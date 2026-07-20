Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा update, 15 नवंबर तक चुनाव कराने की तैयारी

राजस्थान चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा update, 15 नवंबर तक चुनाव कराने की तैयारी

राजस्थान में लंबे समय से लंबित निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी प्रगति हुई है. हाईकोर्ट के 16 जुलाई के आदेश की पालना के लिए राज्य सरकार, ओबीसी आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग ने समयबद्ध रणनीति तैयार की है. ओबीसी आयोग ने 5 अगस्त 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का भरोसा दिया है. इसके बाद पंचायती राज विभाग और स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग 10 दिनों के भीतर आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया पूरी करेंगे, जिससे 15 अगस्त तक आरक्षण संबंधी कार्य समाप्त होने की संभावना है. 

Edited bySneha AggarwalReported byMahesh pareek
Published: Jul 20, 2026, 01:17 PM|Updated: Jul 20, 2026, 01:25 PM
राजस्थान चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के बाद बड़ा update, 15 नवंबर तक चुनाव कराने की तैयारी
Image Credit: Rajasthan Panchayat ElectionSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान में बीते लंबे वक्त से लंबित पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ी प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. अब चुनाव 15 नवंबर तक कराने की तैयारी की जा रही है. इस संबंध में सोमवार यानी 20 जुलाई को हाई कोर्ट में भी अहम सुनवाई प्रस्तावित है, जिसमें राज्य सरकार अपनी ओर से विस्तृत जवाब पेश करेगी.

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार, 19 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में पंचायत राज विभाग, स्वायत्त शासन विभाग (एलएसजी), राज्य निर्वाचन आयोग तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने चुनाव की तैयारियों और कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा की. बैठक में चुनावी कार्यक्रम को लेकर संभावित समय-सीमा पर भी सहमति बनी.

सूत्रों के मुताबिक, ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया चुनाव कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनी हुई है. ओबीसी आयोग को अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त तक सरकार को देनी है. आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद पंचायत राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग लगभग 10 दिनों के अंदर लॉटरी और वार्डों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करेंगे.

इसके बाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्गीकरण और आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी. पूरी प्रक्रिया पूरी होते ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा. वर्तमान प्रस्तावित योजना के अनुसार, आयोग 15 नवंबर तक पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न कराने की तैयारी में चल रहा है.

दोपहर 2 बजे के बाद होगी सुनवाई

इस पूरे मामले पर सोमवार को हाई कोर्ट में दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई होगी. अदालत के समक्ष राज्य सरकार चुनाव तैयारियों, ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया और प्रस्तावित समय-सीमा की जानकारी देगी. कहा जा रहा है कि सरकार अदालत को यह भरोसा दिलाएगी कि सभी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.

गौरतलब है कि प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव लंबे समय से लंबित हैं. चुनाव में देरी को लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर हमलावार रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी करना आवश्यक है. इसी वजह से चुनाव में देरी हुई.

अब मुख्य सचिव स्तर पर हुई बैठक और तय समय-सीमा के बाद चुनावी प्रक्रिया को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिखाई दे रही है. अगर ओबीसी आयोग निर्धारित समय पर अपनी रिपोर्ट दे देता है और आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग नवंबर के पहले पखवाड़े में चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है और 15 नवंबर तक मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

अंतिम समय-सीमा तय होने की संभावना

हाई कोर्ट की सुनवाई और राज्य सरकार के जवाब पर अब सभी राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और संभावित उम्मीदवारों की नजरें टिकी हुई हैं. अदालत के निर्देश और सरकार की कार्यवाही के आधार पर ही प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों की अंतिम समय-सीमा तय होने की संभावना जताई जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से हटाई रोक, 7 से 20 दिसंबर तक होंगे एग्जाम

LDC भर्ती परीक्षा नकल प्रकरण: जैसलमेर SP ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले- जांच निष्पक्ष, टॉर्चर के आरोप निराधार

Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा ने किया पोस्टर का विमोचन, बोले- राज्य सरकार साइबर अपराध पर लगा रही प्रभावी अंकुश

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक, 19 जुलाई से बारिश पकड़ेगी रफ्तार, IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में 'मातृ स्वास्थ्य' पर सरकार सख्त: अब मुख्य सचिव करेंगे डेली रिव्यू, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की हर 3 दिन में होगी ट्रैकिंग

राजस्थान में फिर मानसून की होगी दमदार वापसी, इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

बीकानेर में दिल दहला देने वाली घटना! 13 साल के मासूम ने दी जान, भाई को खोते ही बहन ने...

Jhalawar: अवैध गन से फायरिंग कर बनाई रील, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला युवक गिरफ्तार

फिर महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

Sikar: हेलमेट हुआ चकनाचूर, ट्रेलर की टक्कर में पुलिस जवान की मौत, 14 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

डीग के मदरसे का मौत वाला सेप्टिक टैंक! सफाई करने उतरी छात्राओं पर टूटा कहर, जहरीली गैस ने ली एक की जान

राजस्थान में शिक्षा की बड़ी क्रांति! पीएम श्री स्कूल बदल रहे बच्चों का भविष्य

अलवर मर्डर केस में BJP के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सहित 9 को उम्रकैद, आरोपी मूंछों पर हाथ फेरते मुस्कराते हुए निकले

केवलादेव नेशनल पार्क पर गहराया जल संकट, सूख रहीं झीलें, पांचना बांध का पानी छोड़ने की मांग

राजस्थान के 13 जिलों में खूब बरसेंगे बादल! IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

बकरी को बाइक पर बैठाकर दिनदहाड़े रफूचक्कर हुए शातिर, सीसीटीवी में कैद हुआ कांड

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

अलवर में भीषण सड़क हादसा, डंपर ने दो बाइकों को कुचला, 1 की मौत 4 गंभीर घायल

उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रेलर में घुसी तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौत

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी! इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सतर्क

झुंझुनूं बीडीके अस्पताल के अपने नियम? दवा काउंटर पर PCI गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, बिना पहचान दवा बांट रहे फार्मासिस्ट

कबाड़ खरीदने वाले युवक ने रचा इतिहास! बेटे को खोने के दर्द के बीच NEET में हासिल की शानदार रैंक

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 20 जुलाई से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, जयपुर-सीकर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, अगले 48 घंटे में इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

श्रीडूंगरगढ़ में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बस-बोलेरो की टक्कर में 3 की मौत, 8 घायल

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!

डूंगरपुर में चांदीपुरा Virus से 6 साल की बच्ची की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, शुरू हुआ सर्वे और फॉगिंग

खेत में दिखा नाग-नागिन के 'डांस' का अनोखा नजारा, VIDEO वायरल

Gold Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में थम गई सोना-चांदी की कीमतें, फटाफट चेक करें दोनों के रेट

झालावाड़ में लंगर खाने से 100 से ज्यादा बीमार, फूड पॉइजनिंग की आशंका

बाड़मेर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, झाड़ियों में ले जाकर की दरिंदगी

Alwar: उत्तराखंड के जंगल में मिला कपल का शव, 6 महीने पहले हुई थी शादी और पत्नी थी गर्भवती

राजस्थान में नकली घी का काला खेल बेनकाब! फैक्ट्री पर छापा, हजारों लीटर पाम ऑयल और सैकड़ों किलो घी जब्त

फलसूंड रोड पर गोवंश का अवशेष मिलने से आक्रोश, मौके पर पहुंचे विधायक महंत प्रतापपुरी, जांच में जुटी पुलिस

अलवर में 'फिल्मी' गिरफ्तारी, चलती कार के बोनट पर लटककर पकड़ा हथियार तस्कर

TAGS:
Rajasthan news
Jaipur news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीकर दौरे के बाद रींगस पहुंचे विनोद जाखड़, भैरु बाबा मंदिर में पूजा-अर्चना कर मांगा देश की समृद्धि का आशीर्वाद
Sikar news
2
Rajasthan news
3
Rajasthan Weather
4
Kota news
5
jaisalmer news