चुनाव में देरी हुई.

अब मुख्य सचिव स्तर पर हुई बैठक और तय समय-सीमा के बाद चुनावी प्रक्रिया को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिखाई दे रही है. अगर ओबीसी आयोग निर्धारित समय पर अपनी रिपोर्ट दे देता है और आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग नवंबर के पहले पखवाड़े में चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है और 15 नवंबर तक मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

अंतिम समय-सीमा तय होने की संभावना

हाई कोर्ट की सुनवाई और राज्य सरकार के जवाब पर अब सभी राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और संभावित उम्मीदवारों की नजरें टिकी हुई हैं. अदालत के निर्देश और सरकार की कार्यवाही के आधार पर ही प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों की अंतिम समय-सीमा तय होने की संभावना जताई जा रही है.

